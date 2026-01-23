Богатая Швейцария: слабая страна, легкая добыча?

Для такой небольшой страны, как Швейцария, да еще в мире, который становится всё более агрессивным, одни только состоятельность и богатство уже не являются достаточно надежной защитой. Таково мнение Томаса Зюссли (Thomas Süssli), недавно покинувшего должность командующего швейцарскими Вооружёнными силами. Он предупреждает: Швейцария в недостаточной степени готова к отражению военной опасности.

Швейцарский нейтралитет носит «вооружённый» характер. Это второе слагаемое швейцарской политики нейтралитета, как правило, мало кому известно. А между тем это означает, что при определённом раскладе внешнеполитических сил эта страна всё-таки может быть втянута в войну, а значит она должна быть заранее готова защитить свой нейтральный статус.

Поэтому сегодня одним из ключевых внешнеполитических вопросов для Швейцарии является вопрос выбора степени сближения с иностранными политическими и оборонными структурами. Стоит ли Швейцарии сотрудничать, и если да, то насколько плотно, с Европейским союзом и НАТО? Спор по этому вопросу идёт в стране давно и конца этим дебатам пока не видно. Одновременно страна сталкивается и с серьёзными экономическими вызовами.

В 2025 году на Швейцарию обрушился «американский таможенно-тарифный молот». Дональд Трамп ввел поначалу в отношении товаров из Швейцарии таможенные пошлины на уровне в 39%. В итоге (по состоянию на конец января 2026 года) Берн и Вашингтон вроде бы договорились снизить ставку с 39% до 15%. Эта история наглядно показала, как быстро даже вроде бы вечные «союзники» могут превращаться в фактор риска.

Готова ли Швейцария жить в мире, где всё чаще решающую роль играет право силы, а не сила права? И что ей нужно было бы делать, чтобы не утратить свои позиции в столь бурные и непредсказуемые времена? Нам интересно ваше аргументированное мнение.