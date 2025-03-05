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Швейцария вводит санкции против России вслед за ЕС

Швейцария вводит санкции против России вслед за ЕС
Швейцария вводит санкции против России вслед за ЕС. Keystone-SDA

Швейцария вводит дополнительные санкции в соответствии с 16-м санкционным пакетом Евросоюза, принятым 24 февраля 2025 года в связи с войной России против Украины.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

Швейцария вводит дополнительные санкции в соответствии с 16-м санкционным пакетом Евросоюза, принятым 24 февраля 2025 года в связи с войной России против Украины. Новые санкционные меры включают замораживание активов, запрет на въезд и транзит, а также ограничения на предоставление финансовых и консалтинговых услуг.

Санкции вступают в силу во вторник 4 марта 2025 года. Об этом объявило Федеральное ведомство по экономическим вопросам (SECO), отвечающее за санкционную политику. В санкционный список включены более 2 400 физических лиц, компаний и организаций, что соответствует санкционным мерам Евросоюза.

По заявлению SECO, расширение санкций является реакцией «на продолжающуюся военную агрессию России против Украины, а также на дестабилизирующие действия, подрывающие территориальную целостность и безопасность Украины».

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