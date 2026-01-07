Швейцария заблокировала возможные активы Николаса Мадуро

Свергнутый президент Николас Мадуро на фотографии 2023 года. Keystone/EPA/Miguel Gutierrez

Правительство Швейцарии распорядилось немедленно заблокировать возможные активы смещённого президента Венесуэлы Николаса Мадуро на территории страны. Ранее Берн направил в адрес Вашингтона сдержанное, но предостерегающее заявление.

7 минут

После задержания Николаса Мадуро 3 января 2026 года в Каракасе американскими спецподразделениями и после его последующей транспортировки в Соединённые Штаты, Швейцария отреагировала оперативно. В тот же день Берн призвал к «деэскалации, сдержанности и соблюдению норм международного права», напомнив о действующем в международном праве запрете применения силы в межгосударственных отношениях и о принципе уважения территориальной целостности государств.

Но затем, после этих сдержанно-критических сигналов в адрес Вашингтона Федеральный совет (правительство Швейцарии) в понедельник 5 января 2026 года принял решение о превентивной блокировке возможных находящихся в Швейцарии активов, связанных с Мадуро, а также с другими лицами из его ближайшего окружения. Цель меры — предотвратить возможный вывод капиталов из сферы швейцарской юрисдикции.

Федеральный совет подчеркнул при этом, что ни один из членов ныне действующего правительства Венесуэлы под действие этих мер не подпадает и что блокировка осуществляется в соответствии с Федеральным Законом «О замораживании и возврате незаконно приобретённых активов иностранных политически значимых лиц» (Sperrung und Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, SRVG).

Причины утраты власти роли не играют

В своем официальном сообщении правительство Швейцарии поясняет, что причины утраты власти Мадуро не имеют решающего значения для применения мер блокировки активов в рамках и на основании SRVG. Неважно, была ли утрата власти законной или нарушала международное право — определяющим фактором выступает сам факт потери властных полномочий.

Это решение открывает возможность для государства происхождения активов инициировать в будущем процедуры международной правовой помощи в отношении незаконно приобретенных активов. Блокировка как раз и создаёт правовую основу для таких процедур. В случае, если в ходе последующих разбирательств будет установлено, что данные средства были получены незаконным путём, «Швейцария обеспечит их возврат в интересах населения Венесуэлы».

Блокировка носит превентивный характер и не связана напрямую с внешнеполитической позицией Швейцарии, ориентированной, как известно, на миротворчество, защиту международного права и предоставление посреднических услуг, которые она уже неоднократно предлагала всем сторонам в Венесуэле. Кроме того, Швейцария стремится к обеспечению последовательного соблюдения норм международного права, особенно в свете начавшегося в 2026 году её председательства в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, крупнейшей региональной структуре в сфере безопасности, в которую входят и США.

Не признают МУС

Военная операция, проведённая США в ночь на 3 января 2026 года, в ходе которой Николас Мадуро и его супруга были задержаны, оставила множество открытых вопросов. По мнению ряда экспертов, действия Вашингтона в Венесуэле, как и Москвы в Украине, осложняют функционирование многосторонних институтов глобальной дипломатии, включая ОБСЕ. Многие наблюдатели, в том числе в самой Швейцарии, с самого начала поставили под сомнение законность американской специальной военной операции. В Женеве генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил «глубокую обеспокоенность» и предупредил, что действия США могут создать опасный прецедент.

Устав ООН, принятый в октябре 1945 года с целью предотвращения новой мировой войны, в статье 2, пункте 4, прямо запрещает угрозу силой или её применение против территориальной целостности и политической независимости любого государства. Что означает нарушение этих норм, не требует дополнительных пояснений, особенно после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Однако такие государства, как Россия и США, не признают юрисдикцию Международного уголовного суда — единственного постоянного глобального органа, уполномоченного рассматривать дела о преступлениях агрессии.

Новый мировой порядок?

Когда держава масштаба США действует вне рамок международного права, то это создаёт опасный прецедент. «Международное право либо имеет универсальный характер, либо оно вообще не имеет никакого смысла», — заявил на следующий день после американской интервенции в Венесуэле бывший президент Швейцарии, а ныне генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе. В своём заявлении он также подчеркнулВнешняя ссылка, что поступающая из Венесуэлы информация свидетельствует о «наступлении момента глубокой неопределённости как для венесуэльского народа, так и для глобальной стабильности».

По его словам, происходящее нельзя сводить к простому выбору между осуждением и поддержкой: речь идёт о глубоком сдвиге в формирующемся мировом порядке в ситуации фактической нормализации применения силы в международных отношениях, когда право всё чаще становится инструментом, а не всеобщим категорическим императивом. Ален Берсе подчеркивает, что «переходный период в Венесуэле должен быть мирным, демократическим и основанным на воле народа». Он также напомнил, что Совет Европы, учитывая опыт, связанный с Украиной, хорошо «осознаёт, насколько хрупким становится международное право, когда сила вытесняет закон».

«Нельзя сказать, что мы счастливы»

В самой Венесуэле интервенция вызывает неоднозначную реакцию. В интервью Swissinfo историк и политический аналитик Маргарита Лопес Майя заявила, что действия президента США «могут выглядеть безответственными с внешней точки зрения». Но, по её словам, внутри страны всегда преобладало убеждение, что Николас Мадуро не отдаст власть добровольно, и что «общество, живущее в условиях социальной деградации и политических репрессий, не способно самостоятельно инициировать демократические реформы».

С этой точки зрения «интервенция могла оказаться единственным выходом из ситуации. Нельзя сказать, что мы счастливы, но мы испытываем облегчение от того, что Мадуро задержан». Лопес Майя также отметила, что стратегия Вашингтона была направлена на формирование образа Мадуро как главы наркокартеля — с целью оправдать его устранение. При этом остальные члены правительства страны остаются, как ни в чем не бывало, на своих должностях. В настоящее время, по её словам, Венесуэла находится в состоянии глубокой политической неопределённости.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

