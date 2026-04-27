Узбекская «принцесса» могла иметь в Швейцарии 30 банковских счетов

Сегодня в Беллинцоне (Bellinzona), кантон Тичино, начинается процесс по делу Гульнары Каримовой (Gulnara Karimowa), дочери бывшего президента Узбекистана.

Кто такая Гульнара Каримова?

Поп-певица, модельер и дочь бывшего президента Узбекистана. В Женеве она, всегда безупречно одетая, появлялась в статусе посла ООН; в Ташкенте входила в «ближний властный круг» и обладала серьёзным политическим влиянием; в светской хронике она тоже мелькала довольно часто, там ее можно было видеть, в том числе, на красной ковровой дорожке в Каннах. Но в 2014 году Каримова впала в немилость у собственной семьи: сначала её поместили под домашний арест, затем она полностью исчезла из публичного пространства, а в итоге оказалась в тюрьме.

В чём её обвиняют?

По версии обвинения, Каримова получила от международных телекоммуникационных концернов взятки на миллиарды долларов за выдачу лицензий операторам мобильной связи в Узбекистане. Сотни миллионов из этих предположительно незаконных средств, как считает следствие, она скрывала и отмывала в Швейцарии через банковские счета, недвижимость, структуры с участием компаний-прокладок и банковские сейфы. Поскольку эти структуры, по версии обвинения, были профессионально организованы и управлялись по принципам, напоминающим мафиозную сеть, Каримовой также вменяют участие в организованной преступной группировке под названием «Офис».

Какую роль играет Швейцария?

Среди обвиняемых, как сообщает телеканал SRF, находится также женевский частный банк Lombard Odier и один из его бывших сотрудников. Федеральная прокуратура Швейцарии (Bundesanwaltschaft) обвиняет их в том, что они приняли предположительно незаконные средства на банковское обслуживание.

«Такое громкое дело для Швейцарии необычно» Кристина С. Вайсмюллер (Kristina S. Weissmüller), доцент Свободного университета Амстердама (Vrije Universiteit Amsterdam), изучает коррупцию в государственном секторе. Что в деле Каримовой типично? Типично то, что в странах со слабыми государственными институтами, непрозрачным распределением государственных контрактов и недостаточным финансовым надзором, например в Узбекистане и в других богатых сырьевыми ресурсами государствах, представители бизнеса нередко платят взятки, чтобы получать государственные контракты. А что это дело говорит о Швейцарии? Такое громкое дело, как дело Каримовой, для Швейцарии действительно необычно. Необычны и предположительно огромные суммы, о которых идёт речь. И как раз поэтому не следует думать, будто такие случаи системно определяют работу Швейцарии в качестве мирового финансового центра. Но это дело показывает, как глобальные ОПГ систематически используют серые зоны в регулировании швейцарской финансовой системы. Оно также показывает, что усилия по предотвращению отмывания денег по-прежнему необходимы. Что может дать этот процесс? Такие процессы крайне сложны и часто длятся годами. Остаётся открытым вопрос, удастся ли в итоге привести возможный приговор в исполнение. Но Швейцария намерена вернуть эти средства Узбекистану, а для этого ей необходимо вступившее в законную силу судебное решение. К сожалению, Узбекистан по-прежнему считается страной с высоким уровнем коррупции, поэтому возврат средств в данном случае будет организован очень непросто. Источник: SRFВнешняя ссылка

«Это один из крупнейших и самых громких судебных процессов в Швейцарии, связанных с экономическими преступлениями и отмыванием денег, уже хотя бы из-за объёма изъятых средств», — говорит в интервью SRFВнешняя ссылка журналист и автор книги о деле Каримовой Бальц Бруппахер (Balz Bruppacher), который много лет следит за этим сюжетом. Всего было конфисковано 800 млн франков.

Почему Швейцария привлекательна для отмывания денег?

По оценке швейцарского отделения организации Transparency International (Transparency International Schweiz), Швейцария остаётся привлекательной локацией для отмывания денег из-за сочетания двух факторов.

Возврат средств Узбекистану Согласно Индексу восприятия коррупции организации Transparency International, Узбекистан по-прежнему относится к странам с очень высоким уровнем коррупции. Чтобы изъятые средства снова не исчезли, уйдя по коррупционным каналам, Швейцария возвращает их Узбекистану не напрямую через государственные структуры, а через проекты международной помощи. Правовой основой служит соглашение о реституции, подписанное в августе 2022 года. В соответствии с ним все активы, окончательно конфискованные в рамках уголовных производств, связанных с Гульнарой Каримовой, должны через целевой фонд ООН «пойти на пользу всему населению Узбекистана». В октябре 2020 года Швейцария и Узбекистан подписали первое соглашение о распределении и возврате конфискованных активов (Sharing-Abkommen). Оно предусматривает возврат в Узбекистан 131 млн долларов США. В феврале 2025 года Швейцария и Узбекистан подписали второе соглашение такого типа. Оно предусматривает возврат Узбекистану ещё 182 млн долларов США. Сейчас за счёт этих средств финансируются проекты в сфере образования, а также программы по снижению детской и материнской смертности. Источник: Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии (МИД / EDA) и ООНВнешняя ссылка.

«Несмотря на ужесточение положений Федерального закона „О противодействии отмыванию денег“ (Geldwäschereigesetz, GwG), в этой системе всё ещё остаются заметные пробелы. Например, сделки с недвижимостью на сумму менее пяти миллионов франков остаются вне поля зрения надзорных органов», — говорит Урс Тальманн (Urs Thalmann), исполнительный директор Transparency International Schweiz.

Второй фактор — политическая и экономическая стабильность страны. «Преступникам не приходится опасаться, что швейцарский банк вдруг возьмёт и обанкротится», — отмечает он. По его словам, даже сегодня в Швейцарии, вероятно, всё ещё можно было бы отмыть такие суммы, хотя сделать это стало уже куда труднее.

Приедет ли Каримова на процесс?

«Это, вероятно, станет одним из центральных вопросов уже в самом начале процесса, потому что Каримова с 2014 года находится в Узбекистане под стражей», — говорит Бальц Бруппахер. Поэтому она не сможет присутствовать в Беллинцоне, если только Узбекистан в последний момент не освободит её. «Вопрос будет в том, соблюдены ли условия для проведения процесса в отсутствие обвиняемой». Сотрудники Федерального уголовного суда Швейцарии (Bundesstrafgericht) уже ездили в Ташкент и допрашивали Каримову там на месте.

Что с ней сейчас?

В каком состоянии сейчас находится Гульнара Каримова? Это неизвестно. «Примерно в 2015 году ходили слухи, что её уже нет в живых», — говорит Бальц Бруппахер. В 2016 году её смог посетить швейцарский адвокат, назначенный ей в качестве обязательного защитника. «Это был первый признак того, что она жива. Но уже тогда он сообщал, что условия её содержания очень плохие». В последний раз адвокаты видели Каримову два года назад, когда представители Федерального уголовного суда Швейцарии допрашивали её в Узбекистане.

Как мы используем ИИ Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.

