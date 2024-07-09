Швейцария расширила свой список санкций в отношении России
Федеральный Департамент / Министерство по экономике, образованию и научным исследованиям (WBF), курирующий вопрос санкций, объявил, что все соответствующие изменения и дополнения вступят в силу в 18:00 швейцарского времени во вторник 9 июля 2024 года. Швейцария, в частности, также ввела санкции в отношении 69 физических лиц и 47 компаний и организаций.
Среди новых фигурантов санкционных списков находятся бизнесмены, пропагандисты с госмедиа России, представители Вооруженных сил и судебной власти, а также лица, ответственные за депортацию украинских детей. В список также попали сотрудники ФСБ Российской Федерации.
Как указывает WBF, в очередной санкционный пакет попали в основном российские компании сферы ВПК и фирмы, которые активно участвуют в обходе санкций в финансовом и внешнеторговом секторах. Теперь число лиц, компаний и организаций, попавших под санкции и в Швейцарии, достигло по меньшей мере 2 200. Свой 14-й пакет санкций Евросоюз презентовал 24 июня 2024 года.
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В настоящее время в Брюсселе рассматриваются дальнейшие меры санкционного характера, которые могли бы быть введены в энергетическом, финансовом и сырьевом секторах. Швейцария в основном переняла все санкции ЕС в отношении России, за исключением четырех ведущих российских медиаорганизаций. По мнению Федерального совета, более эффективным было бы не запрещать ложь и фейки, а противопоставлять им правдивые факты.
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