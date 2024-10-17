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Внешняя политика

Швейцария — рай для шпионов

Будь то шпионы из Китая, США, России, Турции или Ирана — для всех них Швейцария является любимой площадкой для их «шпионских игр».
Будь то шпионы из Китая, США, России, Турции или Ирана — для всех них Швейцария является любимой площадкой для их «шпионских игр». SRF / plainpicture / brabanski

Маленькая Швейцария, как никакая другая страна, давно завоевала репутацию райского местечка для шпионов всех мастей. Агентов в нашей стране интересует фармацевтическая промышленность, привлекают международные организации, манят компании сферы сырьевого трейдинга, да мало ли что ещё. При этом Швейцария, даже если она и ловит шпионов с поличным, то почти никогда не вышвыривает их из страны со скандалом. Почему?

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Карин Рюфли (Karin Rüfli), телеканал SRF / портал SWI

На эту тему мы разговариваем со швейцарским писателем и журналистом Томасом Кнелльвольфом (Thomas Knellwolf). В написание своей последней монографии под заголовком «Обезврежен — самые громкие шпионские истории Швейцарии», он инвестировал почти 10 лет. Швейцария, по его словам, и в самом деле очень удобная для шпионов и агентов страна. Взять хотя бы совсем недавнее дело, следы которого ведут в регион Бернского Нагорья в город Майринген. Обычно в общественном сознании этот город связан с образом Шерлока Холмса, но в данном случае нас будет интересовать небольшой пансион Rössli, отель, который был приобретен целой семьёй китайских граждан.

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наверное, не случайно, что сейчас здание отеля охраняют вооруженные военнослужащие и что они не подпускают к отелю никаких посторонних лиц.

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Хозяин швейцарской гостиницы — китайский шпион?

Этот контент был опубликован на Этот отель расположен в непосредственной близости от швейцарского военного аэродрома Майринген, и его хозяин неожиданно бросил всё и уехал из страны.

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Томас Кнелльвольф говорит, что существует обоснованное подозрение, что это была задолго и тщательно спланированная операция китайской разведки. Дело в том, что в Майрингене есть небольшой военный аэродром, на который и с которого пару раз садился и взлетал новый швейцарский истребитель F35 американского производства. На референдуме народ решил выделить деньги на этот боевой самолет 5-го поколения, которому предстоит заменить нынешние устарелые машины швейцарских ВВС. Китай уже много лет шпионит за этим истребителем, а из отеля Rössli, который расположен прямо на обочине взлетно-посадочной полосы, на этот самолет открывался прямой вид без каких-либо препятствий. В настоящее время все эти люди высланы из страны, мы тоже сообщали об этом.

В написание своей последней монографии под заголовком «Обезврежен — самые громкие шпионские истории Швейцарии», автор инвестировал почти 10 лет.
В написание своей последней монографии под заголовком «Обезврежен — самые громкие шпионские истории Швейцарии», автор инвестировал почти 10 лет. SRF

«Такая контрразведка как у нас…»

Как говорит далее в интервью телеканалу SRFВнешняя ссылка Томас Кнелльвольф, активно работают в Швейцарии агенты не только из Китая, но и таких стран, как Россия, США, Турция и Иран. «Такая контрразведка как у нас в Швейцарии только облегчает работу иностранным агентам». В Швейцарии, в самом деле, профессионально занимаются контрразведкой всего около полусотни человек, некоторые из них работают вообще на полставки. С другой стороны, говорит Томас Кнелльвольф, только агентов из России в Швейцарии под дипломатическим прикрытием работает больше, чем собственно российских дипломатов, размещенных в Берне, Женеве или Цюрихе.

В своем последнем отчете о ситуации швейцарская разведслужба NDB подтверждает наличие этой проблемы. В нем, в частности, говорится: «Из примерно 220 человек, аккредитованных при российских диппредставительствах в Женеве и Берне, весьма вероятно, что по крайней мере треть все ещё работает на российские спецслужбы». Как заявил ещё в мае 2024 года в интервью 10vor10, новостной программе швейцарского общественного немецкоязычного телевидения SRF, Адриан Хенни (Adrian Hänni), эксперт мюнхенского Института новой и новейшей истории (Institut für Zeitgeschichte), в последнее время Россия заметно активизировала свою шпионскую деятельность в Швейцарии.

Требование высылать шпионов

Томас Кнелльвольф указывает на еще один аспект. История шпионажа всегда связана в общественном сознании с такими образами и фигурами, как Дж. Бонд. В книге «Обезврежен — самые громкие шпионские истории Швейцарии» можно встретить несколько десятков мужчин-шпионов. А как же женщины? На страницах этой монографии можно встретить всего двух или трёх, но это только потому, что, по мнению автора, женщины привлекают к себе гораздо меньше внимания окружающих и они легче ускользают от органов контрразведки.

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По мнению федерального прокурора Швейцарии Штефана Блеттлера в будущем страна должна рассматривать противодействие шпионажу в качестве приоритета.

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Швейцария должна активнее противодействовать шпионажу

Этот контент был опубликован на По мнению федерального прокурора Швейцарии Штефана Блеттлера в будущем страна должна рассматривать противодействие шпионажу в качестве приоритета.

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Если спросить Томаса Кнелльвольфа о причинах, по которым Швейцария является центром мирового шпионажа, а столицей такового по праву является Женева, то он упоминает о политике нейтралитета. «Федеральный совет, правительство страны, исходит из того, что мы и так не можем влиять на то, кто приезжает в Швейцарию работать в расположенных здесь международных организациях. Так что мы просто вынуждены принимать всех, кто приезжает к нам, в равной степени». Однако такой подход в последнее время вызывает много споров. Палаты швейцарского парламента, Национальный совет и Совет кантонов, оказывают давление на кабмин, они хотят, чтобы эта политика изменилась. Шпионы, разоблаченные в Швейцарии, должны немедленно высылаться из страны. Таковы требования многих депутатов, ссылающихся при этом на европейские страны, которые давно уже поступают именно так.

Опасаться похищений

Об этом, например, можно прочитать в недавнем ситуационном отчете (Lagebericht) швейцарской разведки NDB. Там указано, что из европейских стран было уже выслано большое количество сотрудников российской разведки, переодетых в дипломатов, однако в Швейцарии их число остается неизменным. Как говорит в заключение Томас Кнелльвольф, особенно осторожным следует быть тем, кто принадлежит к какому-то национальному меньшинству. В зоне особенного риска находятся тибетцы, уйгуры, представители турецкой оппозиции. В Швейцарии постоянно происходят попытки похищения таких людей, как это случилось недавно с одним турецким бизнесменомВнешняя ссылка. «Все эти люди должны быть всегда начеку, я думаю, что всем нам к этой проблеме действительно нужно относиться серьезно», — резюмирует Томас Кнелльвольф.

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