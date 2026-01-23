The Swiss voice in the world since 1935
Международная Женева
Швейцарская дипломатия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки

Богатая Швейцария: слабая страна, легкая добыча?

Ведёт:

Какое место в мире занимает Швейцария? И куда она движется? Я рассказываю о текущих событиях и о том, что может произойти в будущем. После окончания учёбы (история, право и европеистика) некоторое время работал в посольстве Швейцарии в Афинах. У меня есть журналистский опыт в стране и за рубежом, на местном и национальном уровнях, в качестве внештатного и штатного корреспондента. Сейчас пишу о международных отношениях.

Готова ли Швейцария жить в мире, где всё чаще решающую роль играет право силы, а не сила права? И что ей нужно было бы делать, чтобы не утратить свои позиции в столь бурные и непредсказуемые времена?

Для такой небольшой страны, как Швейцария, да еще в мире, который становится всё более агрессивным, одни только состоятельность и богатство уже не являются достаточно надежной защитой. Таково мнение Томаса Зюссли (Thomas Süssli), недавно покинувшего должность командующего швейцарскими Вооружёнными силами. Он предупреждает: Швейцария в недостаточной степени готова к отражению военной опасности.

Швейцарский нейтралитет носит «вооружённый» характер. Это второе слагаемое швейцарской политики нейтралитета, как правило, мало кому известно. А между тем это означает, что при определённом раскладе внешнеполитических сил эта страна всё-таки может быть втянута в войну, а значит она должна быть заранее готова защитить свой нейтральный статус.

Поэтому сегодня одним из ключевых внешнеполитических вопросов для Швейцарии является вопрос выбора степени сближения с иностранными политическими и оборонными структурами. Стоит ли Швейцарии сотрудничать, и если да, то насколько плотно, с Европейским союзом и НАТО? Спор по этому вопросу идёт в стране давно и конца этим дебатам пока не видно. Одновременно страна сталкивается и с серьёзными экономическими вызовами.

В 2025 году на Швейцарию обрушился «американский таможенно-тарифный молот». Дональд Трамп ввел поначалу в отношении товаров из Швейцарии таможенные пошлины на уровне в 39%. В итоге (по состоянию на конец января 2026 года) Берн и Вашингтон вроде бы договорились снизить ставку с 39% до 15%. Эта история наглядно показала, как быстро даже вроде бы вечные «союзники» могут превращаться в фактор риска.

Готова ли Швейцария жить в мире, где всё чаще решающую роль играет право силы, а не сила права? И что ей нужно было бы делать, чтобы не утратить свои позиции в столь бурные и непредсказуемые времена? Нам интересно ваше аргументированное мнение.

Примите участие в дискуссии

Комментарии не должны нарушать правил сообщества. Если у Вас есть вопросы или если Вы хотите предложить другие темы или идеи для дебатов, то, пожалуйста, свяжитесь с нами!
swisstester123@gmail.com
swisstester123@gmail.com
Этот комментарий был автоматически переведен с EN.

Швейцария уязвима как никогда с момента своего основания. В современном мире Швейцария является легкой мишенью для любого агрессора. Это может быть НАТО, это могут быть США, это может быть РОССИЯ. Нет никакой гарантии, что кто-то придет на помощь Швейцарии, которая на протяжении десятилетий и даже столетий была «богатым ребенком в соседстве». Швейцария должна переоснастить свою армию и экономику, реорганизоваться и переориентировать свою оборону. Я искренне надеюсь, что кто-то серьезно займется этим вопросом и это не превратится в очередную «пристрастную дискуссию без содержания». Проснитесь, швейцарцы!

Switzerland is at its most vulnerable level since founding. In today's modern world, Switzerland is a sitting (rich) duck for any aggressor. It can be NATO, it can be US, it can be RUSSIA. There is no guarantee that anyone will come to support Switzerland having been the "rich kid on the block" for decades and even centuries.__Switzerland should re-arm, re-organise and reset the DEFENCE militarily and economically.__I sincerely hope someone will look into this seriously and not make it into another "partisan all flowers and no bullets" kind of debate.__Wake up Swiss!

Giannis Mavris
Giannis Mavris SWI SWISSINFO.CH
Этот комментарий был автоматически переведен с DE.
@swisstester123@gmail.com

Можете ли вы объяснить, что вы имеете в виду под «переориентацией обороны»?

Können Sie erklären, was Sie meinen mit "Verteidigung neu ausrichten"

Michael Urech
Michael Urech
Этот комментарий был автоматически переведен с DE.

Швейцария поступает правильно, используя и укрепляя собственные ресурсы. Как небольшое государство с открытой экономикой, мы должны поддерживать хорошие отношения с как можно большим количеством партнеров. Это требует компромиссов и необходимости объяснять свою позицию. Необходимо терпеливо переносить напряженность и противоречия. Это уже показала Вторая мировая война. Умереть в красоте не было и не является приемлемым вариантом.

Die Schweiz tut gut daran, die eigenen Ressourcen zu nutzen und zu stärken. Als kleiner Staat mit einer offenen Volkswirtschaft müssen wir uns mit mõglichst vielen Partnern gut stellen. Das erfordert Kompromisse und muss erklärt werden. Spannungen und Wiedersprüche müssen ausgehalten werden. Das hat schon der zweite Weltkrieg gezeigt. Sterben in Schönheit war und ist keine valable Option.

Giannis Mavris
Giannis Mavris SWI SWISSINFO.CH
Этот комментарий был автоматически переведен с DE.
@Michael Urech

Часто подчеркивается способность Швейцарии идти на компромиссы в области внешней политики, и вы (совершенно справедливо!) добавляете, что необходимо терпеливо переносить напряженность и противоречия. Вопрос, пожалуй, в том, до какой степени

Die aussenpolitische Kompromissfähigkeit der Schweiz wird oft betont, Sie bringen (zu Recht!) noch ein, dass Spannungen und Widersprüche ausgehalten werden müssen. Die Frage ist wohl, bis zu welchem Punkt

SMH
SMH
Этот комментарий был автоматически переведен с DE.

Я не могу ответить на сам вопрос, он прост и в то же время слишком сложен:__Достаточно ли Швейцария стабильна для эпохи, в которой правила снова вытесняются властью?__И что ей нужно сделать, чтобы удержать свои позиции?__Поэтому я задам вопрос по-другому:__Может ли нейтралитет защитить, если даже в Швейцарии никто не понимает его одинаково, не говоря уже о том, что влиятельные люди должны уважать его? Если власть уже давно осуществляется за пределами четких определений, территорий и акторов

Die eigentliche Frage kann ich nicht beantworten sie ist einfach und doch zu komplex:__Ist die Schweiz stabil genug für ein Zeitalter, in dem Regeln wieder von Macht verdrängt werden?__Und was müsste sie tun, um sich darin zu behaupten?__Ich frage deshalb anders rum:__Kann Neutralität schützen, wenn schon in der Schweiz niemand dasselbe darunter versteht – geschweige denn die Mächtigen sondieren respektieren sollen? Wenn Macht längst jenseits klarer Definitionen, Territorien und Akteure ausgeübt wird

Giannis Mavris
Giannis Mavris SWI SWISSINFO.CH
Этот комментарий был автоматически переведен с DE.
@SMH

Спасибо за ваш ответный вопрос, который, конечно же, точно попадает в суть дискуссии: насколько можно полагаться на нейтралитет? Конечно, он важен и ценен только до тех пор, пока его уважают – а что потом? Этот вопрос остается открытым, и, на мой взгляд, именно он является причиной, по которой бывший глава швейцарской армии, естественно, выступает за увеличение финансирования военных.

Danke für Ihre Gegenfrage, die natürlich genau ins Herz der Diskussion zielt: Wie sehr ist auf die Neutralität Verlass? Sie ist natürlich nur so lange wichtig und wertvoll, wie sie respektiert wird – und was dann? Diese Frage steht weit offen, und sie ist meines Erachtens auch der Grund, warum der ehemalige Chef der Schweïzer Armee natürlich für mehr Geld für das Militär plädiert.

Jorg Hiker
Jorg Hiker
Этот комментарий был автоматически переведен с EN.
@SMH

Политическая нейтральность Швейцарии была задумана в целях военной обороны. Она не защищает от экономических мер, таких как 39-процентные пошлины США. Чтобы противостоять таким нагрузкам, Швейцарии нужна устойчивая, диверсифицированная экономика, опирающаяся на модернизированную инфраструктуру и высококвалифицированную рабочую силу. Можно было бы подумать, что диверсификация торговли является экономическим эквивалентом политического нейтралитета. Политический нейтралитет также теряет свои экономические преимущества. Швейцария больше не является узловым пунктом между двумя крупными политическими блоками мира, которые встречаются в Центральной Европе, а центр мировой политики сместился в Азию и Тихоокеанский регион. Кроме того, новый вызов представляет собой рост гибридной войны по российскому образцу. Мы должны оценить наши меры защиты от нетрадиционных угроз, таких как защита критически важных инфраструктур от саботажа.

Switzerland’s political neutrality was designed for military defense. It is not a defense against economic warfare like the 39% U.S. tariffs. To navigate such pressures, Switzerland requires a resilient, diversified economy supported by modernized infrastructure and a highly skilled workforce. One could think that diversification of trade is an economic equivalent of neutrality in politics. Political neutrality is also losing its economic benefits. Switzerland is no longer a hub between world's two major political blocks meeting in central Europe, but the center of global politics moved to Asia and the Pacific Ocean. Furthermore, the rise of Russian-style hybrid warfare presents a new challenge. We must evaluate our defenses against non-traditional threats such like protection of critical infrastructure from sabotage.

Giannis Mavris
Giannis Mavris SWI SWISSINFO.CH
Этот комментарий был автоматически переведен с DE.
@Jorg Hiker

Спасибо за ваш комментарий, я согласен почти со всем. Не уверен, что центр мировой политики переместился в Азию. Но интересно, как вы связываете политику и экономику в контексте нейтралитета.

Danke für Ihren Beitrag und einverstanden mit fast allem. Ob sich das Zentrum der Weltpolitik nach Asien verlagert hat, da bin ich mir zwar nicht so sicher. Aber spannend, wie sie Politik und Wirtschaft unter der Neutralität verknüpfen.

Jorg Hiker
Jorg Hiker
Этот комментарий был автоматически переведен с EN.
@Giannis Mavris

Спасибо за ваш интерес к моему скромному мнению. ____Символом политического сдвига от Европы к Азии является открытое неприятие Дональдом Трампом НАТО как не имеющей значения организации. Еще одним символом является открытое неприятие вежливых просьб европейских лидеров в отношении Китая. Я также призываю журналистов посетить наиболее развитые города на Аравийском полуострове, в Индии и Восточной Азии. Такое путешествие может быть очень поучительным: действительно ли Швейцария так сильно отстала?

Thank your interest in my humble opinion. ____A symbol of the political shift from Europe towards Asia is Donald Trump's open dismissal of NATO as unimportant. Another symbol is how polite requests from European leaders towards China were openly rejected. I also encourage journalists to travel across most developed cities in the Arabian Peninsula, India, and East Asia. This trip could be very revealing: Has Switzerland really fallen so far behind

Giannis Mavris
Giannis Mavris SWI SWISSINFO.CH
Этот комментарий был автоматически переведен с DE.
@Jorg Hiker

Больше путешествовать – это, безусловно, хорошая идея и то, что нравится большинству журналистов. Нужно только иметь для этого средства :)

Mehr reisen ist sicherlich eine gute Idee und etwas, dass die meisten Journalisten gerne machen. Man bräuchte nur die Mittel dazu :)

swisstester123@gmail.com
swisstester123@gmail.com
Этот комментарий был автоматически переведен с EN.
@SMH

Нейтралитет – это миф. Защита посредством нейтралитета – это сказка-байки. Вооружайтесь или станьте рабами войны.

Neutrality is a myth. Defence via neutrality is hocus-pocus fairytale. Arm up or become slaves of war.

Giannis Mavris
Giannis Mavris SWI SWISSINFO.CH
Этот комментарий был автоматически переведен с DE.
@swisstester123@gmail.com

Нейтралитет Швейцарии признан и принят на международном уровне. Кроме того, нейтралитет Швейцарии вооружен, как и всегда.

Die Schweizer Neutralität ist international anerkannt und akzeptiert. Zudem ist die Schweizer Neutralität bewaffnet, das war sie schon immer.

Jorg Hiker
Jorg Hiker
Этот комментарий был автоматически переведен с EN.

Конечно, другие страны будут пытаться присвоить себе богатство, инвестиции компаний и квалифицированную рабочую силу Швейцарии. Мы не можем контролировать действия других стран, но Швейцария может укрепить свою позицию, став более привлекательной и устойчивой и отказавшись от саморазрушительных мер. Например, страна должна модернизировать свою инфраструктуру, такую как узкие автомагистрали и дорогие, но некачественные бетонные квартиры. Она должна упростить свое законодательство и, возможно, сократить количество нормативных актов на 80 %, чтобы иметь возможность конкурировать с большинством развитых азиатских экономик. Кроме того, она должна создать привлекательную и стабильную среду для своих иностранных работников. Наконец, Швейцарии следует избегать дискредитации себя референдумами, такими как конфискация имущества или депортация квалифицированных работников, и реформировать законы, которые способствуют протестам и блокированию развития.

Of course, other countries will try to take over Switzerland's wealth, investments of companies, and skilled workforce. While we can't control the actions of other nations, Switzerland can strengthen its own position by becoming more attractive and robust, and stopping self-defeating moves. For example, the country should update its infrastructure, such as narrow motorways and overpriced but substandard concrete housing. Simplify its laws and potentially reduce regulations by up to 80% to compete with most developed Asian economies. Furthermore, ensure a welcoming and stable environment for its foreign workforce. Finally, Switzerland should avoid making bad publicity to itself by referendums like wealth confiscation or deportations of skilled workforce, and reform laws that encourage protests and blocking development.

Giannis Mavris
Giannis Mavris SWI SWISSINFO.CH
Этот комментарий был автоматически переведен с DE.
@Jorg Hiker

Спасибо за ваш вклад. Вы выступаете за укрепление экономического положения страны. Однако, как я понимаю, это будет сопровождаться ущемлением демократических прав населения. Считаете ли вы, что швейцарское население готово пойти на это?

Danke für Ihren Beitrag. Sie sprechen sich für eine Stärkung des Wirtschaftstandortes aus. So wie ich das lese, würde das aber mit demokratischen Mitspracherechte der Bevölkerung eingehen. Glauben Sie, die Schweizer Bevölkerung möchte das eingehen

Jorg Hiker
Jorg Hiker
Этот комментарий был автоматически переведен с EN.
@Giannis Mavris

Швейцария должна более внимательно следить за экономическим и инфраструктурным прогрессом наиболее развитых азиатских стран, которые в настоящее время являются прямыми конкурентами европейских государств. В частности, небольшие, процветающие страны, такие как Дубай и Сингапур, в настоящее время служат эталоном для иностранных инвесторов и состоятельных частных лиц. Это должно вызвать чувство срочности и стимулировать модернизацию, необходимую для сохранения конкурентоспособности. Швейцарские граждане иногда демонстрируют неуместное чувство превосходства, часто сравнивая себя со стагнирующими сельскими соседними регионами Франции или Германии или с Азией, но такой, какой она была 50 лет назад. Действительно ли Цюрих — современный город? По сравнению с Сингапуром ответ — нет. Осознание того, что экономика, инфраструктура и законодательство Швейцарии устарели, должно стать толчком к переменам. Приспосабливаться или погибнуть.

Switzerland should watch with far more detail the economic and infrastructural advancements of the most developed Asian countries, which are now direct competitors to European nations. Small, wealthy countries like Dubai and Singapore, in particular, serve as current benchmarks for foreign investors and wealthy individuals. This should foster a sense of urgency, driving the modernization needed to remain competitive. Swiss citizens sometimes seem to exhibit a misplaced sense of superiority, often comparing themselves to stagnant, rural neighboring regions of France or Germany or to Asia, but as it was 50 years ago. Is Zurich a truly modern city? When compared to Singapore, the answer is no. Recognizing the outdated aspects of Switzerland's economy, infrastructure, and regulations should provide the impetus for change. Adapt or perish.

Jorg Hiker
Jorg Hiker
Этот комментарий был автоматически переведен с EN.
@Giannis Mavris

Спасибо за ваш интерес к моему скромному мнению. ____Что касается ваших опасений по поводу демократии: экономическая модернизация, как правило, не представляет угрозы для демократии. В частности, 30 или 50 лет назад швейцарское общество было гораздо более открыто для практических изменений в рамках тех же демократических условий. Однако я вижу две области, в которых будущее Швейцарии может потребовать модернизации демократических практик. Во-первых, эмоциональные темы, по которым проводятся референдумы, наносят ущерб репутации Швейцарии как стабильной и дружественной международному сообществу страны. К сожалению, существует заблуждение, что эти референдумы являются неважным фольклором или даже полезным методом обсуждения местных проблем. На самом деле, некоторые из тем, рассматриваемых на референдумах, нанесли долгосрочный ущерб швейцарской экономике, подобно тому, как крайняя риторика Дональда Трампа повредила международной репутации США. Я надеюсь, что это проясняет ситуацию, поскольку внутри Швейцарии она может выглядеть иначе, чем из-за рубежа. Во-вторых, существует чрезмерное количество местных правил и возможностей протестовать против развития инфраструктуры, задерживать или блокировать его. Если все мешают друг другу, чистая смена свободы равна нулю. Более того, если задерживаются важные инфраструктурные проекты, такие как предприятия, жилье и транспорт, чистая смена свободы становится отрицательной.

Thank you for your interest in my humble opinion. ____Regarding your concerns about democracy: economic modernization generally does not threaten democracy. In particular, Swiss societies 30 or 50 years ago was considerably more open to practical change within the same democratic frameworks. However, I see two areas where Swiss future may require democratic practices to be modernized. First, the emotive topics of referendums damage Switzerland's reputation for stability and international friendliness. Unfortunately, there's a misconception that these referendums are unimportant folklore or a even useful method for raising local issues. In reality, some topics addressed in referendums caused a long term damage to economy of Switzerland, similar to the negative impact of extreme rhetoric of Donald Trump on the US international image. I hope this clarifies the situation, as it may appear different from within Switzerland than it does from abroad. Second, there is an excessive level of local regulation and opportunities to protest and delay or block infrastructural developments. When everybody obstructs everybody, the net change of freedom becomes zero. When tin addition here is a delay of essential infrastructure projects like businesses, housing, and transport, the net change of freedom becomes negative.

Jorg Hiker
Jorg Hiker
Этот комментарий был автоматически переведен с EN.
@Giannis Mavris

Как убежденный сторонник Швейцарии, я также весьма обеспокоен. Я считаю, что вероятность того, что швейцарское общество будет сопротивляться необходимым изменениям и тем самым уступит позиции другим странам, составляет 60 %.

As a staunch Swiss supporter, I'm also rather concerned. I believe there's a 60% chance that Swiss society will resist the necessary changes, and end up losing ground to other countries.

Giannis Mavris
Giannis Mavris SWI SWISSINFO.CH
Этот комментарий был автоматически переведен с DE.
@Jorg Hiker

Много интересных мыслей, большое спасибо! В конечном итоге политические решения всегда являются балансом различных интересов: экономическое развитие не для всех одинаково важно, некоторые предпочитают сохранить определенные политические или культурные особенности, даже если они не имеют большого экономического смысла. Это просто часть их собственной идентичности. К этому добавляется демографический фактор: чем старше средний возраст населения, тем выше готовность сохранить статус-кво. И это практически нерешимая проблема (если, конечно, ее действительно считать «проблемой»).

Viele interessante Gedanken, vielen Dank! Letztlich sind politische Entscheide immer ein Balancieren unterschiedlicher Interessen: Wirtschaftliche Entwicklung ist nicht für alle gleich wichtig, manche wollen lieber gewisse politische oder kulturelle Eigenheiten behalten, auch wenn wirtschaftlich wenig Sinn machen. Das ist halt Teil der eigenen Identität. Dazu kommt das demografische Element: Je älter die Durchschnittsbevölkerung, desto höher die Bereitschaft für die Erhaltung des status quo. Und das lässt sich kaum lösen (wenn man es denn wirklich als "Problem" sieht).

Читать далее

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR