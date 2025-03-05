Швейцария вводит санкции против России вслед за ЕС
Швейцария вводит дополнительные санкции в соответствии с 16-м санкционным пакетом Евросоюза, принятым 24 февраля 2025 года в связи с войной России против Украины.
Швейцария вводит дополнительные санкции в соответствии с 16-м санкционным пакетом Евросоюза, принятым 24 февраля 2025 года в связи с войной России против Украины. Новые санкционные меры включают замораживание активов, запрет на въезд и транзит, а также ограничения на предоставление финансовых и консалтинговых услуг.
Санкции вступают в силу во вторник 4 марта 2025 года. Об этом объявило Федеральное ведомство по экономическим вопросам (SECO), отвечающее за санкционную политику. В санкционный список включены более 2 400 физических лиц, компаний и организаций, что соответствует санкционным мерам Евросоюза.
По заявлению SECO, расширение санкций является реакцией «на продолжающуюся военную агрессию России против Украины, а также на дестабилизирующие действия, подрывающие территориальную целостность и безопасность Украины».
Показать больше
Наша рассылка по теме Внешняя политика
Показать больше
Останется ли российский уран на швейцарских АЭС?
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.