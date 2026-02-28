Швейцария сократила персонал своего посольства в Иране
Швейцария незначительно сократила численность сотрудников своего посольства в Иране. Дипломатическое представительство при этом продолжает работать.
Как сообщил в субботу утром 28 февраля Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии (Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten, ФДИД / EDA) в ответ на запрос информационного агентства Keystone-SDA, число сотрудников посольства уменьшено с 14 до 10 человек.
Посол Швейцарии в Иране Надин Оливьери Лосано (Nadine Olivieri Lozano) находится на месте, посольство остаётся в рабочем режиме. Продолжает функционировать и посольство Швейцарии в Тель-Авиве. Подробностей, в том числе характер конкретных мер, реализованных в области обеспечения безопасности дипперсонала, в МИД Швейцарии не раскрыли.
Швейцария-Иран: «Наши посреднические услуги доступны»
После того как Израиль и США в ночь на субботу нанесли удары по Ирану, федеральные власти Швейцарии ужесточили рекомендации по поездкам в Израиль: от поездок туда в целом рекомендуется воздержаться. От поездок в Иран Швейцария предостерегает уже с августа 2024 года.
По данным EDA по состоянию на субботу 28 февраля, в системе TravelAdmin в качестве находящихся в Иране зарегистрированы пять человек, в Израиле находятся 20 граждан страны. Швейцарское внешнеполитическое ведомство уточнило кроме того, что оно не организует централизованного выезда граждан Швейцарии из этих стран; им рекомендовано следовать указаниям местных властей.
Швейцария и её «добрые услуги»
В Израиле официально зарегистрированы на ПМЖ около 25 000 граждан Швейцарии, в Иране — около 180. Начиная с 1980 года Швейцария представляет интересы США в Иране. Соответствующий «канал», как подчеркнули в МИД Швейцарии, через который осуществляется передача сообщений и поддерживается связь между сторонами, остаётся активным.
Он «доступен обеим сторонам и работает в обоих направлениях». При этом в ведомстве не уточнили, используется ли этот канал в текущей ситуации. По заявлениям Израиля и США, они начали производить «масштабные удары» по Ирану. Ещё на прошлой неделе стороны вели переговоры в Женеве.
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
