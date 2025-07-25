Забытый договор: уроки Локарно для современной Европы

Среди участников Локарнской конференции были министр иностранных дел Великобритании Остин Чемберлен (Austen Chamberlain), его французский и немецкий коллеги Аристид Бриан (Aristide Briand) и Густав Штреземан (Gustav Stresemann), а также премьер-министр Италии Бенито Муссолини (Benito Mussolini). City of Locarno Archives

В 1925 году комплекс Локарнских соглашений, названный так по швейцарскому городу, где велись переговоры по его основным пунктам, стал дипломатическим триумфом, открывшим краткий период стабильности и мира в Европе в период после Первой мировой войны. Какие выводы могут сделать современные дипломаты и политики, особенно теперь, когда Европа вновь сталкивается с новой войной, очередным изданием американского изоляционизма и коренным изменением баланса сил между «великими державами»?

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В популярной историографии завершение Первой мировой войны обычно связывают с подписанием Версальского договора (Treaty of Versailles), по которому Германия была вынуждена признать ответственность за войну. Однако многие историки полагают, что подлинное мирное урегулирование было достигнуто лишь шесть лет спустя в Швейцарии. Именно там в течение десяти дней европейские дипломаты разрабатывали положения менее известных, но не менее значимых Локарнских соглашений.

Основные участники консультаций в Локарно — Германия, Франция, Великобритания, Италия и Бельгия — согласились отказаться от применения силы друг против друга, за исключением случаев самообороны. Локарно стало ключевым дипломатическим этапом, положившим (временный) конец многолетней конфронтации между ведущими европейскими державами.

«Это было фундаментальное соглашение, обеспечившее стабилизацию Европы после Первой мировой войны», — говорит Саша Зала (Sacha Zala), директор научного центра «Дипломатические документы Швейцарии» (Dodis). Локарнские соглашения подтвердили границы Германии с Францией и Бельгией, а также закрепили демилитаризованный статус Рейнской области, установленный Версальским договором.

Значимость Локарнских соглашений была отмечена по достоинству: министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании были удостоены Нобелевской премии мира. Однако достигнутое примирение оказалось недолговечным. В 1936 году Адольф Гитлер нарушил Локарнские соглашения, введя войска в Рейнскую область. Уже через три года началась европейская война, скоро ставшая мировой.

Уроки на сегодня

Сегодня, в год столетия подписания Локарнских соглашений и продолжающейся агрессивной войны России против Украины, многие эксперты считают, что опыт Локарно остаётся как нельзя более актуальным. Один из ключевых выводов — Европа должна рассчитывать на собственные силы в вопросах безопасности. После участия США в Первой мировой войне на стороне Великобритании и Франции американцы отказались ратифицировать Версальский договор и вступить в Лигу Наций, несмотря на то что президент Вудро Вильсон (Woodrow Wilson) был одним из главных идеологов и инициаторов создания этого международного института.

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Сто лет назад США также придерживались политики изоляционизма и не участвовали в переговорах в Локарно, поэтому европейские державы самостоятельно договаривались о принципах урегулирования будущих конфликтов.

В соответствии с намеченным в Локарно, Германия соглашалась разрешать все территориальные споры с Францией, Бельгией, Чехословакией и Польшей посредством независимого арбитража при посредничестве нейтральной третьей стороны.

Локарнские соглашения открыли путь к вступлению Германии в Лигу Наций. «Ключевые державы тогда обсуждали не просто национальные интересы, а говорили о мире для народов Европы, о Европе как коллективной политической сущности», — отмечает Питер Джексон (Peter Jackson), профессор истории Университета Глазго (University of Glasgow) и специалист по новой и новейшей истории межвоенного периода. Сегодня США опять стремятся дистанцироваться от участия в европейских делах.

Дональд Трамп (Donald Trump) нанес серьезный удар по трансатлантическому единству, введя повышенные таможенные пошлины, жёстко критикуя союзников за недостаточные расходы на оборону и даже угрожая выводом американских войск с европейского континента. Это породило среди союзников по НАТО глубочайшую неуверенность относительно готовности США выполнить обязательства по коллективной обороне в случае нападения на одного из членов альянса.

Взять безопасность в собственные руки

Извлекая уроки из Локарно, Саша Зала подчёркивает: «Вывод для Европы ясен — она должна взять обеспечение своей безопасности в свои собственные руки». Сегодня Европа как раз и движется уже в этом направлении. Страны-члены Европейского союза последовательно увеличивают оборонные бюджеты, на июньском 2025 года саммите НАТО многие из них взяли на себя обязательство уже к 2035 году довести расходы на оборону до 5% от валового внутреннего продукта — по сравнению с текущим целевым показателем в 2% это будет качественный рывок.

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Параллельно обсуждается идея формирования общеевропейского ядерного потенциала сдерживания, независимого от США, а также укрепления европейского ВПК с целью снижения степени зависимости Европы от американского военного оборудования и технологий, включая авиацию, ракетное оружие и артиллерийские системы. Локарно также даёт нам урок относительно вероятных путей достижения и укрепления мира, ведь в 1925 году европейцы как раз предприняли попытку урегулировать разногласия коллективно, а не через двусторонние соглашения, хотя не стоит при этом забывать и двусторонний договор о нейтралитете, заключенный Берлином и Москвой в 1926 году.

Однако и в самом деле, «это была осознанная попытка преодолеть традиционную логику баланса сил, которая долгое время определяла международные отношения в Европе, и заменить её моделью кооперативной дипломатии», — подчёркивает Питер Джексон. В 2025 году, однако, по его словам, США опять не только демонстрируют сомнение в эффективности системы коллективной безопасности, но и «проявляют системное недоверие к многосторонним международным институтам».

Насильственный передел мира

После 1933 года Германия перешла на иную логику, фактически разрушив многостороннюю систему дипломатии, заключая двусторонние соглашения, которые она изначально не планировала соблюдать. Факторами, которые внесли свой вклад в вызревание условий возникновения Второй мировой войны, стали политика торгового протекционизма, а также усиление роли государства в политике и экономике, причем как в Европе и США, так и тем более в СССР.

«Сегодня мы вновь наблюдаем те же опасные процессы — закрытие рынков, увеличение склонности к протекционизму и возврат к таможенным барьерам, а это ведь все то, что усугубило мировой кризис 1930-х годов», — отмечает Питер Джексон.

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История Локарно даёт не только положительные примеры. Как считают некоторые историки, одним из ключевых просчётов пакта было отсутствие четкого урегулирования статуса восточных границ Германии с Польшей и Чехословакией.

Это фактически исключало Восточную Европу из системы региональной безопасности, хотя до 1929 года, то есть до момента смерти Густава Штреземана, теоретическая возможность ревизии восточных границ Германии ни в Польше, ни в Чехословакии в качестве угрозы не воспринималась.

Все качественно поменялось после 1933 года. В 1938 году Гитлер потребовал от Чехословакии передать Германии Судетскую область, населённую преимущественно немецкоязычным населением, что стало шагом к новому вооружённому конфликту.

Неделимая безопасность

Спустя почти сто лет Россия сначала аннексировала Крым, а затем перешла к полномасштабной агрессии против Украины. Сказать, что война «встревожила европейские столицы» — не сказать ничего. «Мы в Германии слишком долго игнорировали предупреждения наших балтийских соседей относительно угрозы со стороны России. Теперь мы осознаём эту ошибку», — признал новый канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz) в июне 2025 года. Питер Джексон отмечает, что европейские политики наконец понимают: «Безопасность неделима, и безопасность Украины является неотъемлемым элементом общеевропейской безопасности».

«Это было фундаментальное соглашение, обеспечившее стабилизацию Европы после Первой мировой войны» SWI swissinfo.ch

Многократные задержки Вашингтона в предоставлении военной помощи Киеву заставили европейские столицы активизировать свои собственные оборонные инициативы. Франция и Великобритания предложили создать «коалицию политической воли» для поддержки Украины, хотя при этом они пока избегают брать на себя конкретные обязательства, например, по размещению в Украине миротворческих войск.

С точки зрения Швейцарии Локарнские соглашения стали не только дипломатическим успехом, но и элементом укрепления экономических позиций Конфедерации. Локарно предполагал и обуславливал возвращение Германии, одного из ключевых торговых партнёров Швейцарии, в систему европейских политических и экономических отношений.

Надёжный путь к миру

«Мир в Европе и стабильные соседи — лучшее, что может быть для экономического развития», — подчёркивает Саша Зала. Нейтральная Швейцария не участвовала в переговорах в Локарно, но её внешняя политика до сих пор отражает дух коллективной безопасности и сотрудничества, заложенный в тех соглашениях. Содействие миру закреплено в Конституции страны.

В 2024 году Швейцария, уже предоставившая Киеву помощь на сумму 5,16 миллиарда франков, организовала на горе Бюргеншток в центральном регионе страны конференцию, посвящённую перспективам мира в Украине. Несмотря на свой внеблоковый статус, страна активно сотрудничает с НАТО, участвует в совместных европейских военных учениях и продолжает выполнять роль нейтрального посредника в международных конфликтах.

Однако, как предупреждает Питер Джексон, основанный на нормах и правилах международный порядок, который исторически всегда поддерживала Швейцария, ставится сегодня под вопрос усиливающимся соперничеством «великих держав» и нарастающей глобальной экономической нестабильностью. Дипломатические усилия, предпринятые в Локарно сто лет назад, не смогли, в итоге, предотвратить последующие конфликты, но сам подход, основанный на международном праве и многосторонних механизмах, остаётся наиболее надёжным путём к обеспечению устойчивого мира.

«Локарнский процесс рассматривал международное право в качестве источника безопасности, — заключает Питер Джексон. — Это был один из немногих обнадёживающих эпизодов в истории мировой дипломатии, это была попытка выработать цивилизованный способ разрешения межгосударственных разногласий».

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Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована для целевой аудитории и научно отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

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