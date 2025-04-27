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Швейцарские фехтовальщики неуважительно отнеслись к Израилю

Сборная Швейцарии по фехтованию на шпагах оказалась в центре дипломатического скандала на чемпионате Европы среди спортсменов до 23 лет.
Сборная Швейцарии по фехтованию на шпагах оказалась в центре дипломатического скандала на чемпионате Европы среди спортсменов до 23 лет. Copyright 2016 The Associated Press. All Rights Reserved. This Material May Not Be Published, Broadcast, Rewritten Or Redistribu

Сборная Швейцарии по фехтованию на шпагах оказалась в центре дипломатического скандала на чемпионате Европы среди спортсменов до 23 лет, отказавшись повернуться к флагу Израиля во время церемонии награждения победителей.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo
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После поражения от Израиля в финале фехтовального турнира в Таллинне четверо швейцарских фехтовальщиков — Ян Хаури (Jan Hauri), Тео Брошар (Théo Brochard), Джонатан Фуриманн (Jonathan Furimann) и Свен Винейс (Sven Vineis) — в отличие от израильтян и итальянцев, занявших третье место, остались стоять спиной к флагу во время исполнения гимна победителей-израильтян.

Этот инцидент вызвал волну критики. Спортсменов обвинили в том, что на фоне конфликта на Ближнем Востоке, и особенно в Израиле, их поведение воспринимается как политический жест. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар (Gideon Sa’ar) резко осудил действия швейцарской команды, написав в социальной сети X: «Позор швейцарской команде за её неуважительное поведение. Вы не умеете достойно проигрывать и тем самым позорите себя и свою страну».

Швейцарская федерация фехтования (Swiss FencingВнешняя ссылка) выступила с официальным заявлением в воскресенье утром 27 апреля 2025 года: «Федерация не одобряет использование церемонии награждения для выражения политических взглядов. Однако следует отметить, что после финала наши спортсмены поздравили израильских победителей, продемонстрировав уважение и спортивный дух».

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Пока остаётся открытым вопрос о возможных последствиях для участников инцидента. Федерация фехтования Швейцарии проведёт обсуждение ситуации с командой U23 после её возвращения из Эстонии и примет решение о необходимых мерах. «В принципе, Швейцарская Федерация фехтования считает, что спортивные соревнования не являются подходящей ареной для политических заявлений, хотя спортсмены, безусловно, имеют право на собственное мнение о мировых событиях», — подчеркнули в заявлении чиновники Федерации.

Федеральный департамент / Министерство иностранных дел Швейцарии (EDA) сообщил, что принял к сведению реакцию главы израильского внешнеполитического ведомства. Кроме того, швейцарский посол в Израиле поздравил израильскую сборную с завоеванием титула победителей. В целом же выступление швейцарской команды на турнире оказалось успешным: спортсмены завоевали три медали. Помимо серебра в командном зачёте, Ян Хаури выиграл в личных соревнованиях золото, а Свен Винейс — серебро.

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