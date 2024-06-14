Сто стран и организаций-участниц — первый успех Бюргенштока

В списке участников и участниц мирной конференции в Швейцарии по Украине находятся сто стран и международных организаций. Keystone / Eda / Pool / Urs Flueeler

Когда в январе 2024 года Президент Швейцарии Виола Амхерд объявила, что Швейцария будет организовывать конференцию по Украине, она сформулировала ориентировочную цель — участие в саммите не менее 80 стран на самом высоком уровне. Но в то время Президент говорило именно о «мирном саммите».

3 минут

Урс Лойтхард (Urs Leuthard), телеканал SRF

Сегодня официальная формулировка звучит иначе: это «конференция по вопросам мира в Украине». Все понимают, что это не мирная конференция, а в лучшем случае первый шаг в процессе мирного урегулирования. В списке участников саммита по Украине, который был опубликован сегодня, значатся 92 государства и восемь международных организаций. С чисто количественной точки зрения, это первый успех всех предпринятых Швейцарией дипломатических усилий. Количество да, а что качество?

Показать больше

Показать больше «Конференция по Украине пройдет в Швейцарии не случайно» Этот контент был опубликован на Посредничать между противниками, искать решения: это основа швейцарской политики нейтралитета. Насколько эта политика жизнеспособна? Читать далее «Конференция по Украине пройдет в Швейцарии не случайно»

Более половины государств-участников представлены главами государств, остальные — на уровне министров. Возможно, это меньше, чем мы все надеялись в наших самых смелых мечтах. Но Макрон, Шольц, Мелони, Сунак, Трюдо, все руководство ЕС и вице-президент США Камала Харрис — все тяжеловесы налицо, все они в Швейцарии.

Внешний контент

Однако решающую роль во всем мирном процессе будут играть так называемые страны групп БРИКС — Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка, которые вместе с Россией позиционируют себя на международной арене в качестве оппонентов ведущим западным экономическим и промышленным странам. Эти страны, как правило, дружественно настроены по отношению к России, кстати, Владимир Путин в этом году председательствует в БРИКС.

Владимир Зеленский прибыл на Бюргеншток. Keystone Pool / Alessandro Della Valle

Поэтому тот факт, что три члена БРИКС — Индия, а также Бразилия и Южная Африка — так же примут участие в саммите в Бюргенштоке, безусловно, является большим успехом. С точки зрения Министерства иностранных дел Швейцарии особенно приятно сознавать, что в саммите на Бюргенштоке примут участие министры иностранных дел Турции и Саудовской Аравии. Эти две страны могут сыграть очень важную роль в текущем мирном процессе. Список участников саммита по Украине — это лишь первое свидетельство потенциально возможного успеха конференции.

Внешний контент

Показать больше

Показать больше Подписаться на рассылку бюллетеня новостей Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Читать далее Подписаться на рассылку бюллетеня новостей

Гораздо важнее будет увидеть, удастся ли им согласовать совместный итоговый документ, который будет содержать не только дипломатические банальности, но и конкретные дальнейшие шаги, самым важным из которых будет объявление о проведении следующей мирной конференции, участие в которой также приняла бы Россия. И это тогда было бы самым большим успехом Бюргенштока.

Показать больше

Показать больше Конференция по Украине и путь к миру: вопросы и ответы Этот контент был опубликован на В Швейцарии на курорте Бюргеншток 15 и 16 июня 2024 года пройдет «Конференция высокого уровня по миру в Украине». У нас обзор основных вопросов и ответов. Читать далее Конференция по Украине и путь к миру: вопросы и ответы