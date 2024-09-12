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Внешняя политика

Олег Радзинский: «Я ничего плохого в сепаратизме не вижу» 

Мы встретились с писателем и российским оппозиционером Олегом Радзинским в Люцерне, в Швейцарии.
Мы встретились с писателем и российским оппозиционером Олегом Радзинским в Люцерне, в Швейцарии. SWI swissinfo.ch / Carlo Pisani

Олег Радзинский, советский диссидент, писатель, бывший инвестиционный банкир, управляющий директор гуманитарной некоммерческой организации «Настоящая Россия», помогающей украинским беженцам и жертвам военной агрессии, — гость Елены Серветтаз.  

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Более 20 лет в журналистке. Закончила журфак МГУ и Парижский институт прессы. В прошлом теле- и радиоведущая во Франции и в России. Специалист по международным отношениям и правам человека. Интервьюировала президентов, рок-звезд и политических заключённых. Автор книги о Законе Магнитского.

Видео-журналист из Италии, выросший в Африке, сегодня он чувствует себя в Швейцарии как дома. Карло изучал киносъемку в Итальянской национальной киношколе, работал как редактор и режиссер документальных фильмов в Берлине и в Вене. Он использует мультимедийные технологии для создания увлекательных историй.

В апреле 2024 года Олег Радзинский опубликовал эссе «Советы по(ту)стороннего».Внешняя ссылка Мы встречаемся с ним в Люцерне, в Швейцарии, стране с федеративным устройством. Регионализм как стратегия борьбы с режимом Путина — опасная стратегия, считает Радзинский, но обострение конфликтов регионов с центром «открыло бы второй фронт» и могло бы «лишить Путина глубокого тыла» и привести к крушению режима.

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«Я описал ее, но я не рекомендую ее использовать», — объясняет писатель. За эту концепцию Радзинского «клеймили», как он сам шутя говорит, даже обещали «ударить рублем». Главный аргумент — это может привести к распаду страны, «а большинство российской оппозиции совсем этого не хочет». Радзинский сам себя к российской оппозиции не причисляет и российским политиком или диссидентом себя не считает. «Диссиденты сидят в российских тюрьмах, а мы находимся в Швейцарии. Здесь легко быть диссидентом».  

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Где грань между регионализмом и сепаратизмом, бояться ли крови в битве за свободу, изменилось ли российское общество после начала войны, где ошибся президент Украины Владимир Зеленский — эти и другие вопросы обсуждаем с Олегом Радзинским в новом выпуске On The Record информационного портала SWI swissinfo.ch. 

Редактор Виржини Манжен (Virginie Mangin).

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