«Reich und schwach»: Ist die Schweiz leichte Beute?

Gastgeber/Gastgeberin

Wo steht die Schweiz in der Welt? Und wohin steuert sie? Aktuelle und künftige Entwicklungen stehen bei mir im Fokus. Nach dem Studium (Geschichte, Rechtswissenschaften und Europastudien) eine Zeit lang auf der Schweizer Botschaft in Athen gearbeitet. Journalistische Erfahrungen im In- und Ausland, auf lokaler wie nationaler Ebene, als Freelancer wie auch als Angestellter. Heute mit internationalem Fokus.

«Gleichzeitig reich und schwach zu sein ist in dieser neuen Weltordnung keine gute Ausgangslage.» Das analysierte der kürzlich abgetretene Chef der Schweizer Armee, Thomas Süssli. Die neue Weltordnung sei aggressiver geworden und die Schweiz darauf militärisch nicht vorbereitet.

Die Neutralität der Schweiz ist seit jeher bewaffnet, weil man sich im Land selbst auch nicht sicher ist, ob im Kriegsfall das Land tatsächlich verschont bliebe. Eine zentrale aussenpolitische Diskussion im Land ist die engere Anbindung an EU und Nato, die seit einiger Zeit hitzig diskutiert wird.

Die hohen amerikanischen Zölle, die mit Verweis auf den Wohlstand der Schweiz erlassen wurden, zeigten zudem auf, dass selbst vermeintliche Verbündete plötzlich gefährlich werden können.

Was denken Sie: Ist die Schweiz stabil aufgestellt für das neue Zeitalter, in dem sich das Recht des Stärkeren durchsetzt? Was müsste sie tun, um sich in diesen Zeiten behaupten zu können?

Diskutieren Sie mit!

Ihre Beiträge müssen unseren Richtlinien entsprechen. Wenn Sie Fragen haben oder ein Thema für eine Debatte vorschlagen möchten, wenden Sie sich bitte an uns!

