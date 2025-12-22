Швейцария введёт механизм контроля за иностранными инвестициями?

Швейцария всегда была открытой для зарубежных инвесторов, что долгие годы во многом и способствовало экономическому процветанию страны, не имеющей почти никаких ископаемых ресурсов. EPA/WU HONG

Швейцария готовится впервые своей истории создать национальную систему контроля за прямыми иностранными инвестициями (ПИИ) в секторах, имеющих критически важное значение для национальной безопасности. Означает ли такой шаг отход от принципа открытого для зарубежных инвесторов рынка, долгие годы во многом и способствовавшего экономическому процветанию страны?

Швейцария всегда была открытой для зарубежных инвесторов, что долгие годы во многом и способствовало экономическому процветанию страны, не имеющей почти никаких ископаемых ресурсов. Повод для первых сомнений появился в 2014 году, когда незаметно для широкой публики китайский производитель бытовой техники Guangdong ElecproВнешняя ссылка приобрел компанию Mistral Engines, швейцарского разработчика экспериментальных авиационных двигателей. Как потом оказалось, эта сделка стала лишь первым шагом на пути реализации Пекином стратегии, нацеленной на скупку по всему миру передовых зарубежных технологий и по выходу, в частности, на рынок беспилотников и вертолётов.

Уже куда больший общественный резонанс вызвала совершённая в 2017 году государственным холдингом ChemChina сделка по приобретению швейцарского агрохимического концерна Syngenta: цена вопроса тогда составила 43 млрд долларов, или 34,5 миллиарда франков. Эхо этой «сделки века» докатилось даже до отдаленной сельскохозяйственной американской глубинки, где не исключали, что передача Китаю контроля над значительной долей мирового рынка посевных материалов может стать источником рисков для продовольственной безопасности самих США. Тем не менее сделка получила одобрение регулирующих органов как Соединенных Штатов, так и ЕС.

Не прошло и десяти лет, как ситуация изменилась кардинально

Экономическое соперничество Китая, США и Европы, сопровождаемое введением взаимных ограничений на поставки микрочипов и редкоземельных металлов, побуждает индустриально развитые страны пересматривать свои подходы к защите критически важных отраслей национальной экономики. Российская агрессия против Украины, в ходе которой обе стороны активно используют ударные беспилотники, лишь усилила эти опасения: в самом деле, попадание критически важных технологий в руки потенциального противника может иметь самые прямые негативные последствия для оборонной политики и национальной безопасности.

В этой ситуации швейцарские законодатели оказались перед непростым выбором: сохранить более чем либеральный инвестиционный режим, десятилетиями обеспечивавший стране устойчивый промышленный рост, или же все-таки законодательно исключить переход стратегически важных активов под контроль государств, не входящих в перечень «дружественных». Уже в 2016 году, вскоре после покупки Китаем концерна Syngenta, депутат Совета кантонов (малая палата парламента) Беат Ридер (Beat Rieder, партия «Центр» / Die Mitte) предложил создать правовой механизм контроля за иностранными инвесторами, намеревающимися приобрести швейцарские предприятия, так или иначе связанные со сферой национальной безопасности.

В парламентских кругах документ получил неофициальное название Lex China, хотя его действие отнюдь не ограничивается китайскими инвестициями. И вот после многолетних дебатов парламент одобрил наконец первый вариант закона, на основе которого в стране впервые может появиться механизм контроля за иностранными инвестициями, ориентированный на сектора, признанные критически важными для национальной безопасности, — причём само понятие «безопасность» трактуется в данном случае достаточно широко. И если Закон о контроле за иностранными инвестициями (Investitionsprüfgesetz / Loi fédérale sur l’examen des investissements étrangers), будет окончательно принят в его нынешнем виде, а произойти это может уже в 2026 году, то Швейцария присоединится к большинству развитых экономик мира, в которых подобные нормы действуют уже давно.

Что содержится в законопроекте?

В нем предусмотрены положения, в соответствии с которыми сделки по приобретению иностранными инвесторами активов в ряде отраслей, признанных критически значимыми для обеспечения национальной безопасности и общественного порядка, включая электрические сети, объекты выработки электроэнергии, инфраструктуру в области здравоохранения, телекоммуникаций, железных дорог, аэропорты и крупные логистические узлы, будут подлежать обязательному государственному одобрению.

При рассмотрении заявок иностранного инвестора на получение права приобретения (поглощения) швейцарского критически важного предприятия Государственный секретариат по вопросам экономики (SECO, подразделение Минэкономики) совместно с другими компетентными ведомствами будет оценивать и рассматривать самые разные факторы, например:

находится ли инвестор под контролем иностранного государства, действует ли он в интересах иностранного правительства?

какова степень возможного влияния сделки на критическую инфраструктуру страны, на отрасли, значимые для обеспечения национальных оборонных интересов, а также на иные секторы промышленности, релевантные в плане безопасности?

есть ли у инвестора «стратегические», а не только коммерческие, мотивы?

приведёт ли сделка к утрате данной компанией самостоятельности в принятии ею ключевых управленческих решений, к сокращению рабочих мест или к передаче за рубеж стратегически важных технологий?

При необходимости SECO сможет обратиться за экспертным заключением в Федеральную службу разведки Швейцарии (Nachrichtendienst des Bundes), чтобы определить, имеет ли данная сделка право получить «зелёный свет». Срок проверки может составить от одного до трёх месяцев.

Почему этот законопроект вызвал разногласия и споры?

Ключевым для швейцарских парламентариев был вопрос о том, должен ли предусматриваемый механизм контроля распространяться только на инвесторов, находящихся под государственным влиянием, или также и на частные компании? Многие депутаты и политики, включая членов Федерального совета (швейцарского кабинета министров), предупреждали, что распространение сферы деятельности этого контрольного механизма на частных инвесторов увеличило бы количество проверок почти в 10 раз.

Больше информации к размышлению:

Как отмечал министр экономики Швейцарии Ги Пармелен (Guy Parmelin), такой шаг «нанес бы ущерб Швейцарии в качестве международно признанного центра ведения комфортной бизнес-деятельности. Напротив, механизм контроля, ограниченный игроками, аффилированными с правительствами, позволит Швейцарии сохранить все свои конкурентные преимущества». Однако многие другие парламентарии указывали, что в странах вроде России или Китая частные компании нередко фактически подчинены политическому влиянию государства, даже если формально они ему и не принадлежат.

Действительно, по данным нидерландской консалтинговой компании Datenna, более половины швейцарских фирм, приобретённых китайскими инвесторами в 2010–2020 годах, получили в качестве своих новых владельцев структуры, так или иначе связанные с государственными органами власти КНР. Депутат-социалист Совета кантонов Карло Соммаруга (Carlo Sommaruga) отметил в связи с этим: «Общеизвестно, что китайские миллиардеры и российские олигархи вынуждены следовать политической линии государства. Даже в США появились экономические бароны, которые теперь подчиняются продвигаемой администрацией Трампа идеологии America First».

В пример приводилась и критическая зависимость Германии от российского газа. Разрешив таким компаниям, как «Газпром», приобретать у себя инфраструктурные активы, включая газохранилища, Берлин оказался в крайне уязвимом положении, особенно после того, как Россия в самом начале своей агрессии против Украины прекратила поставки в ФРГ своего дешевого газа. Несмотря на все вышеперечисленные опасения, 2 декабря 2025 года парламент Швейцарии все-таки одобрил версию нового Investitionsprüfgesetz, ограничивающую сферу его применения исключительно государственными инвесторами, хотя при этом Ги Пармелен и подчеркнул, что в будущем сферу действия этого механизма «можно будет расширить».

Как заявил Беат Ридер (Beat Rieder) в интервью цюрихской газете Tages-Anzeiger, «мы не хотим использовать этот закон для того, чтобы ограничивать свободную торговлю, мы хотим, наоборот, обеспечить возможность свободной торговли. Но в нынешней геополитической обстановке этот закон необходим как никогда. Если государство в принципе готово и в состоянии блокировать подобные сделки, когда это необходимо, то иностранные структуры с потенциально враждебными целями даже не станут предпринимать попытки их совершить».

Что происходит в других странах?

Пока ШвейцарияВнешняя ссылка всё ещё пытается принять свой первый закон подобного рода, другие государства уже активно ужесточают существующие нормы и правила в области контроля за иностранными инвесторами и прямыми инвестициями (ПИИ). Законодательством, регулирующим ПИИ, располагает подавляющее большинство стран Европейского союза и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В 2017 году, например, первая администрация Дональда Трампа, сославшись на соображения национальной безопасности, заблокировала покупку американского производителя микрочипов Lattice Semiconductor фондом Canyon Bridge, финансируемым китайскими госструктурами.

Также по теме:

На саммите ЕС в том же году Франция, ГерманияВнешняя ссылка и Италия выступили за создание европейского механизма контроля за прямыми иностранными инвестициями в энергетике, банковской сфере и в области инновационных технологий, указав на необходимость «защитить активы в ЕС от поглощений, способных причинить ущерб жизненно важным интересам Европейского союза или его государств-членов». Позже правительство Германии утвердило правила, позволяющие кабинету блокировать сделки по приобретению долей национальных компаний инвесторами из стран, не входящих в ЕС, особенно если речь идёт о критической инфраструктуре.

В 2024 году Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS) расширил сферу своей юрисдикции и увеличил штрафы за нарушения соответствующих норм сразу в 20 раз. В феврале 2025 года вторая администрация Трампа представила основыВнешняя ссылка своего подхода к контролю за прямыми иностранными инвестициями в формате документа под названием American First Investment Policy. Документ вводил для инвестиций из стран-союзников США льготный режим, включая ускоренные процедуры сертификации, тогда как на пути инвесторов из государств, считающихся противниками — в том числе и из России, — он выстраивал целую систему ограничительных барьеров.

В 2024 году Европейский союз Внешняя ссылкапредставил проект пересмотренного (действующего с 2020 года) Регламента ЕС о проверке ПИИ. Новая версия документа обязывает все государства-члены ЕС создавать собственные национальные механизмы контроля за прямыми иностранными инвестициями, распространив новые требования также на инвестиции, осуществляемые компаниями, зарегистрированными в ЕС, но находящимися под контролем иностранных инвесторов. Ожидается, что обновлённые правила будут приняты и вступят в силу уже в 2026 году.

Ограничения в области ПИИ вводят только промышленно развитые страны?

Введение механизмов контроля за ПИИ действительно стало трендом прежде всего в развитых экономиках. Развивающиеся же и пороговые страны по-прежнему остаются критически зависимыми от притока иностранного капитала — источника финансов и технологий, необходимых им, например, для перехода от сельскохозяйственной монокультурной экономики к промышленности, основанной на секторах с более высокой добавленной интеллектуальной стоимостью. Такие страны гораздо осторожнее относятся, поэтому, к мерам, способным отпугнуть зарубежный бизнес.

В противном случае им, включая многие государства Латинской Америки, пришлось бы занимать финансовые средства на глобальных рынках под существенно более высокие проценты. Во многих таких странах, однако, отсутствуют устойчивые правовые инструменты, позволяющие эффективно нейтрализовывать риски, возникающие при передаче стратегических активов под иностранный контроль. Так что и этот фактор, и факт соперничества мировых держав за влияние в Латинской Америке, включая постоянно возрастающую значимость вопросов национальной безопасности, уже привели в регионе к политическим дебатам по вопросу о пересмотре условий допуска иностранных инвесторов на местные рынки.

Бразилия, крупнейший получатель ПИИ в регионе, с 2006 года привлекла только китайского капитала на сумму порядка 57 млрд долларов. Об этом говорится в отчёте берлинского исследовательского центра CELIS Institute за 2025 год. Тем не менее, как отмечают аналитики этого Центра, в последние годы бразильские власти, ссылаясь на соображения национальной безопасности, также ужесточают условия совершения сделок по приобретению иностранными структурами стратегических активов. Похожие дискуссии идут в Аргентине и Чили. В последней ещё в 2020 году был внесён законопроект о создании национального механизма контроля за инвестициями в стратегические секторы промышленности, однако дальше парламентских слушаний инициатива пока не продвинулась.

Россия формально сохраняет режим открытостиВнешняя ссылка для прямых иностранных инвестиций, но в 2024 году она фактически усилила контроль в этой сфере: для нерезидентов введены дополнительные разрешительные процедуры, предусмотрены ограничения на вывод прибыли и сделки, особенно для инвесторов из «недружественных» стран, а также расширены обязанности по раскрытию структуры владения, что делает инвестиционный режим более жёстким. Украина, напротив, готовит переход к европейской модели обязательного «скрининга ПИИВнешняя ссылка»: новые законопроекты предусматривают проверку происхождения капитала, выявление реальных собственников и анализ возможных рисков для национальной безопасности, особенно в стратегически важных секторах экономики.

При этом цель заключается в том, чтобы защитить критическую инфраструктуру и повысить степень доверия инвесторов к стране, хотя эксперты и предупреждают, что из-за бюрократии и слишком широких полномочий специальной государственной комиссии Украины по скринингу прямых иностранных инвестиций, которую предлагают создать в рамках ряда законопроектов о проверке ПИИ, такой механизм может стать для инвесторов скорее сдерживающим фактором.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

