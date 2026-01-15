La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
«Riche et faible»: la Suisse est-elle une proie facile?

Modéré par:

Où se situe la Suisse dans le monde ? Et où va-t-elle ? Je me concentre sur les développements actuels et futurs possibles. Après avoir terminé mes études (histoire, droit et études européennes), j'ai travaillé pendant un certain temps à l'ambassade de Suisse à Athènes. J'ai une expérience journalistique en Suisse et à l'étranger, au niveau local et national, en tant que pigiste et journaliste salarié. Aujourd'hui, je me concentre sur l'international.

«Être à la fois riche et faible n’est pas une bonne position dans ce nouvel ordre mondial»: on doit cette analyse à Thomas Süssli, chef de l’armée suisse qui a récemment démissionné. Selon lui, le nouvel ordre mondial est devenu plus agressif et la Suisse n’y est pas préparée sur le plan militaire.

La neutralité de la Suisse a toujours été armée, car le pays n’est pas sûr qu’il serait lui-même épargné en cas de guerre. Un débat central en matière de politique étrangère dans le pays concerne le rapprochement avec l’UE et l’OTAN, qui fait l’objet de discussions animées depuis un certain temps.

Les droits de douane élevés imposés par les États-Unis, qui ont été abaissés eu égard à la prospérité de la Suisse, ont également montré que même de supposés alliés peuvent soudainement devenir hostiles.

Que pensez-vous: la Suisse est-elle bien préparée pour cette nouvelle ère où la loi du plus fort prévaut? Que devrait-elle faire pour s’affirmer en ces temps difficiles?

