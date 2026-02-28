The Swiss voice in the world since 1935
Новости
Война и мир

Швейцария-Иран: «Наши посреднические услуги доступны»

МИД Швейцарии выразил «глубокую обеспокоенность» ударами США и Израиля по Иран и призвал все стороны соблюдать нормы международного права.
МИД Швейцарии выразил «глубокую обеспокоенность» ударами США и Израиля по Ирану и призвал все стороны соблюдать нормы международного права. Keystone-SDA

МИД Швейцарии (Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten, МИД / EDA) выразил «глубокую обеспокоенность» ударами США и Израиля по Ирану и призвал стороны соблюдать нормы международного права.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Швейцария требует неукоснительного соблюдения международного права, «включая Устав Организации Объединённых Наций и международное гуманитарное право». Об этом говорится в заявлении МИД Швейцарии / EDA, опубликованном в субботу утром на платформе X.

«Мы призываем все стороны к максимальной сдержанности и требуем защиты гражданского населения и гражданской инфраструктуры», — отметили в швейцарском внешнеполитическом ведомстве. В EDA также вновь подчеркнули, что посольство Швейцарии остаётся работоспособным. «Наши посреднические услуги по-прежнему доступны вовлечённым сторонам», — говорится в сообщении МИД страны.

Швейцария немного сократила штат своего посольства в Иране

Показать больше

Швейцария сократила персонал своего посольства в Иране

Этот контент был опубликован на Швейцария незначительно сократила численность сотрудников своего посольства в Иране. Дипломатическое представительство при этом продолжает работать.

Читать далее Швейцария сократила персонал своего посольства в Иране

Начиная с 1980 года Швейцария представляет интересы США в Иране. Ранее EDA в ответ на запрос информационного агентства Keystone-SDA сообщило, что в последние дни сократило численность сотрудников посольства Швейцарии в Тегеране с 14 до 10 человек. Кроме того, ведомство ужесточило рекомендации по поездкам в регион и теперь в целом рекомендует воздержаться от поездок в Израиль.

Мнение

Показать больше

Внешняя политика

Способствует ли нейтралитет миру? Швейцария и её «добрые услуги»

Этот контент был опубликован на С исторической точки зрения нейтралитет не является ни необходимым, ни достаточным условием для успешного предоставления так называемых «добрых услуг».

Читать далее Способствует ли нейтралитет миру? Швейцария и её «добрые услуги»

Тем временем Иран, по данным израильских военных, нанёс ответный удар: в сторону Израиля были выпущены ракеты. Иранский Корпус стражей исламской революции назвал данные действия «ответом на агрессию враждебного и преступного противника». Это следует из сообщения государственного информационного агентства Irna. Ранее Израиль и США объявили о начале «масштабных ударов» по Ирану. Ещё на прошлой неделе стороны вели переговоры в Женеве.

Показать больше

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Люди присутствуют на мероприятии, посвященном запуску первого коммерческого приложения искусственного интеллекта для горнодобывающей промышленности в Китае.

Показать больше

Кто мы

Как Swissinfo использует инструменты искусственного интеллекта

Редакция в отдельных случаях при подготовке и публикации материалов использует инструменты на основе искусственного интеллекта. Как именно?

Читать далее Как Swissinfo использует инструменты искусственного интеллекта

Новости

