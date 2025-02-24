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Внешняя политика

«Швейцария могла бы послать в Украину 200 миротворцев»

Об этом заявил «шеф армии» Томас Зюссли в газете SonntagsBlick, подчеркнув строгий нейтралитет страны.
Об этом заявил «шеф армии» Томас Зюссли в газете SonntagsBlick, подчеркнув строгий нейтралитет страны. Keystone-SDA

«Шеф армии» (высшая военная должность в мирное время) Томас Зюссли (Thomas Süssli) заявил в интервью швейцарской воскресной газете SonntagsBlick, что в течение ближайших девяти-двенадцати месяцев Швейцария могла бы предоставить около двух сотен военнослужащих для участия в миротворческой миссии на украинско-российской границе. В то же время он подчеркнул, что этот шаг возможен только при строгом соблюдении швейцарского нейтралитета.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

Томас Зюссли пояснил, что необходимо четко различать миссии по принуждению к миру и миротворческие миссии. Операции по принуждению к миру требуют использования военной силы для обеспечения мира, что для Швейцарии неприемлемо.

Миротворческая миссия, напротив, возможна только при условии предварительного прекращения огня и согласия России и Украины на размещение миротворческих сил. «Если бы нам дали мандат на участие в такой миссии, мы бы разработали учебную концепцию, с тем чтобы подготовить наших срочников к возможному развертыванию. Затем мы начали бы набирать и обучать соответствующий контингент», — уточнил Томас Зюссли.

Он подчеркнул, что применение оружия было бы разрешено исключительно в целях самообороны. «Но решение о таком мандате принимают в итоге Федеральный совет и парламент страны», — добавил он. По его словам, «Швейцария накопила значительный опыт в сфере логистики и медицинской помощи». «В рамках миротворческой миссии мы могли бы взять на себя самые разные задачи — все зависит от требований ООН и решений, принятых Федеральным советом (кабинетом министров) и парламентом».

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В этом контексте Томас Зюссли напомнил, что швейцарская армия уже имеет опыт участия в международных миссиях, в частности в Косово. Глава Вооруженных сил Швейцарии также предупредил, что Россия может уже планировать дальнейшую дестабилизацию Европы и может быть готова к новому витку конфликта уже к 2027 году. Этот горизонт планирования, по его словам, особенно важен для Швейцарии, поскольку поставки в страну зенитно-ракетного комплекса Patriot и американских истребителей F-35 запланированы только на период после 2027 года.

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