Олег Радзинский: «Я ничего плохого в сепаратизме не вижу»
Олег Радзинский, советский диссидент, писатель, бывший инвестиционный банкир, управляющий директор гуманитарной некоммерческой организации «Настоящая Россия», помогающей украинским беженцам и жертвам военной агрессии, — гость Елены Серветтаз.
В апреле 2024 года Олег Радзинский опубликовал эссе «Советы по(ту)стороннего».Внешняя ссылка Мы встречаемся с ним в Люцерне, в Швейцарии, стране с федеративным устройством. Регионализм как стратегия борьбы с режимом Путина — опасная стратегия, считает Радзинский, но обострение конфликтов регионов с центром «открыло бы второй фронт» и могло бы «лишить Путина глубокого тыла» и привести к крушению режима.
«Я описал ее, но я не рекомендую ее использовать», — объясняет писатель. За эту концепцию Радзинского «клеймили», как он сам шутя говорит, даже обещали «ударить рублем». Главный аргумент — это может привести к распаду страны, «а большинство российской оппозиции совсем этого не хочет». Радзинский сам себя к российской оппозиции не причисляет и российским политиком или диссидентом себя не считает. «Диссиденты сидят в российских тюрьмах, а мы находимся в Швейцарии. Здесь легко быть диссидентом».
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Где грань между регионализмом и сепаратизмом, бояться ли крови в битве за свободу, изменилось ли российское общество после начала войны, где ошибся президент Украины Владимир Зеленский — эти и другие вопросы обсуждаем с Олегом Радзинским в новом выпуске On The Record информационного портала SWI swissinfo.ch.
Редактор Виржини Манжен (Virginie Mangin).
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