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Швейцария расширила свой список санкций в отношении России

Спасатели работают на месте ракетного удара по детской больнице «Охматдет» в Киеве, Украина, 9 июля 2024 года. Россия провела 8 июля массированную ракетную атаку, нанеся удары по Киеву, Днепру, Кривому Рогу, Славянску и Краматорску. Было выпущено более 40 ракет разных типов, поразивших жилые дома, объекты инфраструктуры и детскую больницу. В результате обстрела Киева 8 июля погибли 29 человек, в том числе четверо детей, 117 человек получили ранения, в том числе 10 детей. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС Украины, укр. Державна служба України з надзвичайних ситуацій, ДСНС України).
Спасатели работают на месте ракетного удара по детской больнице «Охматдет» в Киеве, Украина, 9 июля 2024 года. Россия провела 8 июля массированную ракетную атаку, нанеся удары по Киеву, Днепру, Кривому Рогу, Славянску и Краматорску. Было выпущено более 40 ракет разных типов, поразивших жилые дома, объекты инфраструктуры и детскую больницу. В результате обстрела Киева 8 июля погибли 29 человек, в том числе четверо детей, 117 человек получили ранения, в том числе 10 детей. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС Украины, укр. Державна служба України з надзвичайних ситуацій, ДСНС України). Keystone

Федеральный Департамент / Министерство по экономике, образованию и научным исследованиям (WBF), курирующий вопрос санкций, объявил, что все соответствующие изменения и дополнения вступят в силу в 18:00 швейцарского времени во вторник 9 июля 2024 года. Швейцария, в частности, также ввела санкции в отношении 69 физических лиц и 47 компаний и организаций.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Среди новых фигурантов санкционных списков находятся бизнесмены, пропагандисты с госмедиа России, представители Вооруженных сил и судебной власти, а также лица, ответственные за депортацию украинских детей. В список также попали сотрудники ФСБ Российской Федерации.

Как указывает WBF, в очередной санкционный пакет попали в основном российские компании сферы ВПК и фирмы, которые активно участвуют в обходе санкций в финансовом и внешнеторговом секторах. Теперь число лиц, компаний и организаций, попавших под санкции и в Швейцарии, достигло по меньшей мере 2 200. Свой 14-й пакет санкций Евросоюз презентовал 24 июня 2024 года.

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