Швейцария вводит санкции против России вслед за ЕС

Швейцария вводит санкции против России вслед за ЕС. Keystone-SDA

Швейцария вводит дополнительные санкции в соответствии с 16-м санкционным пакетом Евросоюза, принятым 24 февраля 2025 года в связи с войной России против Украины.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке Deutsch de Schweiz weitet Sanktionen gegen Russland im Sinne der EU aus Оригинал Читать далее Schweiz weitet Sanktionen gegen Russland im Sinne der EU aus

Швейцария вводит дополнительные санкции в соответствии с 16-м санкционным пакетом Евросоюза, принятым 24 февраля 2025 года в связи с войной России против Украины. Новые санкционные меры включают замораживание активов, запрет на въезд и транзит, а также ограничения на предоставление финансовых и консалтинговых услуг.

Санкции вступают в силу во вторник 4 марта 2025 года. Об этом объявило Федеральное ведомство по экономическим вопросам (SECO), отвечающее за санкционную политику. В санкционный список включены более 2 400 физических лиц, компаний и организаций, что соответствует санкционным мерам Евросоюза.

По заявлению SECO, расширение санкций является реакцией «на продолжающуюся военную агрессию России против Украины, а также на дестабилизирующие действия, подрывающие территориальную целостность и безопасность Украины».

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