Швейцария на Expo 2025: архитектура будущего с заботой об экологии

Швейцарский павильон на финальной стадии строительства. Manuel Herz Architects

Выставка Expo 2025 Внешняя ссылка откроется в Осаке 13 апреля 2025 года. Однако пока интерес японской публики к событию остается невысоким. Швейцария примет участие в этой Выставке достижений мирового народного хозяйства, представив инновационный павильон, разработанный с учетом передовых экологических принципов.

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Джеймс Вольфенсбергер (James Wolfensberger) из Цюриха проведет в Японии несколько дней апреля с целью увидеть цветение сакуры и встретиться с друзьями. В его планы входит и посещение Всемирной выставки в Осаке. «Когда попадаю на выставку или вижу какое-то здание для меня важно уловить это неуловимое „ощущение“. Я с нетерпением жду Expo, потому что там я смогу получить впечатления, которых мне не даст ни телевизор, ни интернет», — говорит 63-летний IT-специалист, который также занимается видеоартом.

Архитектор павильона Мануэль Херц (Manuel Herz). Copyright: Manuel Herz Architects

Швейцарский павильон на Выставке и в самом деле обещает стать одной из главных достопримечательностей Expo 2025, вполне способной оправдать все его ожидания. По словам главного архитектора Мануэля Херца (Manuel Herz), разработавшего проект павильона вместе с базельским бюро Manuel Herz Architekten, сценографической компанией Bellprat Partner и строительной компанией Nüssli, основной особенностью павильона является «минимально возможный экологический след». Это означает, что на всех этапах — от строительства до демонтажа — его воздействие на окружающую среду будет сведено к минимуму.

Мануэль Херц подчеркивает, что одной из ключевых задач при проектировании павильона был учёт временного характера Expo: выставка продлится всего шесть месяцев, после чего все его здания и павильоне должны быть разобраны. Поэтому швейцарский павильон изначально возводится из легких материалов, имея модульную структуру, что сделало его пригодным для повторного использования. Уже сейчас ведутся переговоры о том, чтобы после завершения Expo разобрать павильон и собрать его заново в каком-то другом регионе Японии.

Инновационная архитектура: легкость, прочность, адаптивность

Главный выставочный зал швейцарского павильона состоит из пяти сфер — четыре находятся на земле и одна смонтирована в подвешенном состоянии. Каждая такая сфера имеет двойную оболочку. Внутренний её слой выполнен из поливинилхлорида (ПВХ), аналогичного тому, что используется в производстве пластиковых пакетов. Внешний слой изготовлен из сополимера этилен-тетрафторэтилена (ETFE), отличающегося высокой прочностью и легкостью. Оболочки сфер надуваются и поддерживаются стальным каркасом, создавая так называемую «пневматическую конструкцию», которая делает здание в разы легче бетонных или кирпичных аналогов.

Вся оболочка павильона весит менее 400 кг. По словам архитекторов и разработчиков проекта, чем легче здание, тем меньше выбросов CO₂ происходит при его строительстве и эксплуатации. При этом, даже несмотря на малый вес, павильон спроектирован так, чтобы выдерживать тайфуны и землетрясения. Конструкция павильона разработана так, чтобы его легко можно было разбирать и перевозить. Это не только сокращает выбросы парниковых газов, но и позволит потом использовать павильон повторно после окончания Expo.

Осенью 2024 года Киотская лаборатория дизайна (Kyoto Design Lab), партнёр бюро Manuel Herz Architekten, провела исследование возможностей повторного применения материалов павильона. Результаты этого исследования будут представлены на Expo 2025. Таким образом, швейцарский павильон в Осаке — это не просто ценный архитектурный проект, а ещё и пример концепции экологически устойчивой архитектуры будущего: минимальное использование стройматериалов, их заранее продуманное повторное применение, гибкая адаптивность элементов конструкции.

Интерес к Expo 2025 в Японии остается невысоким

Строительство швейцарского павильона, как и планировалось, должно завершиться к концу марта. Однако не все иностранные участники оказались столь же успешны в реализации своих планов. По данным японской газеты Yomiuri изначально заявки на строительство собственных павильонов на Экспо подали 60 стран, но теперь ожидается, что их возведут лишь 47 государств. Из-за возросших затрат на строительство некоторые страны, такие как Бразилия и Словения, решили использовать стандартные павильоны, предоставленные организаторами, а Мексика и Аргентина вовсе отказались от участия в выставке.

Интерес к Expo 2025 в Японии также остается невысоким. Согласно опросу, который дважды в год проводит Mitsubishi Research Institute, в октябре 2024 года лишь 24% японцев заявили о том, что их так или иначе интересует Всемирная выставка в Осаке. Для сравнения: в первом аналогичном опросе 2021 года этот показатель составлял почти 30%. Сёко Окуно (Shoko Okuno), аналитик Mitsubishi Research Institute, объясняет эту тенденцию негативным освещением в СМИ. Кроме того, наибольший спад интереса к Экспо наблюдается у старшего поколения, которое больше ориентируется на телевизионные новости.

«Чем больше у человека воспоминаний об Expo 1970, ставшей большим успехом, тем сложнее ему ожидать, что нынешняя выставка окажется столь же удачной», — отметила Сёко Окуно в интервью swissinfo.ch. В то же время молодое поколение, не имеющее опыта посещения предыдущих выставок, интересуется исключительно конкретными аспектами события: его содержанием, дизайном павильонов и возможностью взаимодействовать с иностранными участниками.

Официальный талисман Expo 2025 «Мяку-мяку» и «японская Хайди» активно привлекают внимание публики к выставке Экспо-2025. Keystone / Cyril Zingaro

Критики считают, что сам формат Expo в эпоху цифровых технологий, когда всё доступно в интернете, устарел окончательно. Известный японский писатель Ясутака Цуцуи Внешняя ссылка(Yasutaka Tsutsui) в интервью Yahoo! News заявил, что у Японии нет на это лишних денег, да и у стран-участниц тоже. Слабый интерес к событию отражается и на продажах билетов. По данным Японской ассоциации Всемирной выставки 2025 года, к середине февраля было продано всего 7,88 млн билетов — а это чуть больше половины от запланированных 14 млн, которые организаторы рассчитывали реализовать к моменту открытия выставки.

Оптимизм из Швейцарии

Швейцарские организаторы, тем не менее, с оптимизмом смотрят на перспективы Expo 2025 Osaka-Kansai. По словам Мануэля Зальчли (Manuel Salchli), генерального комиссара швейцарского павильона, заключительный этап подготовки выставки требует максимальной концентрации усилий. Для него это не первый опыт участия во Всемирных выставках: начиная с Expo 2005 в Аичи (Япония), он курирует работу всех швейцарских павильонов, а также возглавляет координационный комитет 160 стран-участниц Экспо.

Мануэль Зальчли представляет швейцарский павильон на пресс-конференции по Expo 2025 Osaka-Kansai, декабрь 2024 года. SWI swissinfo.ch / Tomoko Muth

По его мнению, успех выставки измеряется не только числом посетителей, но и их удовлетворенностью, а также вкладом Expo в разработку экологически устойчивых технологий. «Результаты можно оценить и по тому, какие технологии или решения были представлены и какое влияние они впоследствии окажут на общество», — отметил Мануэль Зальчли в интервью swissinfo.ch.

Швейцария на регулярной основе принимает участие во Всемирных выставках, представляя на них свои инновационные разработки. Однако, как и другие страны, она оптимизировала бюджет участия: расходы на Expo 2020 Dubai и Expo 2025 Osaka оказались примерно на 25% ниже по сравнению с предыдущими выставками. На этапе подготовки Expo 2025 рассматривался даже вариант отказа от строительства собственного павильона в Осаке в пользу стандартного здания, предоставленного организаторами. Однако, по словам Мануэля Зальчли, этот сценарий был сразу исключен, поскольку контракт на возведение швейцарского павильона с фиксированной стоимостью уже был подписан. Архитектор павильона Мануэль Херц (Manuel Herz) подчеркивает, что проект отражает три ключевых ценности Швейцарии: инновации, открытость новому и уважение природной среды. «Мы постарались создать пространство, которое мотивирует, удивляет и дарит новые впечатления», — отметил он.

Посмотрите, как МИД Швейцарии (в лице своего департамента имиджевого пиара Präsenz Schweiz) представляет свой павильон в Японии:

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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