Швейцария будет закупать боеприпасы вместе с НАТО
Швейцария примет участие в организованной НАТО программе совместной закупки боеприпасов. Как сообщило Федеральное ведомство материально-технического снабжения Вооружённых сил Armasuisse, это позволит снизить закупочные расходы и сократить сроки поставок.
Швейцария присоединяется к программе Ammunition Support Partnership (ASP), действующей при Агентстве НАТО по поддержке и снабжению (NATO Support and Procurement Agency, NSPA). По данным Armasuisse, программа охватывает более 2 тыс. типов боеприпасов для сухопутных войск, военно-воздушных и военно-морских сил. Всего в программе участвуют 27 государств, включая теперь и Швейцарию.
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Страны-участницы закупают боеприпасы совместно и благодаря крупным объёмам заказов могут покупать их дешевле. Кроме того, в рамках программы агентство NSPA предоставляет услуги по контролю технического состояния боеприпасов, их транспортировке и утилизации. После присоединения к программе швейцарские оборонные предприятия также смогут участвовать в тендерах NSPA — при условии, что Швейцария участвует в соответствующей программе агентства.
По заявлению правительства Швейцарии, участие страны в этой программе должно укрепить технологическую и промышленную базу, имеющую ключевое значение для обеспечения безопасности страны. Этот шаг соответствует стратегии федеральных властей в области вооружений. Швейцария сотрудничает с закупочным агентством НАТО NSPA с 1996 года. До сих пор она участвовала только в программах, связанных с ракетами класса «воздух-воздух», зенитными ракетами Stinger и системой противовоздушной обороны Patriot.
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В Федеральном ведомстве Armasuisse считают, что участие в новой программе совместимо со швейцарским нейтралитетом. А если одно из государств-участников программы впоследствии окажется вовлечено в международный вооружённый конфликт, то Швейцария сможет выйти из программы, с тем чтобы выполнить все обязательства, проистекающие для неё из правовых основ нейтралитета.
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Перевод с немецкого. Русскоязычная версия под редакцией НК, ИП, АП.
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