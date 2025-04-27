Консервативный кантон впервые избрал женщину главой правительства
В кантоне Аппенцелль-Внутренний термин stillstehender Landammann обозначает особую должность в составе правительства кантона или Standeskommission. В состав правительства входят семь членов, среди которых и два председателя-ландмана: «правящий ландман» и «запасной ландман» (stillstehender Landammann).
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Эти две должности сменяются каждые два года: правящий ландман выполняет функции председателя исполнительной власти, а запасной ландман является его заместителем. Оба избираются на традиционном народном законодательном сходе Landsgemeinde. Обычно запасной ландаман в период исполнения своих обязанностей возглавляет кантотанльный Департамент / Министерство народного хозяйства (Volkswirtschaftsdepartement).
Теперь правящим ландаманом является Роланд Делер (Roland Dähler), а запасным — Ангела Коллер (Angela Koller). Она стала первой женщиной, избранной на эту должность в истории кантона, что вызвало широкий общественный резонанс. Названия должностей «правящий» и «запасной» ландман отражают традиционную политическую культуру Аппенцелля-Внутреннего, где исторически сложившиеся титулы и структуры сохраняют важное значение.
«Я просто очень счастлива. Я уже чувствую позитивную реакцию, прежде всего со стороны женщин», — сказала Ангела Коллер в интервью радиостанции SRFВнешняя ссылка после своего избрания. «Это особенный день. Я испытываю огромную благодарность ко всем женщинам, но также и мужчинам, которые проложили путь к тому, чтобы сегодня этот шаг стал возможным».
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А как, кстати, устроена швейцарская прямая демократия?
Её избрание считается историческим событием: Ангела Коллер станет четвёртой женщиной в составе правительства и первой женщиной-ландаманом в регионе, который последним в Швейцарии ввёл избирательное право для женщин — только в 1991 году. «Это знак того, что мы оставляем прошлое позади и можем смотреть в будущее», — подчеркнула Ангела Коллер. Она также добавила: «Меня избрали не только потому, что я женщина — мой профиль и многолетний политический опыт тоже сыграли свою роль».
Новым правящим ландаманом избран Роланд Делер — беспартийный руководитель Департамента / министерства экономики (Volkswirtschaftsdepartement), ранее уже входивший в состав правительства. Кроме кадровых решений, на ландсгемайнде-2025 года в Аппенцелле-Внутреннем были приняты и два законопроекта: о пересмотре сроков доставки почтовых отправлений и о частичной ревизии строительного законодательства. Оба проекта одобрены без особых дискуссий. При этом в кантоне сохраняется право граждан опротестовывать строительные проекты, однако исключительно индивидуально, института коллективного обжалования здесь нет.
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