Швейцарские фехтовальщики неуважительно отнеслись к Израилю
Сборная Швейцарии по фехтованию на шпагах оказалась в центре дипломатического скандала на чемпионате Европы среди спортсменов до 23 лет, отказавшись повернуться к флагу Израиля во время церемонии награждения победителей.
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После поражения от Израиля в финале фехтовального турнира в Таллинне четверо швейцарских фехтовальщиков — Ян Хаури (Jan Hauri), Тео Брошар (Théo Brochard), Джонатан Фуриманн (Jonathan Furimann) и Свен Винейс (Sven Vineis) — в отличие от израильтян и итальянцев, занявших третье место, остались стоять спиной к флагу во время исполнения гимна победителей-израильтян.
Этот инцидент вызвал волну критики. Спортсменов обвинили в том, что на фоне конфликта на Ближнем Востоке, и особенно в Израиле, их поведение воспринимается как политический жест. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар (Gideon Sa’ar) резко осудил действия швейцарской команды, написав в социальной сети X: «Позор швейцарской команде за её неуважительное поведение. Вы не умеете достойно проигрывать и тем самым позорите себя и свою страну».
Швейцарская федерация фехтования (Swiss FencingВнешняя ссылка) выступила с официальным заявлением в воскресенье утром 27 апреля 2025 года: «Федерация не одобряет использование церемонии награждения для выражения политических взглядов. Однако следует отметить, что после финала наши спортсмены поздравили израильских победителей, продемонстрировав уважение и спортивный дух».
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Пока остаётся открытым вопрос о возможных последствиях для участников инцидента. Федерация фехтования Швейцарии проведёт обсуждение ситуации с командой U23 после её возвращения из Эстонии и примет решение о необходимых мерах. «В принципе, Швейцарская Федерация фехтования считает, что спортивные соревнования не являются подходящей ареной для политических заявлений, хотя спортсмены, безусловно, имеют право на собственное мнение о мировых событиях», — подчеркнули в заявлении чиновники Федерации.
Федеральный департамент / Министерство иностранных дел Швейцарии (EDA) сообщил, что принял к сведению реакцию главы израильского внешнеполитического ведомства. Кроме того, швейцарский посол в Израиле поздравил израильскую сборную с завоеванием титула победителей. В целом же выступление швейцарской команды на турнире оказалось успешным: спортсмены завоевали три медали. Помимо серебра в командном зачёте, Ян Хаури выиграл в личных соревнованиях золото, а Свен Винейс — серебро.
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