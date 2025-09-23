Как новые таможенные пошлины США отразились, или могут отразиться, на вашей жизни?

Все страны мира так или иначе связаны между собой и экономически, то, что затрагивает одних, затрагивает и тех, кто менее важен и влиятелен, поэтому мы должны действовать от власти более справедливо и сбалансировано, не теряя перспективы, хотя это правда, что хорошо, когда президент ставит свою страну в приоритет, нельзя забывать о связях с другими странами, а помощь и взаимность должны осуществляться определенным образом. В конце концов, налоги и тарифы возвращаются к тем, кто их вводит.
Todos los países del mundo de una ú otra forma estamos enlazados y relacionados económicamente, lo que afecta a unos, nos afecta también a los que somos menos importantes e influyentes, es por ello que deberíamos actuar desde el poder de manera más equitativa y equilibrada, sin perder las perspectivas, si bien es cierto es bueno que un mandatario priorice su país, no se puede ser ajeno a los nexos con las demás naciones y las ayudas y reciprocidades se deben cumplir en cierta forma. Al final los impuestos y aranceles regresan a quien los impone.
Я пожилой швейцарский экспат, живущий в Таиланде уже 12 лет. Моя реакция на этого американского президента и его тарифную политику проста и идет на пользу Юго-Восточной Азии: я больше не покупаю ничего, что полностью или частично поставляется из США или производится там. Примеры: Gillette, Kleenex, Colgate, калифорнийское вино, кола и т.д......
Ich bin ein älterer Schweizer Expat, seit gut 12 Jahren in Thailand lebend. Meine Reaktion auf diesen amerikanischen Präsidenten und seine Zollpolitik ist simpel und zum Wohl für Südostasien: Es wird niichts mehr gekauft, das ganz oder teilweise aus den USA kommt oder dort hergestellt wird. Beispiele: Gillette, Kleenex, Colgate, kalifornischer Wein, Cola usw.....
В течение восьми лет я вместе со своей семьей легально жил в Соединенных Штатах. Я закончил образование и приобрел хороший опыт, который стал основой для достижения важных должностей в Колумбии в колумбийско-американской компании до моего выхода на пенсию в 2008 году после многократного возвращения на Север.____В течение 50 или более лет я ценил американскую систему как уважающую права всех - местных жителей и иммигрантов - не пропуская ни одного эпизода расизма, ничего по сравнению с многочисленными положительными переживаниями на работе, в университете, в повседневной жизни.____ Нынешняя ситуация неопределенности с мерами президента Трампа - против иммигрантов, против стран, традиционно союзных в политическом и торговом отношении, против всего, что он не считает соответствующим его ультраправым предпочтениям, - отчасти перечеркнула тот образ восхищения и привязанности, который я испытывал к Соединенным Штатам на протяжении многих лет.____ Я не считаю справедливым, что из-за этих крайних позиций мы возвращаемся к тому времени, когда американцам не были рады в наших странах. Потерять то время, когда каждый хотел посетить Соединенные Штаты и, надеюсь, жить и получать образование в них. Это несправедливо по отношению к простым американцам, которые в большинстве своем являются хорошими людьми.
Viví con mi familia legalmente en Estados Unidos durante ocho años. Acabé de educarme y adquirí una buena experiencia que fue fundamental para llegar a importantes posiciones en Colombia en una empresa colombo-americana hasta mi retiro en 2008 después de regresar muchísimas veces al país del norte.____Fueron 50 o más años durante los cuales aprecié el sistema norteamericano como respetuoso de los derechos de todos -locales e inmigrantes- sin que hubieran faltado unos pocos episodios de racismo, nada en comparación con las muchísimas experiencias positivas en mi trabajo, en la universidad, en la vida diaria.____La presente situación de incertidumbre con las medidas del presidente Trump -contra inmigrantes, contra paises tradicionalmente aliados política y comercialmente, contra todo lo que no considere de su gusto de ultraderecha- ha borrado en parte esa imagen de admiración y cariño que tuve por años por Estados Unidos.____No considero justo que por culpa de esas posiciones extremas se regrese al tiempo cuando los norteamericanos no eran bienvenidos en nuestros países. Que se pierda esa época cuando todo el mundo quería visitar y, ojalá, vivir y educarse en Estados Unidos. No es justo con el pueblo norteamericano del común que es gente buena en su gran mayoría.
Спасибо за ваш вклад. Вы делаете важный вывод: Имидж американцев за рубежом в настоящее время сильно страдает. Во многих странах растет недовольство. Важно проводить различие между правительством и населением - как и в любой другой стране.
Danke für Ihren Beitrag. Sie weisen hier auf einen wichtigen Punkt hin: Das Bild der Amerikanerinnen und Amerikaner leidet im Ausland zurzeit stark. In vielen Ländern nehmen die Ressentiments zu. Dabei ist es wichtig, zwischen Regierung und Bevölkerung zu unterscheiden - wie bei jedem anderen Land auch.
Хорошо я живу в Чили в Южной Америке у нас есть стиль экономики навязанный диктатурой что делает нас невосприимчивыми к Трампу как наши внутренние тарифы наши цены наши налоги ставят нас среди самых дорогих стран в мире самые дорогие в Южной Америке и очень дорогая стоимость жизни в Чили коррупция coluciones двойной налог на бензин например в бензин НДС платится и платится другой налог который поставил социалистическое правительство 30 лет назад и мы все еще не убрали этот налог Затем что Трамп поставил нас двойной налог ничего для Чили Это не влияет на него .
Buenas vivo en Chile en Sudamérica nosotros tenemos un estilo de economía impuesto por una dictadura que nos hace impermeables a Trump ya que nuestros aranceles internos nuestros precios nuestros impuestos nos ponen entre los países más caros del mundo el más caro en Sudamérica y carísimo el costo de vida en Chile por corrupciones por coluciones por doble impuesto en la gasolina por ejemplo en la gasolina se paga el IVA y se paga otro impuesto que puso un gobierno socialista hace 30 años y que aún no nos sacan ese impuestos Entonces qué Trump nos ponga el doble de impuesto de nada a Chile No le afecta
Giannis:____Почти вся группа говорит в общих чертах. Нет никакой конкретики о том, какие лекарства могут быть завышены в цене, что, вероятно, является реальной проблемой. Genentech является частью Roche. Genentech производит препарат под названием Rituxan или ритуксимаб. ____ В 2015 году это был единственный препарат, который помог взять ИТП под контроль. В 2020 году те же 4 дозы были введены снова. Он снова помог.____ Я служил в лагере Леджен (Camp Lejeune NC), где вода была заражена. Специалисты по крови говорят, что это и есть причина моей проблемы. Пятнадцать месяцев из 24. Я подвергался воздействию загрязненной воды, пил ее и принимал в ней душ, будучи морским пехотинцем США.____Ок, вот и предыстория. ____В США Ритуксан стоит $28.000 за дозу в 2020 году. Он также работал в 2015 году. Это более старый препарат, расходы на который уже оплачены. Возникает вопрос: должен ли этот препарат продолжать стоить так дорого? Особенно когда большая часть исследований была оплачена за счет налоговых льгот и, возможно, субсидий США? Этот вопрос следует задавать для каждого препарата.
Giannis:____Pretty much the group is talking in generalities. There are no specifics about which drugs may be overpriced which is probably the real issue, I will give one example. Genentech is a part of Roche. Genentech makes a drug called Rituxan or rituximab. ____In 2015, it was the only drug which worked with bringing ITP under control. In 2020, the same 4 doses was administered again. It worked again.____I was based in Camp Lejeune NC where the water was contaminated. The blood specialists say is the cause of my issue. Fifteen months out of 24. I was exposed to the is water by drinking it and showering in it as a US Marine.____Ok, there is the background. ____In the US, Rituxan pre-insurance claim and on the hospital bill lists at $28.000 per dose in 2020. It also worked in 2015. This is an older drug to which costs have been paid by now. The question to ask is whether this drug should continue to cost so much? Especially when much of the research was covered by US tax breaks and probably subsidies? It should be asked for each drug.
Это законные вопросы. Но главный вопрос для меня заключается в следующем: как именно формируется конечная цена? От производителя до пациента лекарства проходят через несколько этапов, каждый из которых приносит прибыль. Сначала это нужно проанализировать, чтобы понять, кто сколько зарабатывает в этой цепочке.
Das sind berechtigte Fragen. Die Hauptfrage lautet aber für mich: Wie genau kommt der Endpreis zustande? Vom Produzent zum Patienten durchgehen Medikamente mehrere Stationen, die alle davon profitieren. Das müsste zuerst beleuchtet werden, damit man sieht, wer in dieser Kette wieviel verdient.
Я не швейцарец. С 1999 года я работаю в швейцарской семейной компании в США, которая сотрудничает со швейцарскими производителями. Мы обеспечиваем инжиниринг, продажи и логистическую поддержку, изготавливая на заказ прецизионные компоненты у наших партнеров в Швейцарии и продавая их нашим клиентам в США и других странах. Большая часть нашего бизнеса - это компоненты, которые используются в медицинских приборах и хирургических имплантатах. Наши швейцарские партнеры почти все имеют значительную часть своего бизнеса в часовой промышленности. ____I регулярно посещают Швейцарию на протяжении десятилетий, вероятно.
I am not Swiss. Since 1999 I have worked for a Swiss family owned company in the USA that works with Swiss manufacturers. We orovide engineering, sales, and logistic support by having custom, precision made components made at our partners in CH and selling them to our customers in the USA and elsewhere. Most of our business are components that go into medical devices and surgical implants. Our Swiss partners almost all have a large part of their business in the watch industry. ____I have been to Switzerland regularly for decades, probably
Спасибо за ваш вклад. Видите ли вы уже изменения в связи с введением 39-процентных тарифов?
Danke für Ihren Beitrag. Sehen Sie bereits Änderungen mit den 39 Prozent Zöllen
Швейцария могла бы продемонстрировать свой нейтралитет, арестовав Путина ПОСЛЕ того, как он подпишет мирное соглашение в Женеве в сентябре. Возможно, Швейцария могла бы потребовать от Трампа нулевых тарифов, и у него не осталось бы выбора.
Switzerland could demonstrate its neutrality, by arresting Putin AFTER he signs the peace agreement in Geneva in September. Arguably this Switzerland could demand zero tariffs from Trump and he would have no choice.
Это была бы Швейцария, которую вы так не знаете ;)
Das wäre eine Schweiz, die man so nicht kennt ;)
Это очень плохо. Очень жаль. Удачи!
It is too bad. Too bad. Good luck!
Увидеть выход
Sehen Sie einen Ausweg
Зная любовь мистера Трампа к полям для гольфа, не могли бы мы предложить ему одно из них? Недавно я гулял в Бюргенштоке на Люцернском озере. Мое внимание привлекла табличка: "Осторожно, летающие мячи для гольфа". Я уверен, что катарских владельцев курорта Buergenstock можно убедить расстаться с ней и разрешить нам представить Дональду это поле для гольфа. Тогда наши тарифы снизятся с 39 процентов до 10.
Well, knowing Mr. Trump's love for Golf courses could we not just offer him one? Recently I walked in the Buergenstock on Lake Lucerne. A sign caught my attention: 'Beware of flying Golf Balls'. I am sure the Qatari owners of the Buergenstock Resort could be persuaded to part with it and to permit us to present that Golf Course to Donald. That should get our rates down from 39 percent to 10.
Лично меня введение 39-процентного тарифа на швейцарскую продукцию не затронет, поскольку я являюсь швейцарцем, проживающим за границей в Гонконге. Однако я не доволен тем, как швейцарское правительство вело переговоры. Достаточно взглянуть на страны, которые успешно противостоят гегемонии США. Китай, Канада, Мексика, Бразилия, Великобритания, Бразилия и даже ЕС. Я бы предпочел, чтобы в ходе переговоров был применен гораздо более жесткий подход. Я согласен, что американский рынок для швейцарских товаров чрезвычайно важен, но он также важен и для Китая. Китайцы не позволили США запугивать себя. Швейцария может быть маленькой, но мы - великая страна и заслуживаем большего уважения. Я вспоминаю, как Кристоф Блохер был федеральным советником. Было бы лучше, если бы он говорил по телефону с Трампом о переговорах по тарифам. Я надеюсь, что швейцарское правительство сможет справиться с трудностями, в которых оно сейчас находится. Мы, швейцарцы, зависим от него. Что касается двух моих сыновей, которые живут в США, то я считаю, что на них гораздо больше повлияет массовое введение Трампом тарифов и то, как это отразится на американской экономике. А пока мы должны готовиться к худшему и стремиться к лучшему. Я желаю всем швейцарцам, живущим в Швейцарии, всего наилучшего. Пусть Бог благословит вас.
I, personally, will not be affected by the implementation of the 39% tariff on Swiss products as I am a Swiss abroad living in Hong Kong. However, I am not pleased as to how the negotiations were handled by the Swiss government. We only need to look at the countries that have successfully rebuffed US hegemony. China, Canada, Mexico, Brazil, the UK, Brazil and even the EU. I would have preferred to see a much tougher approach being taken during the negotiations. I agree that the US market for Swiss goods is extremely important, but so is it to China. The Chinese have not let the US bully them around. Switzerland may be small, but we are a great country and deserve more respect. I look back at when Christoph Blocher was Federal Councillor. It would have been better to have him speaking over the phone with Trump regarding tariff negotiations. I do hope that the Swiss government can navigate the rough seas that it is now in. We, Swiss are depending on it. Regarding my two sons, who are both living in the US, I believe they will be much more affected by Trump's mass implementation of tariffs and what effect it will have on the US economy. In the meantime we should prepare for the worst and strive for the best. I wish all Swiss living in Switzerland well. May God bless you.
Как китаец, живущий в Швейцарии, я полностью согласен с вами в том, что Швейцарии следует собраться с силами или сменить рынок, ведь есть и другие страны, которые ценят швейцарскую качественную продукцию.
As a Chinese living in Switzerland, I totally agree with you that Switzerland should man up as well or change market, there are other countries which appreciate Swiss quality products.
Как говорится, "опасно быть врагом Америки, но смертельно опасно быть ее другом". Я не понимаю, как Швейцария может удивляться тому, что подобное происходит после всех махинаций Америки. Америка - прежде всего, и США наплевать на Европу или любую другую страну, кроме, может быть, одной, и мы все, вероятно, знаем, какая это страна. Швейцария даже отказалась от своей банковской тайны и все еще ведет переговоры о покупке у США бесполезного военного оружия, которое, как известно, не выдерживает критики. США выставляют всю Европу дураками. Если бы Швейцария была умнее, она бы активно торговала с БРИКС, особенно с Россией (но она отказалась сохранять нейтралитет в Украине), но она не может, потому что США этого не хотят. Это позорно ИМХО
The saying goes "it's dangerous to be America's enemy but fatal to be America's friend." I don't see how Switzerland would be surprised about something like this happening after all the shenanigans America has pulled. It's America first and USA gives two-hoots about Europe or any other country for that matter except maybe one and we all probably know which country that is. Switzerland even gave up its banking secrecy and still negotiating to purchase worthless military weapons from USA that have been known to falter. USA is making Europe as a whole look like fools. If Switzerland had been smart they would have been heavily trading with BRICS especially Russia (but they refused to remain neutral in the Ukraine conflict) but they can't because USA doesn't want them too. It's embarrassing IMHO
Торговля с Россией не была значительной даже до вторжения. На долю других стран БРИКС (за исключением Китая) также приходится лишь небольшая часть внешней торговли Швейцарии. Поэтому с экономической точки зрения такая стратегия была бы весьма сомнительной.__То, что Швейцария не является нейтральной в российско-украинской войне и что это должно происходить из-за США, - это в первую очередь российская точка зрения. Но Россия также является участником войны.
Der Handel mit Russland war schon vor der Grossinvasion nicht bedeutend. Auch die übrigen BRICS-Staaten machen (mit Ausnahme von China) für den Schweizer Aussenhandel nur einen kleinen Teil aus. Wirtschaftlich wäre so eine Strategie also eher fragwürdig gewesen.__Dass die Schweiz im Krieg Russland-Ukraine nicht neutral ist, und dass das auch noch wegen den USA der Fall sein soll, ist vor allem eine russische Ansicht. Aber Russland ist auch Kriegspartei.
Вот о чем я говорю.... Швейцарии нужно начать развивать торговлю с другими странами, включая страны БРИКС. С США покончено, и им нельзя доверять. Кроме того, Швейцария выставила себя вассалами США, следуя за ЕС и США в отношении России. Зачем это делать с Россией, если США не только нарушили международные законы, но и стали страной-изгоем, но это США, так что все в порядке, а вот Россия....но мы должны ввести санкции против России. Швейцария вместе с ЕС непреодолимо полагались на США, что оказалось бесполезным и опасным. ____Трамп без раздумий ввел тарифы на Швейцарию, и они сделают их еще выше, "если захотят". Я думаю, что Швейцарии лучше начать искать другое место, иначе страна придет в пагубный упадок, и США не смогут ее спасти. Пришло время измениться и начать искать другие места для торговли, партнерства, дружеских переговоров и доверия... как это делает весь остальной мир. ____Кстати... БРИКС составляет примерно половину населения Земли и более 41% мирового ВВП (по ППС). Это экономическая держава, только подумайте, сколько торговых сделок могла бы заключить Швейцария. Пришло время отказаться от США как от надежного партнера, как это делает весь остальной мир.
That's what I'm saying....Switzerland needs to start boosting trade with other countries including BRICS nations. The USA is done and can't be trusted. In addition, Switzerland made themselves look like vassals of the US by following behind the EU and USA towards Russia. Why do this with Russia when USA has not only broken international laws they've become a rogue nation but it's the USA so it's OK but Russia....no we have to place sanctions on Russia. Switzerland along with EU have been relying on the US in insurmountable ways which has turned out to be useless and dangerous. ____Trump placed tariffs on Switzerland without a second thought and they'll make them even higher "if they want to." I think Switzerland had better start looking elsewhere or the country will be in a detrimental decline and the US won't be there to save it. It's time to change and start looking elsewhere for trade, partnerships, friendly negotiations, and trust...like the rest of the world is doing. ____By the way...BRICS makes up roughly half the world's population and more than 41% of world GDP (PPP). It's an economic powerhouse, Just think of the many trade deals Switzerland could arrange. It's time to move on from the USA as a reliable partner like the rest of the world is doing.
Очевидно, что Пармелин и Келлер-Суттер (а возможно, и другие члены швейцарской администрации) неверно истолковали тарифную инициативу США в том виде, в каком она касается Швейцарии, - почему это так, вопрос остается открытым. Однако, судя по языку тела двух участников различных пресс-конференций, посвященных этой теме, похоже, что между ними не было особого согласия по поводу того, как обращаться к США.__Швейцария не одинока - многие люди/страны сделали то же самое. Если говорить о том, что этот "тарифный вопрос" несправедлив, аморален и т.д., то это совершенно не так. Дело в том, что швейцарская промышленность/фармацевтика нуждается в США больше, чем наоборот, и чем скорее все осознают этот факт, тем лучше для всех вовлеченных в процесс людей/стран. Можно ли назвать этот метод несправедливым? Это зависит от точки зрения человека. США могут заявить, что в прошлом было несправедливо, когда страны пользовались преимуществами США, налагая тарифы на американские товары, поступающие к иностранным торговым партнерам, но не налагая их на товары, поступающие в США из тех же стран. Против этой точки зрения трудно возразить. Справедливая торговля также звучит лучше, чем свободная торговля - речь идет о справедливости и отстаивании своих интересов. Если Швейцария может предложить США что-то уникальное, сейчас самое время это сделать.
It is clear that Parmelin and Keller-Sutter (and possibly others in the Swiss administration) mis-read the US tariff initiative as it effects Switzerland - why this is so is still an open-question. __However, reading the body language of the two people involved at various press conferences on this topic, it seems there was not much agreement between the two about how to approach the US.__Switzerland is not alone as many people/countries have done the same. Stating this 'tariff issue' is unfair, immoral, etc. misses the point completely, the fact is Swiss industry/pharma need the US more than vice versa and the sooner everyone realises this fact, the better for all people/countries involved. __Can this method be called unfair? That depends on one's point of view. The US would state that it was unfair for countries to take advantage of the US in the past when tariffs were imposed on US goods entering foreign trading partners but not imposed on goods entering the US from those same countries. It is difficult to argue against that point. __Fair trade also sounds better than free trade - this is all about fairness and standing up for oneself. If Switzerland has something unique to offer the US, now would be the time to produce it/them....__QED.
Безусловно, верно то, что швейцарской фармацевтике нужен американский рынок. Но цены на продукцию устанавливаются в США, поэтому аргумент об ответных мерах не имеет смысла. То же самое касается и тарифов: еще недавно Швейцария имела практически 0-процентные тарифы на американскую продукцию. Это две основные причины, по которым 39-процентные тарифы здесь так непонятны.__Что может произойти дальше для Швейцарии? В настоящее время это неясно, и правительство и компании взвешивают свои варианты. Вот что можно почитать (на английском языке): https://www.swissinfo.ch/eng/foreign-affairs/trumps-tariffs-expose-weakness-of-switzerlands-economic-independence/89818791
Was sicher stimmt, ist dass die Schweizer Pharma den US-Markt braucht. Aber die Preise für die Produkte werden in den USA festgesetzt, darum ist das Argument der Vergeltung nicht nachvollziehbar. Das Gleiche gilt auch für die Zölle: Die Schweiz hatte zuletzt praktisch 0% Zölle auf amerikanische Produkte. Das sind die zwei Hauptgründe, weshalb die 39%-Zölle hier so unverständlich sind.__Wie es für die Schweiz weitergehen könnte? Das ist zurzeit unklar, Regierung und Unternehmen wägen ihre Optionen ab. Hier etwas zum Nachlesen (auf Englisch): https://www.swissinfo.ch/eng/foreign-affairs/trumps-tariffs-expose-weakness-of-switzerlands-economic-independence/89818791
@Giannis Marvis____Фармацевтические цены в Соединенных Штатах устанавливаются свободно. Прямого государственного контроля над ценообразованием на фармацевтическую продукцию не существует. ____Ваше утверждение "Но цены на продукцию устанавливаются в США" подразумевает, что цены на фармацевтическую продукцию устанавливает правительство США. Это не соответствует действительности. ____Согласно этой статье на сайте Swissinfo, американцы платят за лекарства в 2,5 раза больше, чем европейцы. Многие американцы с трудом могут позволить себе лекарства. США нацелились на Швейцарию с высокими тарифами в первую очередь из-за ее фармацевтической промышленности. _____COPY00_
@Giannis Marvis____Pharmaceutical prices in the United States are freely priced. There are no direct government controls on pharmaceutical pricing. ____Your statement "But the prices for the products are set in the USA" implies that the US government sets pharmaceutical prices. This is not accurate. ____According to this Swissinfo article Americans pay 2.5 higher prices for pharmaceutical drugs than Europeans. Many Americans struggle to afford medication. The US targeted Switzerland with high tariffs primarily because of its pharmaceutical industry. ____https://www.swissinfo.ch/eng/drug-pricing/us-sets-deadline-for-novartis-and-other-pharma-firms-to-lower-prices/89770314
Нет, это не то, что подразумевалось в моем высказывании, но, возможно, это связано с автоматическим переводом. А вот почему американский президент действительно ввел высокие тарифы против Швейцарии, мне - и многим другим в Швейцарии - до сих пор не ясно. Это также связано с тем, как Белый дом общается.
Nein, das hat meine Aussage nicht impliziert, aber vielleicht liegt das an der automatischen Übersetzung. Und warum der amerikanische Präsident die Schweiz wirklich mit hohen Zöllen belegt hat, ist mir - und vielen anderen in der Schweiz - hingegen noch immer nicht klar. Das liegt auch an der Art, wie das Weisse Haus kommuniziert.
Трамп ввел высокие тарифы против Швейцарии, чтобы заставить швейцарские фармацевтические компании снизить непомерно высокие цены, которые они взимают с американцев. Швейцария - маленькая, изолированная и политически слабая страна, которая является легкой мишенью. Причина, по которой страны ЕС имеют только 15-процентные тарифы с США, заключается в том, что ЕС гораздо сильнее Швейцарии в экономическом и политическом плане.
Trump imposed high tariffs on Switzerland to pressure Swiss pharmaceutical companies to lower the exorbitant prices they charge Americans. Switzerland is a small, isolated, and politically weak country that is an easy target. The reason that the EU nations have only a 15% tariff from the US is because the EU is much more economically and politically stronger than Switzerland.
