Швейцарские АЭС всё ещё зависят от России

Организация Greenpeace: «Простая замена российского урана казахстанским сама по себе эту зависимость не устраняет». Keystone-SDA

На пятом году российской агрессии против Украины швейцарские АЭС, по оценке Greenpeace, всё ещё не могут полностью обойтись без России, особенно когда речь идёт о закупке, транспортировке и переработке урана, из которого затем производят ядерное топливо. Замена российского урана казахстанским эту зависимость не устраняет.

5 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Russian uranium fuels Swiss nuclear plants: Greenpeace Читать далее Russian uranium fuels Swiss nuclear plants: Greenpeace

Deutsch de Schweizer Atomenergie laut Greenpeace weiter von Russland abhängig Оригинал Читать далее Schweizer Atomenergie laut Greenpeace weiter von Russland abhängig

В четверг 28 мая 2026 года Greenpeace сообщила, что швейцарский энергетический концерн Axpo из кантона Аргау договорился о сотрудничестве с компанией Kazatomprom. На основе этого соглашения Axpo намерена исключить Россию из цепочки поставок ядерного топлива, но Greenpeace возражает: если уран добывают не в России, это ещё не означает, что Россия автоматически исчезает из маршрутов транспортировки, переработки и обогащения урана.

До сих пор всё топливо для двух реакторов АЭС Бецнау (Beznau) концерн Axpo закупал в России. Потребности в топливе АЭС Ляйбштадт (Leibstadt) за счет поставок из России покрывались примерно на половину. Как считает Greenpeace, смена страны добычи урана проблему не решает. По оценке этой организации, российская компания «Росатом» всё равно остаётся незаменимым игроком, так как значительная часть урана, добываемого на казахстанских рудниках, все равно экспортируется через Россию до Санкт-Петербурга.

Там его грузят на российские суда и отправляют в европейские порты. Альтернативой могла бы стать международная Транскаспийская транспортная трасса (МТТТ), соединяющая Юго-Восточную Азию с Европой. Но, по оценке Greenpeace, у этого маршрута есть слабые места в плане логистики, кроме того, он связан с серьёзными геополитическими рисками.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Новая жизнь мирного атома в Швейцарии? Этот контент был опубликован на Похоже, что ядерная энергия снова стала достойной доверия альтернативой ископаемым источникам энергии. Читать далее Новая жизнь мирного атома в Швейцарии?

Далее Greenpeace указывает и на другую проблему: путь урана от рудника до готового топлива невозможно проследить в полном объёме. Уран из разных стран может попадать на одни и те же предприятия по переработке и обогащению. Там сырьё проходит общие технологические этапы, поэтому анализируя готовое топливо уже трудно точно сказать, какая часть доля пришла из Казахстана, какая — из России или из других стран. По данным Greenpeace, несколько поставщиков Axpo всё ещё перерабатывают уран, напрямую поставленный «Росатомом». По оценке Greenpeace, Россия остаётся для урановой отрасли трудно заменимым игроком не только из-за добычи или переработки.

Свою роль играет и логистика: значительная часть урана экспортируется через российские порты или проходит транзитом по российской территории. Этим, считает организация, объясняется и тот факт, что с начала агрессии России против Украины ни одна страна до сих пор не ввела санкции в отношении «Росатома». Выбор в пользу атомной энергетики «загоняет нас в зависимость от России вместо того, чтобы освобождать нас от неё». Таково мнение эксперта Greenpeace Schweiz Флориан Кассер (Florian Kasser). По его словам, только переход к возобновляемым источникам энергии позволит энергетическому сектору страны стать «полностью независимым и суверенным».

Новые договоры

Компания Axpo, со своей стороны, заявила агентству Keystone-SDA, что начиная с 2022 года АЭС Ляйбштадт и Бецнау не нуждаются в новых поставках российского урана, так как у неё уже накоплены значительные топливные резервы. По данным Axpo, в феврале 2025 года эта компания после длительных переговоров заключила новые договоры на закупку урана с компаниями из Канады и Казахстана. Дальнейшая переработка этого урана проходит во Франции, Германии, Нидерландах, Великобритании и США. Кроме того, с весны 2026 года у компании больше нет действующих договоров, предусматривающих поставки урана из России.

По словам Axpo, контракты с Kazatomprom не предполагают платежей в Россию или каким-либо российским участникам сделок, ни напрямую, ни через посредников. Швейцарский Государственный секретариат по экономике (SECO, подразделение Министерства экономики, отвечающее, в том числе, за санкционные режимы) подтвердил, что Европейский союз до сих пор не вводил санкций в отношении урана и иных материалов для атомных электростанций. Транзит урана из других стран, например из Казахстана, через территорию России также под санкции не подпадает. Кроме того, Швейцарское федеральное законодательство не позволяет федеральным властям страны самостоятельно вводить такие санкции. Как сообщили в SECO агентству Keystone-SDA, если ЕС запретит импорт российского урана, то Федеральный совет, правительство Швейцарии, «внимательно проанализирует эту меру».

Также по теме:

Показать больше

Показать больше Казахстан будет поставлять уран для швейцарских АЭС Этот контент был опубликован на Казахстан заключил первый в истории контракт на поставку природного уранового концентрата для нужд швейцарской атомной энергетики. Читать далее Казахстан будет поставлять уран для швейцарских АЭС

Как мы используем ИИ Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.

Показать больше

Показать больше Внешняя политика Наша рассылка по теме Внешняя политика Швейцария в меняющемся мире. Присоединяйся к нам, начни наблюдать за внешней политикой Швейцарии и ее развитием. Читать далее Наша рассылка по теме Внешняя политика

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch