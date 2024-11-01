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Внешняя политика

Женева Международная в цифрах и фактах

Скульптурная композиция «Сломанный стул» швейцарского скульптора и художника Даниэля Берсе: монумент в память жертв противопехотных мин, созданный в 1997 году по заказу организации Handicap International.
Скульптурная композиция «Сломанный стул» швейцарского скульптора и художника Даниэля Берсе: монумент в память жертв противопехотных мин, созданный в 1997 году по заказу организации Handicap International. Keystone / Martial Trezzini

Женева — европейский центр Организации Объединенных Наций, кроме того, здесь расположено значительное количество неправительственных организаций, фондов и транснациональных бизнес-корпораций. Портал SWI swissinfo.ch собрал некоторые цифры и факты, отражающие роль Женевы в качестве важнейшего дипломатического, административного, общественного и делового центра. 

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Начал работать в SWI swissinfo.ch в 2008 году. За все это долгое время он написал множество статей и репортажей, рассказывающих о жизни в Швейцарии, уделяя особое внимание, в частности, вопросам иммиграции и получения убежища, образования на всех уровнях, туризма и ислама в Швейцарии.

Отделение Организации Объединённых Наций в Женеве (United Nations Office at Geneva) является одним из четырёх основных — помимо штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, а также отделений в Вене (Австрия) и Найроби (Кения). Основные административные помещения Отделения расположены на территории и внутри комплекса Дворца Наций, изначально выстроенного для Лиги Наций (с 1929 по 1938 год).

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За последние десять лет количество представительств транснациональных корпораций в Женеве практически удвоилось, резко возросла и численность представленных в городе неправительственных и некоммерческих организаций и фондов. Согласно исследованиюВнешняя ссылка, опубликованному в декабре 2023 года фондом Fondation Pour Genève, государственные, негосударственные, общественные и деловые организации ценят Женеву в качестве уникальной «экосистемы структур и институтов, дополняющих друг друга и ведущих между собой постоянный диалог».

461 

По данным женевского Кантонального статистического ведомства (Office Statistique Genève), в 2023 году в Женеве присутствовали 38 международных организаций и 461 международная неправительственная организация. Некоторые из них хорошо известны, например «Гринпис», «Врачи без границ» и WWF, а другие известны в меньшей степени, например правозащитная НКО Acces Now или ассоциация Frontline Aids.

Все эти организации делятся на пять категорий: гуманитарная деятельность, экономика, здравоохранение, миротворчество и окружающая среда. Их миссии варьируются от задач в области международной дипломатии (мир, безопасность, права человека) до научно-технических областей (здравоохранение, наука, телекоммуникации), а также экономической, социальной и экологической сфер. Некоторые международные организации работают более чем в одной сфере, их миссия находится на пересечении этих сфер, — например в области интеллектуальной собственности. 

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41% 

Женева Международная отличается пестрым национальным составом населения. В 2022 году иностранцами были 41,3% от общей численности жителей кантона, 72% из них были выходцами из европейских стран. В десятку наиболее многочисленных диаспор входят группы граждан таких стран (в порядке убывания), как Франция, Португалия, Италия, Испания, Косово, Великобритания, Бразилия, Украина и США.

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Около 47% жителей города Женева швейцарского происхождения также имеют второй паспорт, а в целом обладателями вторых паспортов, кроме паспортов Швейцарии, являются почти две трети населения кантона Женева.

36 000

По состоянию на конец 2023 года в кантоне Женева базировались 38 международных организаций. С 24 из них были заключены соглашения, дающее им налоговые льготы и преимущества. На все эти организации приходится в общей сложности 28 730 рабочих мест (в последнее время этот показатель впервые за более чем десять лет начал снижаться).

К ним следует добавить 4025 человек, работающих в Постоянных дипломатических представительствах при ООН и других международных организациях. В 461 международной неправительственной организации, работающей в Женеве, трудятся в общей сложности 3276 человек. Все эти учреждения, к которым можно добавить ещё консульства (198 сотрудников), дают в общей сложности цифру в примерно 36 000 рабочих мест.

2133

В 2019 году в Женеве располагались представительства 2133 транснациональных бизнес-корпораций. А ведь ещё в 2008 году таковых здесь насчитывалось только 931 компания, 754 из которых были иностранными ТНК. За пять последних лет этот показатель увеличился почти на 130%, причем количество создаваемых ими рабочих мест увеличилось на 56% — с 76 177 до 119 169. Доля швейцарских транснациональных корпораций в Женеве выросла в период с 2008 по 2019 год с 19% до 39% от общего числа предприятий (увеличение рабочих мест составило соответственно рост с 40% до 52%).

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В кантоне Женева на долю транснациональных корпораций, которые прежде всего специализируются на высокоинтеллектуальных сферах и на управленческих областях с высокой нормой добавленной стоимости (научно-техническая деятельность, финансы, трейдинг, часовое дело), приходится около 37% всех рабочих мест. Большая часть этих структур относится к малым и средним предприятиям, хотя есть среди них и несколько действительно крупных работодателей, среди них Japan Tobacco International, трейдингово-сырьевые компании Trafigura и Gunvor.

56%

Транснациональные бизнес-компании и корпорации ежегодно создают в Женеве добавленную стоимость в размере 32 млрд франков. В 2019 году, если говорить конкретно, в кантоне Женева была создана добавленная стоимость в размере 21,3 млрд франков, что составляет долю в 56% от общего кантонального ВВП. На эту сферу приходится более 160 000 рабочих мест, или почти половина рабочих мест всего кантона. Такие данные сообщила недавно в эфире швейцарского общественного франкоязычного телевидения (Télévision Suisse Romande RTS) Натали Фонтане (Nathalie Fontanet), министр финансов кантона Женева.

2,34 млрд

Физические лица, имеющие отношение к Женеве Международной, уплачивают каждый год налогов (НДФЛ) на сумму в 2,34 млрд франков. Примерно 95% этой суммы приходится на транснациональные корпорации (2,24 млрд франков в год). Кантон и муниципальные образования формируют за счет таких поступлений почти половину (52%) своих налоговых бюджетов.

4 по популярности туристическое направление в Европе

Согласно данным организации Europeen Best Destination, в 2024 году Женева вошла в пятерку самых посещаемых европейских туристических направлений. Этот ежегодный рейтинг регулярно составляется с опорой на анализ данных, полученных из 172 стран мира, совместно журналом Forbes (USA), американо-британским издательским домом Condé Nast (издает журналы Vogue, Glamour, GQ) и знаменитым журналом National Geographic. Пандемия нанесла сильный удар по туризму в Женеве, но в последние годы туристическая сфера здесь снова находится на подъеме.

Митинг в Женеве по случаю второй годовщины нападения России на Украину, 24 февраля 2024 года.
Митинг в Женеве по случаю второй годовщины нападения России на Украину, 24 февраля 2024 года. KEYSTONE/© KEYSTONE / SALVATORE DI NOLFI

Согласно официальной статистике кантона Женева, в 2022 году количество ночевок в отелях города и кантона увеличилось по сравнению с 2021 годом почти вдвое и составило 2,965 млн ночёвок. Этот подъем обусловлен в основном возвращением иностранных туристов (увеличение за отчетный период на 128%), но свою роль сыграл и внутренний швейцарский туризм (+39%). «Несмотря на все эти преимущества, Женева в качестве мирового дипломатического и делового центра сталкивается с очень жесткой конкуренцией».

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Такого мнения придерживается Янник Рулен (Yannick Roulin), директор Женевского международного аллокационного центра (Centre d’Acceuil de la Genève internationale / Cagi). «На международной арене за последние годы появилось много городов, желающих играть роль важных мировых деловых и политических площадок, мы должны быть поэтому всегда на шаг впереди и каждый день идти за это, что называется, на бой».

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Оригинальная франкоязычная версия отредактирована Вирджини Манжен, оригинальная русскоязычная версия подготовлена, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ап.

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