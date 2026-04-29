Малоимущие чаще считают общество Швейцарии несправедливым

Более половины жителей Швейцарии считают, что жизнь в стране устроена несправедливо. Особенно сильное недовольство фиксируется в среде людей с низкими доходами.

Люди с низкими доходами чаще других считают общественное и экономическое устройство Швейцарии несправедливым. Таковы данные нового «Барометра справедливости» (GerechtigkeitsbarometerВнешняя ссылка), подготовленного социологическим исследовательским институтом GFS Bern по заказу журнала Beobachter.

Более половины жителей Швейцарии считают, что общественные отношения в стране устроены «скорее» или «очень» несправедливо. Это следует из репрезентативного опроса, проведённого по заказу журнала Beobachter. Со времени последнего «Барометра справедливости», который GFS Bern впервые опубликовал два года назад, недовольство общественным устройством Швейцарии усилилось. Треть опрошенных заявила, что общественно-экономическое устройство страны «скорее несправедливо», ещё 18% считают его «совсем несправедливым».

Согласно репрезентативному исследованию, в рамках которого GFS Bern опросил около 2 тыс. человек, главным фактором в восприятии справедливости стал личный доход. Как сообщил журнал Beobachter, социальное расслоение стало заметнее, чем во время первого опроса. Вывод издания: «Чем меньше у человека денег, тем сильнее он чувствует, что нынешнее устройство общества ставит его в невыгодное положение».

Среди обеспеченных жителей две трети в целом довольны тем, как устроена жизнь в стране. Среди людей с низкими доходами три четверти смотрят на ситуацию иначе. Тем не менее, по данным журнала Beobachter, по сравнению с 2024 годом доля тех, кто чувствует, что с ними обходятся «скорее» или «очень» справедливо, снизилась с 68% до 56%. Социолог Клоэ Жанс (Cloé Jans) из института GFS Bern объясняет это тем, что в конечном счёте вопрос сводится к тому, кто выигрывает от нынешнего общественного устройства, а кто несёт основную нагрузку.

По её словам, сейчас почти всё упирается в стоимость жизни — будь то аренда жилья, страховые премии по обязательному медицинскому страхованию или система государственного пенсионного страхования (первый сегмент пенсионной системы AHV/AVS). Люди всё острее чувствуют нагрузку на личный бюджет, а политики одновременно ведут споры о многомиллиардных проектах. Поэтому вопрос справедливости всё чаще сводится к тому, кто платит, кто получает поддержку и кто в итоге несёт основную нагрузку.

Всё меньше людей верят, что труд и личные усилия обязательно приведут к достатку. Кроме того, 81% опрошенных беспокоят высокие судебные расходы и гонорары адвокатов: всё больше людей в стране разделяют опасение, что справедливость в Швейцарии стала доступна прежде всего тем, кто может за неё заплатить. Тем не менее, есть и хорошие новости: доверие к базовым институтам государства остаётся в стране в целом устойчивым.

Как мы используем ИИ Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.

