Швейцарцы сомневаются, что их страна готова к обороне

Большинство жителей Швейцарии чувствуют себя в безопасности, но при этом многие сомневаются в том, что страна действительно готова к обороне. Об этом говорят итоговые результаты опроса общественного мнения «Барометр перспектив», проведённого социологическим НИИ Sotomo.

Более трёх четвертей участников этого исследования сомневаются в том, что федеральные власти Швейцарии достаточно подготовлены к обычным и гибридным угрозам. Результаты опроса в оборонно-политическом контексте также анализирует Strategiedialog-21Внешняя ссылка, внепартийный фонд, созданный в 2011 году. Как отмечает этот аналитический центр, большинство респондентов хотели бы, чтобы к 2030 году военный бюджет страны вырос до 2% валового внутреннего продукта (ВВП).

По оценке фонда, в нынешней ситуации жёсткое толкование швейцарского нейтралитета всё чаще ставится гражданами страны под сомнение. Более двух третей опрошенных выступают за более тесное сотрудничество с соседними европейскими государствами в сфере безопасности. Большинство также поддерживает более тесное взаимодействие Швейцарии с Организацией Североатлантического договора (North Atlantic Treaty Organization, NATO).

Опрос выявил и ещё одну важную тенденцию. Более четырёх из пяти респондентов говорят, что ощущают личную моральную близость к политическим и общественным ценностям стран Западной, Центральной и Северной Европы. За пределами Европы этот 50-процентный рубеж преодолевает только Австралия. Что касается Соединённых Штатов Америки, то лишь 44% опрошенных считают, что между их собственными ценностями и базовыми ценностями американского общества существует «довольно большое» сходство.

Авторы исследования делают вывод, что швейцарское общество не находится в состоянии кризиса. Напротив, речь идёт о стране, которая оценивает своё положение трезво и с ясным пониманием ситуации. В рамках подготовки 6-го выпуска опроса «Барометр перспектив» (ChancenbarometerВнешняя ссылка) в период с 18 ноября по 15 декабря 2025 года в Швейцарии были опрошены 5 249 человек. По данным исследовательского института Sotomo, итоговый результат может считаться репрезентативным.

Как мы используем ИИ Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deep l или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.

