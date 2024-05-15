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Внешняя политика

Саммит по Украине в Швейцарии не принесет быстрого мира

История отеля Bürgenstock на одноимённой горе насчитывает вот уже более 150 лет.
История отеля Bürgenstock на одноимённой горе насчитывает вот уже более 150 лет. KEYSTONE/© KEYSTONE / URS FLUEELER

В середине июня швейцарский курорт Бюргеншток (кантон Нидвальден) окажется в центре мировой политики. Что мы имеем — за месяц до конференции по Украине?

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Фреди Гштайгер, телеканал SRF / телеканал RTS

Политический обозреватель швейцарского телевидения и радио SRFВнешняя ссылка Фреди Гштайгер, специализирующийся на дипломатии и международной безопасности, подводит промежуточные итоги.

Каковы ожидания от конференции по Украине?

Ожидания обычно принято занижать, чтобы потом не разочароваться. Швейцария также не заинтересована в том, чтобы подпитывать нереалистичные ожидания. Именно поэтому саммит высокого уровня называется не «мирной конференцией», а «конференцией по вопросу о мире». Таким образом, Швейцария определяет мир в Украине в качестве долгосрочной цели. Ведущие политические лидеры, скорее всего, будут придерживаться той же точки зрения: мира достичь нелегко — и уж точно невозможно сделать это быстро.

Кто примет участие в конференции по Украине?

В настоящее время Швейцария ожидает, что в конференции примут участие от 80 до 100 представителей правительств и глав государств. Уже одно это можно считать успехом, которого добилась Швейцария. Берн очень удачно выбрал дату проведения конференции — сразу после встречи глав G7 в Апулии (Италия). Это означает, что участие в саммите на Бюргенштоке смогут принять несколько ключевых глав государств и правительств.

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До сих пор обещания принять участие в саммите исходили в основном от западных стран. Соответственно, встреча может оказаться западным мероприятием, своего рода конференцией в поддержку Украины. Швейцария пригласила более 160 делегаций со всего мира. Украина также будет присутствовать на Бюргенштоке, в то время как Россия намерена бойкотировать саммит, который пройдет с 15 по 16 июня 2024 года.

Не стоит излишне разогревать надежды. Снег на террасе отеля «Bürgenstock Resort» в местечке Оббюрген (Obbuergen), кантон Нидвальден. Фотография сделана в понедельник, 6 ноября 2017 г.
Не стоит излишне разогревать надежды. Снег на террасе отеля «Bürgenstock Resort» в местечке Оббюрген (Obbürgen), кантон Нидвальден. Фотография сделана в понедельник, 6 ноября 2017 г. Alexandra Wey/Keystone

Среди тех, кто уже подтвердил свое участие, значатся Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц, Премьер-министр Италии Джорджия Мелони, Премьер-министр Японии Фумио Кисида, Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Президент Совета ЕС Шарль Мишель. От США ожидается госсекретарь Антони Блинкен — или даже сам президент Джо Байден. Высокопоставленная делегация из Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским также примет участие в саммите.

Что известно об участии Китая и Индии?

Запад пытается убедить Китай и Индию оказать влияние на Россию, с тем чтобы добиться хотя бы прекращения огня. Их участие в конференции будет иметь соответствующим образом огромное значение. Однако пока эти страны не взяли на себя никаких твердых обязательств. До сих пор Китай и Индия предпочитали держаться в тени, так же, как и страны Персидского залива и другие государства группы БРИКС, куда, помимо России и Индии, входят ещё Бразилия и ЮАР.

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Тем не менее все они поддерживают относительно хорошие отношения с Россией и имеют, тем самым, все шансы оказать давление на Москву, с тем чтобы заставить ее наконец начать движение в сторону мира. Но ясно, что если Россия сама не протянет руку помощи в поиске решения, более или менее соответствующего нынешнему международному праву, то никакого мира не будет.

Чего может достичь конференция по Украине?

Она может стать своего рода подготовительной конференцией для последующих мирных переговоров. На Бюргенштоке могут быть рассмотрены какие-то частичные решения или определены возможные пути движения в будущее. Например, у Швейцарии есть определенные идеи по ядерной безопасности, по обеспечению свободы судоходства или по гуманитарным вопросам, таким как обмен пленными.

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Чего не следует ожидать от этой встречи?

На встрече в Бюргенштоке в середине июня, конечно же, мирного решения по Украине найдено не будет. Это может стать причиной разочарования, но было бы несправедливо критиковать за это Швейцарию. В конце концов, она пытается хоть что-то делать и хоть что-то менять к лучшему. Это смелый шаг, но он, конечно, может обернуться и обратным эффектом. В конце концов Китай, Ватикан и Бразилия также пытались выступить посредниками — и до сих пор они ничего не добились.

Что говорит МИД Швейцарии?

«Мы интенсивно готовимся на дипломатическом уровне, мы стараемся привлечь и тех, кто еще не определился», — указал пресс-секретарь МИД Швейцарии Николя Бидо в интервью швейцарскому франкоязычному телеканалу RTS. Его ведомство удовлетворено полученными ответами, но ожидает большего. «В Швейцарии будут присутствовать ведущие европейские страны, но мы также хотели бы, чтобы к нам приехало как можно больше стран с Глобального Юга, потому что мы хотим провести открытую дискуссию обо всех возможностях достижения мира в Украине», — подчеркнул Николя Бидо.

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Однако Россия будет отсутствовать. «Мы не пригласили Россию, потому что она сама постоянно говорит, что ей это неинтересно», — указал Н. Бидо. Но, по его словам, одна из целей июньской встречи в бюргенштокских верхах — это и в самом деле найти способ привлечь Москву к мирному процессу. «Мы находимся на стадии подготовки, мы не будем заключать мира в Бюргенштоке, но мы действительно хотели бы начать процесс, в котором будет участвовать и Россия. Вот почему мы поддерживаем с ней постоянные контакты».

Мирная конференция по Украине пройдет в отеле Bürgenstock над Фирвальдштетским озером в центральной части Швейцарии рядом с городом Люцерн.
Мирная конференция по Украине пройдет в отеле Bürgenstock над Фирвальдштетским озером в центральной части Швейцарии рядом с городом Люцерн. KEYSTONE/© KEYSTONE / MICHAEL BUHOLZER

Помимо дипломатических аспектов саммит по Украине представляет собой и серьезный вызов в области безопасности. Система обеспечения безопасности будет похожа на ту, что используется во время ежегодной сессии Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Задействованы будут Федеральное ведомство полиции (Fedpol) и правоохранительные органы четырех кантонов: Нидвальден, Обвальден, Цюрих и Люцерн. Вероятно, свою роль сыграет и армия, но этот вопрос еще должен быть обсужден на Федеральном совете (правительстве страны).

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Но есть и отличия от ВЭФ: во время Давоса воздушное пространство Швейцарии прикрывают ВВС Австрии и Италии, но на сей раз иностранные вооруженные силы привлекаться «на усиление» не будут. Комплекс отелей на горе Бюргеншток расположен в стратегически выгодном месте, он легко доступен в транспортном смысле, рядом есть аэродром, но при этом его легко наглухо изолировать от внешнего мира.

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