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Внешняя политика

Украинские беженцы в Европе: жизнь в состоянии тревожной неопределенности

Украинские беженцы в Европе: жизнь в состоянии неопределенности
Украинские беженцы в Европе: жизнь в состоянии неопределенности. Anne-Sophie de Steur

Спустя три года после начала полномасштабного вторжения России в Украину миллионы украинских беженцев по всей Европе продолжают жить в состоянии тревожной неопределенности. Международная поддержка беженцев ослабевает, стоимость жизни увеличивается, многие беженцы сталкиваются с новыми проблемами — начиная от бюрократических препятствий вплоть до сокращения социальных пособий.

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Проект Европейская перспектива / European Perspective
Проект European Perspective: объединение редакций общественных СМИ разных стран Европы
Проект European Perspective: объединение редакций общественных СМИ разных стран Европы, наш портал является участником этого проекта. A European Perspective

 «Сейчас много говорят о том, что война скоро закончится. Мы все, конечно, хотим этого. Но война все еще продолжается, и я больше всего опасаюсь сокращения масштабов поддержки, которую мы все чувствовали в начале войны, и которую мы все еще ощущаем сейчас», — говорит Наталия К., которая бежала из Киева в Чехию три года назад. Ее тревога и озабоченность во многом отражает характер проблем, с которыми сталкиваются многие украинки и украинцы, пытающиеся заново выстроить свою жизнь в Европе.

В июне 2024 года Совет Европейского союза продлил действие запущенного 4 марта 2022 года «механизма временной защиты» (temporary protection mechanism) украинских беженцев до марта 2026 года. Этот миграционный механизм гарантирует право на проживание, доступ к рынку труда, жилью, медицинской помощи, социальной поддержке и образованию для детей. Однако спустя три года после начала агрессии России система поддержки, созданная для украинских беженцев, демонстрирует явные признаки ослабления.

Волонтеры помогают украинским беженцам, прибывающим в Швецию: 15 марта 2022 года в порту Нюнесхамн, расположенном примерно в 60 км к югу от Стокгольма, волонтеры раздают предметы первой необходимости и предоставляют украинским беженцам полезную информацию. Jonathan Nackstrand / AFP
Волонтеры помогают украинским беженцам, прибывающим в Швецию: 15 марта 2022 года в порту Нюнесхамн, расположенном примерно в 60 км к югу от Стокгольма, волонтеры раздают предметы первой необходимости и предоставляют украинским беженцам полезную информацию. Jonathan Nackstrand / AFP Afp Or Licensors

Некоторые уже страны пересматривают свои политику в области приема беженцев из Украины: Норвегия, в частности, прекратила автоматическое предоставление убежища всем украинцам, Венгрия изменила свою систему социальной помощи, Чехия ограничила бесплатное проживание первыми 90 днями пребывания. Эти изменения ставят многих украинцев в сложное положение, заставляя их переосмысливать свое будущее в Европе.

Это вынуждает многих делать сложный выбор: оставаться и преодолевать трудности в чужой стране или же возвращаться на родину, где общая ситуация всё ещё остается крайне нестабильной. В докладеВнешняя ссылка, опубликованном 14 февраля 2025 года Международной Федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП), отмечается, что сокращение масштабов международной помощи и увеличение стоимости жизни приводят многих беженцев к «серьезным трудностям».

Удар беспилотника в Киеве 🇺🇦 Местные жители осматривают здание, поврежденное в результате взрыва после удара беспилотника в Киеве, 30 октября 2024 года. 📷 Фото: Anatolii Stepanov / AFP
Местные жители осматривают здание, поврежденное в результате взрыва после удара беспилотника в Киеве, 30 октября 2024 года. 📷 Фото: Anatolii Stepanov / AFP Afp Or Licensors

Организация подчеркивает, что многие возвращаются домой «не по собственному желанию, а по необходимости». «Мы видим, что правительства применяют директиву 2001/55/EG (Temporary Protection Directive) во все более ограничительном ключе, что приводит к возникновению новых проблем и повышает степень социальной уязвимости беженцев», — заявила недавно в интервью агентству AFP Мадлен Лайонс (Madeleine Lyons), одна из авторов упомянутого доклада. Например, в декабре парламент Швейцарии решил ограничить предоставление ВНЖ категории S («так называемый защитный статус») только украинским беженцам, прибывшим в страну из регионов, оккупированных российскими войсками или регулярно подвергающихся обстрелам.

«Многие возвращаются в Украину несмотря на риск»

Нормы и правила предоставления медицинской помощи украинским беженцам изменились с 1 января 2025 года в Эстонии. Теперь беженцы должны самостоятельно искать себе «семейного врача»,Внешняя ссылка с тем чтобы получать общую медицинскую помощь на тех же условиях, что и местные жители. Ранее государство в Эстонии финансировало медицинское обслуживание через отдельные договоры с частными клиниками, но на 2025 год эти договоры уже продлены не были.

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Согласно последним данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), в европейских странах на данный момент нашли убежище около 5,08 млн украинцев и украинок. Большинство из них именно украинки — то есть женщины, а также дети и пожилые люди. Мужчины призывного возраста в настоящее время обязаны оставаться в Украине. Около половины всех украинских беженцев проживают в Польше, Германии и Чехии. В пересчете на душу населения наибольшее количество беженцев (35,7 на 1000 жителей) приняла Чехия, за ней следуют Польша (27,1) и Эстония (25,8).

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«В феврале 2022 года через границу (Европы из Украины) хлынули десятки тысяч беженцев. Одновременно поддержка этих людей со стороны правительств и гражданского общества находилась на пике», — отметил в интервью «Европейской перспективе» Мэтью Солтмарш (Matthew Saltmarsh), представитель УВКБ ООН. «Спустя три года ситуация изменилась. Дух гостеприимства все еще здесь, но теперь всё стало гораздо сложнее, и чем дольше люди остаются у нас, тем труднее им становится жить как в экономическом, так и в социальном плане».

Изменение в общественных настроениях

Дополнительные трудности для украинцев, стремящихся адаптироваться к жизни в Европе, возникают на почве сокращения масштабов международной финансовой поддержки со стороны США и по причинам ужесточения национальных норм и правил приема беженцев из Украины. Возьмем в качестве примера Польшу. Страна заявляет, что в рамках европейского «механизма временной защиты» она уже потратила на поддержку украинских беженцев более 7,4 миллиарда злотых, а граждане страны из своего кармана дополнительно выделили также очень значительные суммы, с тем чтобы помочь тем, кто вынужден был бежать от войны.

Сотрудники испанского Красного Креста оказывают помощь людям, прибывшим в центр приема украинских беженцев в Фира в Барселоне, 8 апреля 2022 года. (Фото: LLUIS GENE / AFP)
Сотрудники испанского Красного Креста оказывают помощь людям, прибывшим в центр приема украинских беженцев в Фира в Барселоне, 8 апреля 2022 года. (Фото: LLUIS GENE / AFP) Afp Or Licensors

Однако, как сообщает Radio FranceВнешняя ссылка, увеличивающаяся нагрузка на систему капитального жилищного строительства, на области образования и здравоохранения, приводит к заметным изменениям в общественных настроениях. Подтверждает эту тенденцию и недавний опрос, проведенный польским Институтом изучения общественного мнения Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS)Внешняя ссылка: если в 2022 году, вскоре после начала российской агрессии, прием украинских беженцев поддерживали более 90% поляков, то к концу 2024 года этот показатель снизился уже до 53%. В начале 2024 года премьер-министр Польши Дональд Туск публично поддержал предложение мэра Варшавы и кандидата в президенты Рафала Тшасковского (Rafał Kazimierz Trzaskowski; род. 1972 г.) о сокращении объемов помощи украинским беженцам.

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Как сообщает Національна суспільна телерадіокомпанія УкраїниВнешняя ссылка, это предложение предусматривало ограничение выплат детских пособий только украинцами, официально работающими и платящими в Польше налоги. Сокращение степени общественной поддержки украинских беженцев наблюдается не только в Польше, но и в других странах Европы. В декабре 2024 года опрос общественного мнения в Литве показал, что литовцы, три года назад с готовностью принимавшие украинских беженцев в своих личных домах, теперь относятся к этому формату решения проблемы размещения беженцев с куда большей осторожностью.

Эвакуированные украинцы стоят в автобусе после пересечения украинской границы с Польшей на пограничном переходе Медыка, юго-восток Польши, 28 марта 2022 года. (Фото: Angelos Tzortzinis / AFP)
Эвакуированные украинцы в автобусе после пересечения украинской границы с Польшей на пограничном переходе Медыка, юго-восток Польши, 28 марта 2022 года. (Фото: Angelos Tzortzinis / AFP) Afp Or Licensors

Почти половина респондентов заявили, что, в отличие от 2022 года, теперь они не стали бы сдавать жилье украинцам. Аналогичные изменения происходят и в Латвии. По данным издания LSM уровень поддержки украинских беженцев в этой стране, составлявший 73,5% в конце 2022 года, снизился к декабрю 2024 года до 46,8%.

Трудности с трудоустройством

Такая негативная реакция на поддержку, оказываемую странами Европы украинским беженцам, часто обусловлена особенностями восприятия этой поддержки в общественном и индивидуальном сознании. Все больше людей считают, что беженцы отнимают у страны и без того ограниченные экономические ресурсы. Как сообщает телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk (BR), это побудило, например, мэра города Бад-Грисбах (Bad Griesbach) в Баварии на самой границе с Австрией запретить в октябре 2024 года официально регистрировать украинских беженцев.

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При этом некоторые европейские страны, напротив, обнаружили, что «понаехавшие» украинцы вносят значительный вклад в их экономику. В Чехии во второй половине 2023 года доходы от налогов, уплаченных украинскими гражданами, заметно превысили бюджетные расходы на их социальную и трудовую интеграцию. В Латвии, по данным издания LSM, за прошедшие три года количество украинских беженцев, ставших налогоплательщиками, почти утроилось, что свидетельствует о заметном увеличении степени их участия в функционировании местной экономики.

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Ложкой дёгтя, однако, оказывается тот факт, что многие украинцы работают на позициях, не соответствующих их квалификации. В Латвии издание LSM встретилось с Анной, матерью двоих детей, постоянно наталкивающейся в попытках найти работу по специальности с высоким языковым барьером. «В Украине я работала на авиационном заводе специалистом ОТК, но здесь я не могу работать по своей специальности без знания языка. Я могу работать уборщицей или офисным менеджером».

Украинские беженцы протестуют с плакатами перед посольством России в Румынии в Бухаресте, 14 октября 2023 года. (Фото: Daniel MIHAILESCU / AFP)
Украинские беженцы протестуют с плакатами перед посольством России в Румынии в Бухаресте, 14 октября 2023 года. (Фото: Daniel MIHAILESCU / AFP) Afp Or Licensors

С увеличением стоимости жизни на всем континенте многие беженцы, часто получающие в качестве зарплаты очень небольшие деньги, начинают испытывать все более серьёзные финансовые трудности. Согласно данным МФОККиКП 42% граждан Украины, вернувшихся на родину, назвали в качестве главной причины возвращения «трудности с трудоустройством за рубежом». Дополнительной проблемой стало недавнее решение правительства США о временном замораживании иностранной помощи. По сообщению издания LSMВнешняя ссылка, проект, организованный Рижской думой для помощи украинцам, уже был по этой причине приостановлен, а некоторые латвийские НПО вынуждены теперь искать себе новые источники финансирования.

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Замораживание гуманитарного финансирования также затронуло организации, получающие помощь от США в странах, непосредственно граничащих с Украиной, таких как Польша: эта страна приняла уже за прошедшие три года более миллиона украинских беженцев. «Нам по этой причине приходилось срывать наших сотрудников с места, прекращая их участие в гуманитарных проектах по поддержке беженцев», — рассказал медиакомпании RTÉ News один из сотрудников расположенной в Варшаве гуманитарной организации.

«У нас краткосрочные цели»

Все это в совокупности приводит к тому, что вынужденные беженцы из числа украинцев оказались перед лицом совершенно неопределенного будущего. Но время идет, месяцы превращаются в годы, возвращение домой становится все менее и менее реальной перспективой. Многие украинцы разрываются между новой жизнью за границей и желанием вернуться в страну, где все еще идет война. Сокращение масштабов поддержки беженцев со стороны принимающих стран только усложняет этот выбор. «Мы, украинцы, говорим, что начиная с 2022 года мы вообще не можем ничего планировать. Мы даже и не пытаемся теперь делать это. Мы строили планы на начало 2022 года, и мы все знаем, чем это обернулось», — поделилась Наталия К. своим опытом с журналистами в Праге.

По словам Мэтью Солтмарша из УВКБ ООН, все опросы постоянно показывают, что большинство беженцев все-таки намерены вернуться домой. «Но, когда их спрашивают, собираетесь ли вы вернуться домой уже в ближайшее время, цифры начинают уменьшаться», — поясняет он. В Эстонии журналисты издания ERR задали этот вопрос Полине, одной из 34 тыс. беженцев и беженок из Украины, проживающих в стране.

Беженцы из Украины выстраиваются в очередь за информацией у стендов на ярмарке вакансий для украинцев, организованной Торгово-промышленной палатой (IHK) в Берлине, 2 июня 2022 года. (Фото: John MACDOUGALL / AFP)
Беженцы из Украины выстраиваются в очередь за информацией у стендов на ярмарке вакансий для украинцев, организованной Торгово-промышленной палатой (IHK) в Берлине, 2 июня 2022 года. (Фото: John MACDOUGALL / AFP) Afp Or Licensors
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«Я не знаю, как ответить на вопрос, хочу ли я вернуться, потому что у меня там ничего не осталось — на родине мне пришлось бы начинать все с нуля», — говорит она. Четырнадцатилетний Павло, который уже три года живет в Швейцарии, чувствует себя точно так же. «В Украине меня ждут друзья, бабушка, дедушка и отец. Но здесь я уже начал новую жизнь», — рассказал он журналистам швейцарского франкоязычного телерадиоканала RTS.

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В 2 тыс. километрах к северу в Швеции Анна М. из Мариуполя воспитывает свою маленькую дочь. Журналистам Шведского радио она говорит, что все её дальнейшие действия будут зависеть от новостей о муже, который попал в плен, воюя на передовой.

Анастасия В. Живет в Брюсселе. Три года назад она бежала из Одессы, прихватив с собой только кошек, ноутбук и фотоаппарат. Она всё ещё пытается спланировать себе свое будущее. «Как бы я ни старалась удержать хоть что-то, напоминающее мою прежнюю жизнь, результатов это не даёт. В будущем, возможно, я смогу стать здесь полноценным членом местного общества, что не помешает мне регулярно наведываться домой. Не исключено, что в Украине я смогу в итоге найти работу, на которой я смогу внести свой вклад в восстановление страны. Посмотрим. Пока же я изучаю язык и ищу работу. Вот и всё. У нас у всех краткосрочные цели, и я думаю, что это как раз и есть то, что объединяет всех беженцев из Украины».

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*Проект European Perspective: объединение редакций общественных СМИ разных стран Европы. Подробности можно получить по ссылке здесьВнешняя ссылка.

Материалы предоставлены: AFP (Франция), BR (Германия), CT (Чехия), Franceinfo (Франция), ERR (Эстония), ERT (Греция), LSM (Латвия), LRT (Литва), RTBF (Бельгия), RTE (Ирландия), RTP (Португалия), Національна суспільна телерадіокомпанія України (Украина) и SWI (Швейцария).

Дополнительные материалы: Мартин Стерба (Česká televize), Катрин Тонеро (RTBF), Сара Бадилини (EBU), Ольга Соснина (Шведское радио).

Обработка данных: DatosRTVE

Концепция и координация: Сара Бадилини, Луис Гарсия Фустер, Мишель Хаф, Мартин Стерба.

Редактор: Ким Гиттлсон (EBU).

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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