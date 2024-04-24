Швейцария пока не будет выделять средства БАПОР

Федеральный совет провел свое выездное заседание за пределами Берна рассмотрев, среди прочих, вопрос о том, как следует использовать гуманитарный кредит в размере 56 млн франков, предназначенный для Ближнего Востока. KEYSTONE

Федеральный совет провел свое выездное заседание за пределами Берна, рассмотрев, среди прочих, вопрос о том, как следует использовать гуманитарный кредит в размере 56 млн франков, предназначенный для Ближнего Востока.

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Швейцарское информационное агентство Reuters / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Switzerland delays UNRWA funding decision Оригинал Читать далее Switzerland delays UNRWA funding decision

Правительство поручило Федеральному департаменту / министерству иностранных дел (EDA) проконсультироваться по этому вопросу с курирующими парламентскими комитетами. Решение о собственно швейцарском финансировании БАПОР будет принято позднее. Ранее, напомним, парламент страны решил, что гуманитарная помощь Ближнему Востоку будет производиться целевыми траншами и только после тщательных консультаций по каждому траншу.

Эти средства предназначены для палестинских территорий, для Израиля, Ирака, Иордании, Ливана и Сирии. Деньги пойдут прежде всего в доход швейцарских благотворительных структур, таких как Швейцарский Красный Крест (не путать с МККК), а также Terre des Hommes и Caritas. Международный комитет Красного Креста (МККК), агентства и организации ООН, а такие неправительственные организации, как Save the Children и другие, также получат часть этих средств.

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Напомним, что после серьезных обвинений, прозвучавших в адрес БАПОР о том, что его сотрудники напрямую были замешаны в нападении ХАМАС на Израиль, Швейцария приостановила всю свою гуманитарную помощь Ближнему Востоку в зачёт 2024 года. Правительство Швейцарии приняло к сведению отчет о результатах разбирательства в связи с вышеупомянутыми обвинениями в адрес БАПОР, опубликованный в понедельник 22 апреля 2024 года.

Кабмин намерен детально изучить соответствующий доклад. Решение о выделении средств БАПОР будет принято позже по итогам этого изучения. Отчет, подготовленный под руководством бывшего министра иностранных дел Франции Катрин Колонна, пришел к выводу, что Израиль не смог предоставить никаких доказательств предполагаемого членства значительной части сотрудников БАПОР в организации ХАМАС.

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В то же время эксперты указали на необходимость принятия мер с целью сделать такого рода структуры ООН по-настоящему нейтральными. С этой целью БАПОР уже начал реализовывать ряд «жестких» мер, например, в плане условий, на которых сотрудники этой структуры имеют право делать политические заявления. Не останутся в стороне и учебники с сомнительным содержанием и угрозы в адрес руководства со стороны экстремистски настроенных политических структур. Отчет содержит рекомендации в адрес лично директора БАПОР швейцарца Филиппа Лаццарини (Philippe Lazzarini).

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Ему следовало бы пересмотреть работу с кадрами, не допускать любых военных на объекты БАПОР, пересмотреть перечень и содержание учебно-методических материалов, распространяемых БАПОР в своих школах, и принять другие меры. Агентство ООН БАПОР попало в заголовки СМИ в январе 2024 года после того, как Израиль сообщил о том, что, по его сведениям, двенадцать сотрудников были причастны к организации террористической атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и что само БАПОР в значительной степени инфильтрировано членами ХАМАС.