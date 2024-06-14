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Внешняя политика

Сто стран и организаций-участниц — первый успех Бюргенштока

В списке участников и участниц мирной конференции в Швейцарии по Украине находятся сто стран и международных организаций.
В списке участников и участниц мирной конференции в Швейцарии по Украине находятся сто стран и международных организаций. Keystone / Eda / Pool / Urs Flueeler

Когда в январе 2024 года Президент Швейцарии Виола Амхерд объявила, что Швейцария будет организовывать конференцию по Украине, она сформулировала ориентировочную цель — участие в саммите не менее 80 стран на самом высоком уровне. Но в то время Президент говорило именно о «мирном саммите».

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Урс Лойтхард (Urs Leuthard), телеканал SRF

Сегодня официальная формулировка звучит иначе: это «конференция по вопросам мира в Украине». Все понимают, что это не мирная конференция, а в лучшем случае первый шаг в процессе мирного урегулирования. В списке участников саммита по Украине, который был опубликован сегодня, значатся 92 государства и восемь международных организаций. С чисто количественной точки зрения, это первый успех всех предпринятых Швейцарией дипломатических усилий. Количество да, а что качество?

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Более половины государств-участников представлены главами государств, остальные — на уровне министров. Возможно, это меньше, чем мы все надеялись в наших самых смелых мечтах. Но Макрон, Шольц, Мелони, Сунак, Трюдо, все руководство ЕС и вице-президент США Камала Харрис — все тяжеловесы налицо, все они в Швейцарии.

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Однако решающую роль во всем мирном процессе будут играть так называемые страны групп БРИКС — Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка, которые вместе с Россией позиционируют себя на международной арене в качестве оппонентов ведущим западным экономическим и промышленным странам. Эти страны, как правило, дружественно настроены по отношению к России, кстати, Владимир Путин в этом году председательствует в БРИКС.

Владимир Зеленский прибыл на Бюргеншток.
Владимир Зеленский прибыл на Бюргеншток. Keystone Pool / Alessandro Della Valle

Поэтому тот факт, что три члена БРИКС — Индия, а также Бразилия и Южная Африка — так же примут участие в саммите в Бюргенштоке, безусловно, является большим успехом. С точки зрения Министерства иностранных дел Швейцарии особенно приятно сознавать, что в саммите на Бюргенштоке примут участие министры иностранных дел Турции и Саудовской Аравии. Эти две страны могут сыграть очень важную роль в текущем мирном процессе. Список участников саммита по Украине — это лишь первое свидетельство потенциально возможного успеха конференции.

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Гораздо важнее будет увидеть, удастся ли им согласовать совместный итоговый документ, который будет содержать не только дипломатические банальности, но и конкретные дальнейшие шаги, самым важным из которых будет объявление о проведении следующей мирной конференции, участие в которой также приняла бы Россия. И это тогда было бы самым большим успехом Бюргенштока.

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