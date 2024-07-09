«Пригожин был строгим начальником»

Евгений Пригожин использовал свои СМИ, такие, как «Федеральное агентство новостей», для расширения своего собственного влияния. Prigozhin Press Service

Прошел год с тех пор, как ЧВК «Вагнер» подняла вооруженное восстание, которое неожиданно закончилось политической сделкой — лидер ЧВК Евгений Пригожин отозвал своих людей и поначалу получил было разрешение безнаказанно уехать в Белоруссию. Но вскоре после этого он погиб в авиакатастрофе, причины которой до сих пор остаются загадкой, а его «медиаимперия» была уничтожена.

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Коллум МакКензи (Calum MacKenzie), телеканал SRF

Но как она функционировала эта медиаимперия и как сотрудники Пригожина пережили его восстание? Журналист швейцарского телерадиоканала SRFВнешняя ссылка Коллум МакКензи (Calum MacKenzie) поговорил с одним из жителей Петербурга, работавшим в ФАН* Пригожина.

«Пригожин был строгим начальником».

Встреча с Димой** состоялась в переполненном баре на одной из центральных улиц Петербурга. Наш собеседник требует полной анонимности. Однако журналисту SRF удалось ознакомиться с документами, подтверждающими его личность и тот факт, что он и в самом деле работал в «Федеральном агентстве новостей».

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«Я встречался с Евгением Пригожиным — с нашим боссом — несколько раз, когда он приходил к нам в редакцию. Он показался мне жестким человеком, бойцом, но при этом очень интеллигентным человеком. И он был строгим начальником: в первый раз он сказал мне, как мне делать мою работу. Во второй раз он устроил мне разнос и сказал, что я полный раздолбай».

Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе, причины которой до сих пор остаются загадкой, а его «медиаимперия» была уничтожена. Keystone

Евгений Пригожин, как говорит Дима, использовал свои СМИ, такие, как «Федеральное агентство новостей», для расширения своего собственного влияния. Затем, в 2022 году, Россия начала свою агрессивную войну против Украины. «В первый же день нам выдали методичку, в которой было расписано, как мы должны вести себя в качестве российского СМИ. Самым важным пунктом был тезис, что Россия ни на кого не нападает, что Россия проводит спецоперацию по защите людей на Донбассе».

Восстание стало шоком

Потом наступление россиян на Киев застопорилось и на фронт была брошена и ЧВК «Вагнер». «Вскоре мы почувствовали зависть со стороны Министерства обороны. Другим российским СМИ больше не разрешалось писать о нас. Поэтому Пригожин начал комментировать всё сам. Пригожин критиковал власти за то, что его ЧВК не получала достаточно боеприпасов, мол, его люди гибнут, в то время как чиновники просиживают штаны в дорогих клубах».

В июне 2023 года конфликт ЧВК «Вагнер» с Министерством обороны России вылился в восстание, которое Пригожин назвал «Маршем справедливости». По мнению Димы, Пригожин хотел использовать мятеж только для того, чтобы заставить руководство Министерства обороны уйти в отставку. Но и для него самого это восстание стало шоком. «Я ничего об этом не знал. Мой непосредственный начальник явно был в теме. Но он просто сказал мне, что, мол, наш верховный босс „поедет“ (в Москву), чтобы «кое с кем» переговорить».

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Когда началось восстание, Пригожина и его людей заклеймили на российском гостелевидении в качестве «предателей». Поэтому Дима уехал от греха подальше с семьей в деревню и приказал родным вообще не упоминать название «Вагнер». Через неделю опасность, казалось, миновала, Пригожин и его наёмники отступили в Беларусь. Диму и его коллег вызвали в офис информационного агентства, там они получили свою последнюю зарплату и были уволены, а само агентство расформировано. Дима и сейчас продолжает поддерживать Пригожина. «Мой шеф был не самым приятным человеком, он был жестоким. Но он был искренним. И он был настоящим лидером».

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*Федеральное агентство новостей (РИА ФАН, Федеральное агентство новостей № 1) — учреждённое в мае 2014 года в Санкт-Петербурге и ориентированное на освещение федеральных новостей российское интернет-издание. С 2015 года ряд российских и иностранных изданий связывали ФАН с Евгением Пригожиным и называли эту компанию «фабрикой троллей».

**Имя изменено и известно редакции