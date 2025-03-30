С чего начинается родина по-швейцарски?

С чего начинается родина? Для многих она начинается со звона коровьих бубенцов. Keystone

Во многих странах в паспорте указывают место рождения – но не в Швейцарии. Здесь важнее иметь «регион происхождения» (Heimatort по-немецки, lieu d’origine по-французски, luogo di attinenza по-итальянски). Эта особенность может казаться странной, ведь многие швейцарцы никогда не были в городе или деревне, указанных в их документах в качестве «родины».

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«Концепция Heimatort уникальна, она встречается только в Швейцарии», — пишет историк и писательница Ирен Ролли в женском феминистском журнале AnnabelleВнешняя ссылка. Она сама оказалась затронута этим вопросом, когда после слияния ряда местных общин ее Heimatort изменился с небольшой деревни Бельпберг на более крупный город Бельп, около которого расположен региональный аэропорт Берна.

«Я почувствовала, как ни странно, что потеряла часть своей идентичности», — призналась она, хотя родилась и выросла историк в Берне и никогда не испытывала особой привязанности к маленькому Бельпбергу. «Сейчас я чувствую себя более связанной со своей весьма функциональной и регулярно насквозь промокающей от пота спортивной футболкой, чем с моим Heimatort. Смысл (этой системы) теперь кажется мне весьма сомнительным».

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Понять её можно: несколько лет назад немецкоязычный общественный телеканал SRF провел игровое телешоу Heimspiel («Домашняя игра»)Внешняя ссылка, где участников отправляли в их Heimatort, чтобы проверить знание ими местных традиций. И как оказалось, многие участники шоу вообще никогда даже не жили в тех краях или не бывали там годами. В 2009 году швейцарские железные дороги предложили особый тариф Heimat — поездку в свой Heimatort и обратно всего за 15 франков.

«И все равно, многие граждане Швейцарии даже не знают, как выглядит их «родной» город. Поэтому хорошей возможностью вновь посетить родные пенаты может стать, например, швейцарский Национальный праздник День 1 августа», — отмечал официальный представитель Швейцарских железных дорог (SBB / CFF) Рето Корманн в интервью бернской газете Der Bund.Внешняя ссылка

Исторические корни концепции Heimatort

Раньше Heimatort был не просто графой в личных документах — он еще и определял, кто несет ответственность за данного человека, если тот попадет в тяжелую жизненную ситуацию. Именно «родная» община такого неудачника должна была бы оказывать ему социальную помощь.

Эта традиция была характерна для домодерного аграрного общества. На протяжении веков муниципалитеты / общины брали на себя заботу о своих жителях в обмен на выполнение ими определенных обязанностей, например, на участие в отрядах местной самообороны.

Город Бельфо (Belfaux), кантон Фрибур, приветствует президента Швейцарии Алена Берсе, посетившего свой Heimatort в День национального праздника Швейцарии 1 августа 2018 года. Keystone / Peter Klaunzer

Дети наследовали Heimatort отца, а женщины при замужестве получали себе в паспорт город или деревню, откуда родом муж. Сегодня дети получают Heimatort того родителя, чью фамилию они носят, а супруги сохраняют за собой свои изначальные Heimatort. Когда-то Heimatort точно совпадал с местом жительства, но общество претерпевало процесс модернизации, со временем люди начали переезжать в поисках лучшей жизни из кантона в кантон, а то и вовсе за рубеж. Но все равно, если им требовалась социальная или иная помощь, то соответствующие расходы брал на себя их Heimatort, а не новый муниципалитет/община.

Это могло приводить к неприятным последствиям: бедных людей, оказавшихся без средств, могли просто насильно выслать обратно на их родину. В 19 веке некоторые муниципальные образования даже оплачивали беднякам билет за границу в обмен на их отказ от гражданства и права получать социальную помощь. Швейцарский писатель Роберт Вальзер (Robert Walser, 1878–1956) родился и вырос в городе Биль/Бьенн (Biel/Bienne), кантон Берн. В 1929 году ему поставили диагноз «шизофрения» и поместили в психиатрическую клинику в Берне.

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Однако четыре года спустя, против его воли, его перевели в аналогичное учреждение в кантоне Аппенцелль-Внешний, так как именно там находилась его «родная» община (Heimatort) Тойфен (Teufen). В 20 веке ответственность за социальное обеспечениеВнешняя ссылка граждан уже постепенно перешла к властям по месту реального жительства. В 1990 году срок обязательных социальных выплат из бюджета Heimatort был ограничен двумя годами, а в 2012 году парламент полностью отменил эту систему. Газета Neue Zürcher Zeitung тогда написала: «Традиционный Heimatort больше не имеет никакого значения».

Концепция «родины» (Heimatort) сегодня

Пять лет спустя NZZ своего мнения не изменила. «Эта концепция потеряла всякое практическое значение. Тем не менее никому не позволено прикасаться к этому символу личной идентичности». В 2001 году парламент Швейцарии обсуждал вопрос о замене в документах графы «место происхождения» на «место рождения», но никаких изменений не последовало. Как утверждал депутат от Швейцарской народной партии Вальтер Глоор (Walter Gloor, SVP), «место рождения» — это «слишком случайно, родиться можно где угодно».

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В 2023 году Федеральное Ведомство полиции (fedpol, подразделение Минюста) провело на этому тему опрос. «Подавляющее большинство (респондентов) высказалось за сохранение в документах графы Heimatort», — говорилось в отчете по итогам опросаВнешняя ссылка. Такой итог организаторы опроса объясняли эмоциональным и юридическим значением этого понятия, а также тем, что исключение графы Heimatort из документов могло бы усложнить личную идентификацию и создать для людей, родившихся за границей, лишние проблемы.

Регион происхождения В Швейцарии все акты гражданского состояния (рождение, брак, смерть) регистрируются не только по месту события, но и по месту происхождения каждого швейцарского гражданина (Heimatort / lieu d’origine / luogo di attinenza). Место происхождения соответствует муниципалитету / общине, от которой гражданин Швейцарии, собственно, и получает свои права гражданства. Оно указывается в документах гражданского состояния (например, в свидетельствах о рождении, браке и смерти), а также в документах, удостоверяющих личность (загранпаспорте или в удостоверении личности) швейцарских граждан. В этом состоит отличие от ряда других стран, где в документах указывается только место рождения. В Старой Швейцарской Конфедерации (до 1848 года) «местом происхождения» считался регион, где жили предки, приобретавшие там права и обязанности, включая права гражданства.

Противники сохранения графы Heimatort в документах ссылались на необходимость соответствия международным стандартам. Но в 2012 году газета Der Bund отметила ещё одно важное преимущество этой концепции: «(Место происхождения) остается неизменным, даже если данная семья оказывается разбросанной по всему свету».

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Для более чем 826 700 швейцарских граждан, постоянно живущих за границей (по состоянию на 2024 год), понятие Heimatort и в самом деле может быть важным каналом связи с исторической родиной и даже вполне практическим инструментом юридического характера. Например, именно оно определяет юрисдикцию в случае развода, он же позволяет участвовать в голосованиях и выборах, регистрируясь в качестве избирателя в соответствии со своим «регионом происхождения».

Упрощает консульские процедуры

Организация Швейцарцев за рубежом (ASO / OSA) также недавно выступила за сохранение в документах графы с указанием Heimatort, поскольку именно в его официальном реестре делаются все записи о гражданском состоянии данного лица, а это упрощает консульские процедуры и помогает находить родственников.

Кроме того, указание места рождения может привести к сложностям при въезде в некоторые страны. Организация Швейцарцев за рубежом привела в качестве примера швейцарку, родившуюся в Тель-Авиве и столкнувшейся с трудностями при поездке в Иран.

Ирен Ролли из журнала Annabelle признала, что Heimatort может играть значительную роль для швейцарцев за границей. «Идея эмигрировать на Карибы, жевать кокосы и есть бананы, влияя на политику в Бельпе, меня забавляет. И это вызывает у меня куда больше эмоций, чем сам по себе Heimatort».

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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