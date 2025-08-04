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Внешняя политика

Украинские дети отдохнули в Санкт-Галлене от войны

Три с половиной десятка украинских детей и подростков провели две недели в Санкт-Галлене, восстанавливаясь после потрясений, пережитых на родине.
Три с половиной десятка украинских детей и подростков провели две недели в Санкт-Галлене, восстанавливаясь после потрясений, пережитых на родине. Keystone-SDA

Три с половиной десятка украинских детей и подростков провели две недели в Санкт-Галлене, восстанавливаясь после потрясений, пережитых на родине. Они прибыли в Швейцарию по линии Швейцарского Красного Креста. В понедельник 4 августа 2025 года группа вернулась в Украину.

Этот контент был опубликован на
4 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Звонкие детские голоса раздавались задолго до того, как сами ребята появлялись в поле зрения. В этих голосах не было ни страха, ни боли. Напротив — каждый, кто их слышал, сразу понимал: дети просто радуются жизни и снова чувствуют себя в безопасности. Именно это и было главной целью так называемого «Летнего лагеря Красного Креста» в Санкт-Галлене: создать для детей и подростков из разных регионов Украины пространство, где они могли бы хоть ненадолго забыть о войне.

По инициативе посла Украины в Швейцарии Ирины Венедиктовой и при поддержке кантона Санкт-Галлен Швейцарский Красный Крест (Schweizerisches Rotes Kreuz, SRK) пригласил в страну почти три десятка украинских детей в возрасте от пяти до пятнадцати лет. С ними приехали двенадцать матерей и трое сопровождающих. «Когда дети прибыли в Санкт-Галлен, они были очень уставшими, подавленными, некоторые — замкнутыми и напуганными», — рассказала агентству Keystone-SDA координатор проекта SRK в кантоне Санкт-Галлен Леа Креэнманн (Lea Krähenmann).

В какой-то степени это объяснялось долгой автобусной поездкой, но, конечно, не только этим. Многие дети пережили личную утрату: в лагерь приехали дети погибших, раненых или попавших в плен сотрудников Национальной полиции Украины. «Речь шла о множественной травматизации этих детей», — отмечает Леа Креэнманн. За две недели дети и их семьи приняли участие в насыщенной программе, в которой нашлось место для прогулки на корабле по Рейну, для поездки на вершину Хох-Кастен и встречи с кинологами городской и кантональной полиции Санкт-Галлена.

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В День 1 Августа, в национальный праздник Швейцарии, вся группа выехала за границу, чтобы избежать грохота фейерверков. «Мы осознаём, что за такой короткий срок невозможно исцелить то, что эти дети пережили в Украине», — говорит Кристиан Рупп (Christian Rupp), исполнительный директор SRK в кантоне Санкт-Галлен. Но целью было другое, дать детям, подросткам и сопровождающим передышку и возможность обрести хоть немного внутреннего равновесия.

Аналогичный пилотный проект, реализованный в прошлом 2024 году в кантоне Шаффхаузен, показал: уже через несколько дней дети успокаиваются, а воспоминания о поездке остаются с ними и после возвращения домой. «Полноценное питание, возможность спать без страха, выйти в лес и поиграть — это те базовые потребности, которые мы здесь смогли удовлетворить», — поясняет Кристиан Рупп.

Новые российские удары

Название «Летний лагерь Красного Креста» звучит просто и непринуждённо, но при этом детям оказывали масштабную психосоциальную помощь. Три психолога, прошедшие обучение в Украине, постоянно находились на месте и помогали им справляться с пережитым. Одна из матерей, приехавшая в Швейцарию с тремя детьми, рассказала, что уже через две-три ночи дети снова смогли начать по-настоящему высыпаться. В первые дни их будили вертолёты, садящиеся у ближайшей больницы, но со временем дети уже перестали реагировать на такого рода раздражители.

«Из Швейцарии я увожу с собой спокойствие, — рассказала одна из матерей, — потому что в Украине я живу в постоянном напряжении». Один момент она запомнит на всю жизнь: «Когда мы поднимались по канатной дороге, один ребенок сказал, что мы едем в небо — туда, где теперь наш папа. Это меня глубоко тронуло». Другая мать рассказала, что её дети были особенно счастливы, увидев, что она перестала плакать каждый день. В воскресенье «Летний лагерь Красного Креста» завершил свою работу. В понедельник 4 августа 2025 года группа пересекла границу с Украиной. Тем временем немецкое информационное агентство Deutsche Presse-Agentur сообщило о новых российских ударах по украинской территории, повлёкших за собой жертвы среди мирного населения.

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