Швейцария замораживает активы, связанные с Мадуро

Все возможные активы в Швейцарии, принадлежащие венесуэльскому главе государства Николасу Мадуро, задержанному властями США, подлежат немедленной превентивной заморозке. Такое решение Федеральный совет Швейцарии (правительство) принял в понедельник 5 января 2026 года.

Как говорится в сообщении Федерального министерства иностранных дел Швейцарии (Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten, EDA), цель этой меры — не допустить вывода возможных активов Мадуро, а также других лиц из его ближайшего окружения, за пределы страны. При этом подчёркивается, что активы членов действующего правительства Венесуэлы под действие заморозки не подпадают.

Решение о блокировке активов является дополнением к санкциям в отношении Венесуэлы, действующим с 2018 года. В их рамках уже предусматривались меры по замораживанию имущества. Новые меры, по данным EDA, нацелены на лиц, которые ранее в Швейцарии санкциям не подвергались.

Читайте также:

Показать больше

Этот контент был опубликован на После удара США по Венесуэле Швейцария выступила с призывом к деэскалации, сдержанности и соблюдению международного права.

Правовой основой для этого шага служит Федеральный закон «О замораживании и возврате незаконно приобретённых активов иностранных политически значимых лиц» (Bundesgesetz über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, SRVGВнешняя ссылка). Как отмечает EDA, при принятии решения о заморозке не имеют значения причины утраты власти, равно как и вопрос о том, была ли эта утрата законной или противоречащей международному праву. Определяющим является сам факт утраты власти.

В результате этого шага государство происхождения этих средств в будущем сможет инициировать официальную процедуру правовой помощи, связанную с незаконно приобретёнными активами. Заморозка призвана обеспечить проведение таких процедур. В случае, говорится в сообщении EDA, если будет установлено, что указанные средства были получены незаконным путём, Швейцария предпримет шаги для их реституции и направления «на благо населения Венесуэлы».

Показать больше

Швейцария в меняющемся мире. Присоединяйся к нам, начни наблюдать за внешней политикой Швейцарии и ее развитием.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Показать больше

Показать больше

Внешняя политика

Швейцария, Вторая мировая и посредничество в Латинской Америке

Этот контент был опубликован на Посредничество в Латинской Америке позволило Швейцарии во время Второй мировой войны заработать себе в этом регионе репутацию «честного маклера».

Читать далее Швейцария, Вторая мировая и посредничество в Латинской Америке