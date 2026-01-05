Suiza ordena el bloqueo de eventuales bienes de Nicolás Maduro

Suiza ordena a partir de este 5 de junio el bloqueo de toda cuenta o haber a nombre de Nicolás Maduro, que fue capturado por Estados Unidos el 3 de enero, perdiendo así el poder en Venezuela. Keystone/EPA/Miguel Gutierrez

El Gobierno de Suiza ordenó bloquear con efecto inmediato los presuntos bienes del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro en territorio helvético. Antes, Berna había enviado una advertencia prudente en dirección a Washington.

Suiza reaccionó con rapidez: tras la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro en Caracas por fuerzas de intervención estadounidenses el 3 de enero de 2026 y su traslado a Estados Unidos, Berna llamó ese mismo día a la desescalada, la moderación y el respeto del derecho internacional. Recordó la prohibición del uso de la fuerza y el principio de respeto a la integridad territorial.

Después de estos tonos discretamente críticos hacia Washington, el Consejo Federal decidió el lunes bloquear de manera preventiva los presuntos bienes de Nicolás Maduro y de otras personas vinculadas a él en Suiza, para evitar una fuga de capitales.

El Consejo Federal, es decir, el Ejecutivo colegiado de Suiza, subraya que ningún miembro del Gobierno venezolano en funciones se ve afectado por esta nueva medida, que se aplica conforme a la Ley Federal sobre el Bloqueo y la Restitución de Bienes Adquiridos Ilícitamente por Personas Políticamente Expuestas en el Extranjero (LVP).

La legalidad de la destitución no influye

En un comunicadoEnlace externo, el Gobierno suizo explica que las razones de la pérdida de poder de Nicolás Maduro no son determinantes para ordenar un bloqueo según la ley mencionada. Es decir, no importa si la destitución de Maduro se produjo de manera legal o contraria al derecho internacional.

Lo decisivo es que se haya producido una pérdida de poder y que ahora exista la posibilidad de que el Estado de origen inicie un procedimiento de asistencia judicial respecto a bienes adquiridos ilícitamente.

El bloqueo abre el camino para ello. Si en procedimientos judiciales posteriores se demuestra que los fondos tienen un origen ilícito, Suiza se asegurará de que sean restituidos en beneficio de la población venezolana, declaró el Gobierno suizo. La ordenanza tendrá validez, hasta nuevo aviso, por un período de cuatro años.

El multilateralismo a prueba

El bloqueo de las cuentas es una medida preventiva y es independiente del papel de Suiza en el marco de su política exterior, que se centra en los esfuerzos por la paz, la defensa del derecho internacional y los buenos oficios que ha ofrecido en varias ocasiones a todas las partes en el caso de Venezuela.

Además, Suiza, como miembro activo de organizaciones multilaterales, se esfuerza por mantener la coherencia en la aplicación de normas internacionales, especialmente en su papel al presidir este 2026 la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la mayor organización regional de seguridad , de la que también forman parte los Estados Unidos.

La operación militar llevada a cabo por EE. UU. en la madrugada del 3 de enero, en la que fueron detenidos el presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, ha dejado muchas preguntas abiertas. Según diversos expertos, la postura de Washington, al igual que la de Moscú, dificulta el trabajo de instituciones multilaterales como la OSCE.

Imperialismo reavivado

Numerosos observadores, también en Suiza, han cuestionado desde el principio la legalidad de la operación militar estadounidense. Desde Ginebra, António Guterres, secretario general de la ONU, expresó estar «profundamente preocupado» y advirtió que la acción estadounidense podría sentar un peligroso precedente, ya que no se respetaron las normas del derecho internacional.

La Carta de las Naciones Unidas, firmada en octubre de 1945 con el objetivo de evitar otro conflicto de la magnitud de la Segunda Guerra Mundial, establece en su artículo 2.4: «Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas».

Lo que significa una violación del derecho internacional no hay que explicarlo desde la invasión rusa a Ucrania. Pero actores como Rusia y también EE. UU. eluden sanciones judiciales al no reconocer la autoridad del Tribunal Penal Internacional (TPI), la única instancia permanente para juzgar el crimen de agresión mediante fuerza militar.

¿Un nuevo orden mundial?

Cuando una potencia como EE. UU. actúa fuera del marco jurídico internacional, se crea un precedente peligroso. «El derecho internacional es universal o no tiene sentido», declaró Alain Berset, secretario general del Consejo de Europa, el día después de la intervención militar estadounidense en suelo venezolano.

El representante europeo de origen suizo advirtió en un comunicadoEnlace externo: «Los informes que nos llegan de Venezuela suponen un momento de enorme incertidumbre para el pueblo venezolano y para la estabilidad y la seguridad internacional». Y subrayó: «Esta situación no puede reducirse a una elección binaria entre la condena y el apoyo. Lo que revela es un cambio profundo en el orden mundial emergente, en el que la fuerza se normaliza y la ley se utiliza como arma».

Berset insistió en que la transición en Venezuela debe ser pacífica, democrática y respetuosa con la voluntad del pueblo venezolano, y recordó que el Consejo de Europa sabe por su implicación en Ucrania «lo frágil que se vuelve el derecho internacional cuando se normaliza el uso de la fuerza».

«A la deriva»

En Venezuela, la intervención se percibe de manera ambivalente. Desde Caracas, la historiadora y analista política Margarita López Maya declaró a Swissinfo que la operación del presidente estadounidense puede parecer irresponsable desde el exterior.

«Pero, desde mi punto de vista, en Venezuela prevalecía la convicción de que Maduro no se iría sin el uso de la fuerza. Y que era imposible que la población, en medio del deterioro, la fragmentación y la represión total en la que vive, pudiera dar los pasos necesarios para una transición por sí sola». Políticamente, esta intervención quizá era la única salida. «No estamos felices, pero aliviados de que Maduro esté detenido».

López subraya que la estrategia de Washington se centró en presentar a Maduro como jefe de un cartel de drogas para justificar su expulsión. Pero los demás miembros del Gobierno quedaron intactos, advierte. Actualmente, Venezuela «está a la deriva».

Artículo editado por Marc Leutenegger

