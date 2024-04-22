Швейцарский «статус S»: получить его уже не так быстро и просто

Правительство Швейцарии продлило срок действия защитного статуса S для беженцев из Украины. Цель: сделать так, чтобы к концу 2024 года имели работу 40 процентов трудоспособных лиц со статусом S. KEYSTONE/© KEYSTONE / MICHAEL BUHOLZER

Предполагалось, что особый миграционный режим поможет беженцам и беженкам из Украины быстро и без бюрократических проволочек получать вид на жительство в Швейцарии. Однако в последнее время административные процедуры, связанные с получением ВНЖ «защитной категории S» становятся все более длительными и сложными.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

И поначалу эта система и в самом деле работала довольно хорошо. По состоянию на начало 2023 года было рассмотрено (и одобрено) около 97 процентов всех заявлений с просьбами о предоставлении ВНЖ «защитной категории S». В среднем на каждое досье уходило около двух недель. Но сегодня, по данным федеральных миграционных властей, ситуация изменилась. За время с начала 2024 года средняя продолжительность всех административных процедур увеличилась в несколько раз.

По данным швейцарского общественного телерадиоканала SRFВнешняя ссылка на столах чиновников Государственного секретариата по делам миграции (SEM, автономное подразделение Министерства юстиции и полиции Швейцарии, курирующее предоставление ВНЖ «защитной категории S») уже скопились горы нерассмотренных дел. Увеличивается и количество отклоненных заявлений: по состоянию на январь 2024 года каждое третье заключение миграционных чиновников было отрицательным.

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По словам пресс-секретаря SEM Магдалены Раст (Magdalena Rast) это связано с тем, что все больше заявителей подают в Швейцарии ходатайства с просьбами о предоставлении «защитного статуса S» уже получив аналогичный статус в других странах. Второй момент: швейцарские миграционные власти начли куда внимательнее анализировать каждое заявление на фоне попавшей в СМИ информации о том, что для получения ВНЖ в Швейцарии порой используются поддельные или незаконно приобретенные украинские паспорта.

Возникло подозрение, что вовсе не все, кто обращается за защитой в Швейцарии, на самом деле имеют право на получение такого статуса. По информации SEM сейчас приходится проводить порой целые расследования, а на это требуется значительное дополнительное время. А это в свою очередь ведет к сокращению численность заявлений, которые можно рассмотреть своевременно и в срок. Если до начала 2023 года на такого рода процедуры уходило около двух недель, то теперь, по данным SEM, на это требуется почти три месяца.

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В результате постоянно увеличивается количество нерассмотренных дел, сейчас рассмотрения ожидают примерно 6 376 заявок — это почти столько же, сколько их было вскоре после начала агрессии России против Украины. И число таких дел продолжает увеличиваться. В SEM говорят, что осознают наличие такой проблемы, сейчас на разгребание этих завалов брошены дополнительные кадровые ресурсы, к лету планируется дальнейшее увеличение числа соответствующих административных должностей.

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Помимо увеличения штата сотрудников для работы с заявлениями о предоставлении статуса S в рамках SEM была произведена структурная реорганизация: с начала нового 2024 года все процедуры в рамках предоставления статуса S сосредоточены только в Федеральном центре по предоставлению убежища в Берне (Bundesasylzentrum Bern). Федеральное правительство Швейцарии утверждает, что «статус S» по-прежнему является самым быстрым способом получить защиту.

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Однако сегодня этот путь уже не является таким быстрым и неформальным, каким он был в начале войны. А поскольку это так, то, указывает телеканал SRF, сам собой возникает вопрос, имеет ли смысл использовать такую специальную процедуру параллельно с обычной процедурой предоставления убежища?