Президенты Швейцарии и Украины выступили в Давосе

Федеральный президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер (справа) и президент Украины Владимир Зеленский (слева) перед началом двусторонней встречи в рамках 55-й ежегодной сессии Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, Швейцария, во вторник, 21 января 2025 года. Keystone / Laurent Gillieron

В Швейцарии начался ежегодный Давосский форум, на котором со своими речами выступили, кроме президента Швейцарии в 2025 году Карин Келлер-Зуттер, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Украины Владимир Зеленский и вице-премьер Китая Дин Сюэсянь.

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В своей речи на открытии ВЭФ Карин Келлер-Зуттер подчеркнула, что «только свобода обеспечивает основу для развития». В своей речи Урсула фон дер Ляйен указала, что мир входит в эпоху «ожесточенной геостратегической конкуренции, а мировой порядок, основанный на сотрудничестве, как это представлялось 25 лет назад, так и не стал реальностью».

По ее словам, крупнейшие экономики мира конкурируют за доступ к сырью, новым технологиям и глобальным торговым маршрутам. «Важно, чтобы Украина оставалась независимой страной и сама решала, что ей делать на своей территории, а Европейский союз будет продолжать оказывать Украине поддержку без каких-либо сомнений», — отдельно указала Урсула фон дер Ляйен.

«У торговых войн нет будущего», — сказал вице-премьер Дин Сюэсянь, говоря об угрозе торговой войны между США и Китаем. В ноябре прошлого 2024 года избранный президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю очень высокими штрафными таможенными тарифами.

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«Там, где власть и ресурсы сосредоточены в руках небольшой элиты, не может быть широкого процветания и социального мира», — отметила со своей стороны Карин Келлер-Зуттер. «Открытая конкуренция, стабильные государственные институты и здоровые государственные финансы являются необходимыми условиями для благополучия стран и их населения. Без конкуренции нет инноваций, а без инноваций нет прогресса. Роль политиков: создавать надлежащие рамочные условия как на национальном, так и на международном уровне. Правительства должны защищать свободную торговлю».

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На этом настояла Карин Келлер-Зуттер в интервью агентству Keystone-SDA. В этой связи Дин Сюэсянь подчеркнул важность дипломатических отношений. «Развитие можно продвигать только вместе, если все сядут за один стол и начнут конструктивный диалог». Урсула фон дер Ляйен представила стратегию роста на ближайшие четверть века, состоящую из трех основных элементов. Во-первых, она хочет создать в Европе союз рынков капитала, с тем чтобы гражданам было проще инвестировать в собственную экономику. Во-вторых, она хочет устранить лишние бюрократические препоны и, в-третьих, продолжить фокусироваться на «чистой энергии».

Президент Украины Владимир Зеленский выступает с речью на пленарном заседании в Конгресс-холле во время 55-й ежегодной сессии Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, Швейцария, во вторник, 21 января 2025 года. Keystone / Michael Buholzer

Владимир Зеленский свою речь начал предложением «поговорить о будущем Европы. Мир постоянно меняется. Сейчас важно посмотреть, как поведут себя США с новым президентом Трампом. США — незаменимый союзник, но обратит ли новый президент своё внимание на Европу? В такой ситуации она рискует потерять свои приоритетные позиции в мировой политике. Европа должна позиционировать себя в качестве сильного глобального игрока.

Россия превращается в копию Северной Кореи

Россия же превращается в еще одну копию Северной Кореи, производя оружия больше, чем Европа. У России есть соглашения с Ираном и Северной Кореей. Против кого они направлены? К счастью, влияние Ирана ослабевает, например, в Сирии. Украина поддерживает Сирию с момента падения режима Башара Асада. Европа должна научиться заботиться о себе сама», — продолжает Владимир Зеленский. Он также призывал к сотрудничеству между европейскими странами, например, по его словам, уже существуют инициативы по кооперации в области создания беспилотников или производства артиллерийских боеприпасов.

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«Но Европе нужна своя версия „Железного купола“, кроме того, ни одна страна в Европе не должна полагаться только на один вид энергоносителя». По мнению Владимира Зеленского, Европа отстает в развитии искусственного интеллекта. Она занята регулированием. Но Европа должна быть лидером. «А чтобы Европа была сильной, ей нужны ЕС и НАТО. Мы также должны убедиться, что США признают важность Европы.

Наконец, Европа должна понимать, каким образом она может быть способной защитить сама себя». При этом Владимир Зеленский предостерег от нападения России на другие европейские страны. «Поэтому необходимы гарантии безопасности. США с их военной поддержкой играют в этом смысле важную роль. Я пытаюсь дать понять США, насколько важна их дальнейшая поддержка для Украины и Европы». По словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина готовит встречу между ним и новым президентом США Дональдом Трампом.

Дата встречи пока не назначена

«Наши команды работают над встречей», — указал Владимир Зеленский в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе. Дата встречи пока не назначена. По оценкам президента Владимира Зеленского, если миротворческие войска будут введены на Украину, то для этой миссии потребуется не менее 200 000 военнослужащих. Напомним, что эта идея принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону, это именно он предложил ввести миротворческие войска в Украину на период после прекращения огня в войне России против Украины.

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Однако, по словам инсайдеров, новый президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность дал понять, что не будет направлять американских солдат для обеспечения безопасности Украины и что европейцы должны будут сами предоставить такие миротворческие силы. По словам инсайдеров, основную часть такой миссии, вероятно, должны будут составить крупные европейские государства, такие как Франция, Германия, Италия, Польша и Великобритания.