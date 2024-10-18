Постсоветская Молдова: от чтения между строк к образованию для общества

В рамках школьного предмета «Образование для общества» в Молдове при поддержке Швейцарии школьники учатся азам демократии и основам цивилизованного общественного диалога. Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch

В рамках школьного предмета «Образование для общества» в Молдове при поддержке Швейцарии школьники учатся азам демократии и основам цивилизованного общественного диалога. Кроме того, на этом примере в стране отрабатываются новаторские педагогические форматы. Мы посетили одну русскоязычную школу и одну, где преподавание идет на румынском языке, с тем чтобы посмотреть, как всё это реализуется на практике.

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Лицей им. Академика К. Сибирского в Кишиневе сохранил все свои традиции, не исключая и традиций советской эпохи. Массивные стены лицея, некоторые из них выкрашены, некоторые остались, как и раньше, выдержанными в «экономном сером цвете», украшены фотографиями учеников лицея разных поколений. «Многие из тех, кто учился у нас, потом даже заключали между собой браки», — говорит директор лицея Аурелия Андрис (Aurelia Andries), сама выпускница этого учебного заведения.

«Мой учитель истории всегда мотивировал нас искать и находить связи между тем, что происходит сейчас, и тем, что было в прошлом», — говорит она. Времена менялись, менялись и ученики лицея, фотографии которых сейчас висят на этих стенах. В прошлом любимым предметом в школе жизни любого советского человека было «Чтение между строк». «Цензура была везде. Мы с самого начала должны были учиться выражать свои мысли так, чтобы не подвергать себя опасности».

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Однако этот лицей уже тогда был для Аурелии Андрис школой критического самостоятельного мышления. Именно за это она и благодарна своим учителям сейчас в первую очередь. Насколько тогда ее собственный класс воспринимал «чтение между строк» как приглашение хотя бы попытаться дойти «до самой сути» тех или иных проблемных вопросов? Аурелия Андрис в сомнении качает головой: если и были в её классе такие школьники, то их можно было бы пересчитать на пальцах одной руки.

Школьный предмет «Образование для общества»

Сегодня вместо «чтения между строк» в лицее преподают предмет под названием «Образование для общества». Став интегральной частью общей учебной школьной программы, он за последние 33 года молдавской независимости сам прошел несколько этапов своего развития. Сначала этот предмет назывался «Мы и закон», потом он стал «Гражданским воспитанием», и вот теперь последние пять лет он существует под названием «Образование для общества», будучи гордостью прогрессивных педагогов и являясь в среде учеников одним из самых популярных предметов, возможно, еще и потому, что оценки по нему не выставляются: учителя только пишут своего рода отчеты с оценкой соответствующих «компетенций» каждого школьника по итогам курса.

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В рамках предмета «Образование для общества» учащиеся получают базовую информацию о том, что такое демократия и какие в ее основе лежат гражданские ценности. Одновременно школьники обучаются и основам критического мышления. Разработан предмет был в рамках реализованного в Молдове спецпроекта Совета Европы, в значительной степени финансируется он МИД Швейцарии в лице Дирекции по сотрудничеству и развитию (DEZA), автономного подразделения швейцарского внешнеполитического ведомства.

Лицей им. Академика К. Сибирского в Кишиневе сохранил все свои традиции, не исключая и традиций советской эпохи. Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch

С 2018 по 2022 год по этой линии в Молдове были инвестированы 1,2 млн франков, такую же сумму планируется вложить в период с 2022 по 2026 год. Времена изменились, Советского союза нет уже давно, родились целые поколения, для которых эпоха СССР сродни античной старине. Но все ли молодые люди в Молдове готовы к критическому мышлению, нужен ли им сегодня вообще такой образ мысли?

Какое отношение Молдова имеет к Швейцарии? У Республики Молдова много общего со Швейцарией: это тоже маленькая четырехъязычная нейтральная страна, не имеющая выхода к морю. В 1992 году, когда Швейцария отказалась на референдуме принимать участие в европейском интеграционном процессе, независимая Республика Молдова существовала всего чуть больше года. А сейчас эта страна находится примерно на таком же распутье. Министерство иностранных дел Швейцарии EDA характеризует отношения Швейцарии с Республикой Молдова как «очень хорошие» и «все более интенсивные». По словам представителей МИД Швейцарии, в 2023 году Швейцария стала одним из «самых важных доноров Молдовы». Швейцария присутствует там в сфере здравоохранения, она поддерживает экономическое развитие этой страны и делится своим опытом в смысле развития местного самоуправления. С началом агрессии России против Украины на плечи этой небогатой страны легла поддержка украинских беженцев. Швейцарские средства направляются в Молдове также на проекты в области демократического воспитания подрастающего поколения, и, таким образом, Швейцария также помогает формировать и реформировать демократию в Молдове.

Аурелия Андрис говорит, что сегодня цензуры нет и вещи можно прямо называть своими именами. Но в итоге всё в значительной степени зависит от «человеческого фактора». «В частности, от таких учителей, как Яна, которые не затыкают детям рот, когда те высказывают свое мнение», — говорит Аурелия Андрис. Учительница Яна Тону (Iana Tonu) с ней вполне согласна. Она преподает предмет «Образование для общества» с тех пор, как он был введен пять лет назад. Яна Тону говорит, что по этому предмету не надо выставлять оценок, и это очень правильное решение, потому что главная его цель — развивать навыки и компетенции.

Посещение парламента и размышления на траве

В рамках предмета «Образования для общества» все ученики однажды в обязательном порядке принимают участие в экскурсии в парламент Молдовы. Яна Тону вспоминает, как однажды пять лет назад, когда этот предмет только-только появился в школьной программе, на последнем уроке в конце учебного года она вместе с классом вышла на улицу, предложив ученикам, сидя на траве, подумать о предстоящих выпускных экзаменах и вслух поразмышлять над всем тем, что они узнали по итогам этого курса. «И многие говорили, что это было лучшее, что они делали в завершившемся учебному году».

Аурелия Андрис говорит, что сегодня цензуры нет и вещи можно прямо называть своими именами. Но в итоге всё в значительной степени зависит от «человеческого фактора». Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch

Свои уроки Яна Тону ведет в напористом и энергичном ключе, она знает, что ученикам нужно постоянно задавать вопросы, иначе класс начнет засыпать. Сегодня по программе у нее тема «Моральная ответственность и закон». При помощи цифрового проектора она транслирует на доску сопроводительные материалы. Может показаться, что такая тема для тринадцатилетних школьников – это слишком сложно, но в реальности эти опасения оказываются совершенно беспочвенными. Почти каждый в классе способен рассказать о том, как можно быть законопослушным и при этом совершенно аморальным.

Закон и мораль

Возникает и вопрос, что есть мораль и какое социальное поведение может и должно считаться по-настоящему аморальным, а какое нет. Потом начинается практикум. Можно взять кредит, а потом используя пробелы в законе его не отдавать. А вот ученица случайно выкладывает в соцсети свою фотографию, которую она предпочла бы вообще не делать, ее одноклассник делает с этой фотографии скриншот и распространяет его по школе. Какое из этих действий является моральным и юридически противоправным? Кто жертва, кто нарушитель предписанных норм – и кто свидетели? И каким образом должны себя вести эти свидетели? Ученики генерируют идеи, преподаватель собирает их и «раскладывает по полчкам».

Внешний контент

Затем, после работы в группах, наступает пора обобщений и выводов, а в конце урока ученики сами вольно или невольно оказываются перед вопросами, которые сегодня для общества Молдовы имеют самое прямое и непосредственно практическое значение. Что важнее: закон или мораль? Смогли бы мы жить в мире без моральных тормозов и нормативов? Наш диалог с ними выстраивается непросто. Поначалу ученики всеми силами стараются не сказать ничего «лишнего». Они рассказывают о своем школьном совете, о том, как они работают в общественном объединении, созданном с целью продвижения и поддержки русского языка.

Свои уроки Яна Тону ведет в напористом и энергичном ключе, она знает, что ученикам нужно постоянно задавать вопросы, иначе класс начнет засыпать. Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch

Иными словами, они всячески стараются продемонстрировать свою гражданскую сознательность. Потом лицеисты говорят о своих карьерных целях. Кто-то хочет стать инженером, кто-то психологом. Тем самым они хотят подчеркнуть, что профессиональная ориентация происходит у них, в том числе, и с учетом социальной значимости избранных ими профессий. Но по-настоящему лицеисты раскрываются и демонстрируют свой ясный ум в самом конце нашей беседы, когда они уже сами начинают задавать нам интересующие их вопросы такого же фундаментального характера. Насколько страна, в которой Вы выросли, сформировала вас как личность и как гражданина? Каким образом это происходило на практике? Какими бы личностями Вы были бы, если бы вы родились в другой стране?

Смириться с противоречиями и начать жить?

На следующий день в 10 километрах к западу в городе Яловены: в рамках предмета «Образование для общества» десятиклассники обсуждают проблемы, связанные с промышленным рыбоводством. Речь идет о поиске баланса между объемом вылова рыбы и задачей сохранить в нормальном состоянии рыбную популяцию. Где находится золотая середина между сиюминутной прибылью и необходимостью обеспечить устойчивое развитие рыбной популяции в долгосрочной перспективе? Решать этот вопрос можно по-разному. Например, применяя количественные методы.

Но есть здесь и проблема социально-нормативного характера: где находится золотая середина между отношениями партнёрства и соперничества? Оказывается, даже у проблем, связанных с чрезмерным масштабом вылова рыбы, есть социальное измерение. И проблема даже не в том, что в долгосрочной перспективе при чрезмерном вылове рыбы становится меньше, а норма прибыли соответственно падает. Проблема в том, что если вы лично начинаете «тянуть одеяло на себя», то рано или поздно вы окажетесь в социальной изоляции, коль скоро ваш персональный эгоизм приводит к универсальным последствиям для всего сообщества.

С другой стороны, и Швейцария тут может много чего рассказать на эту тему, бесконечные общественные дебаты и попытки учесть интересы буквально всех могут в крайнем случае привести к торможению вообще всех социальных процессов, и тогда велик будет соблазн решить вопрос старым добрым способом – чемоданом с налом, «занесенным» кому и куда надо. Так что вопрос остается: где найти золотую середину между частным интересом и общественным благом? В итоге создается полное ощущение, что тема урока у нас сегодня: «Как перестать беспокоиться, смириться с противоречиями и начать жить».

Румынские и русские школы в Молдове

Школа в Яловенах так же, как и школа в Кишиневе, оборудована по последнему слову техники. Но некоторые вещи отличаются довольно сильно: в школе в Кишиневе применятся латиница и кириллица, в школе в Яловенах — только латиница. Школа в Кишиневе — одна из многих русскоязычных школ, ученики которой испытывают явные трудности с румынским, и это несмотря на то, что они живут в городе, где почти всё вокруг обозначено на румынском языке.

Директор школы Вера Балан (Vera Balan) напоминает, что западная часть Молдовы всегда традиционно была очень проевропейски настроенным регионом. Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch

Школы на русском языке посещают чуть менее 20% всех учеников по всей Молдове. Школа в Яловенах — это школа языкового румынского большинства. Атмосфера здесь ничем не отличается от школы в Кишинёве, единственное разве что отличие состоит в том, что тут старшеклассники сразу и открыто заявляют о своей политической позиции. «Теперь я смогу избирать и голосовать. Я чувствую, что теперь у меня есть право выбирать лучшее будущее для своей страны и для моих сверстников», — говорит Даниэль, единственный ученик, которому уже исполнилось 18 лет. Школьники, собравшиеся вокруг нас, дружно кивают головами в знак согласия. Все они настроены довольно оптимистично.

Михаэла (Mihaela), например, особо подчеркивает высокое качество молдавских школ и университетов. Она рада, что сегодня уже не молдаване едут за рубеж работать, а наоборот, трудовые мигранты приезжают в Молдову из других стран. «Это меня очень радует. Я думаю, что через 10–15 лет Молдова станет куда более развитой страной». Михаэла подумывает о том, чтобы стать дизайнером интерьеров. А есть у кого-то контакты с тем, кто имеет другое мнение насчет того, куда и как следует развиваться Молдове? Недолгое молчание. Даниэль снова берет слово: «Не думаю. То, как Михаэла все это формулирует — это и есть правильный путь. И я не вижу другого пути».

Отец слушал западное радио

Директор школы Вера Балан (Vera Balan) напоминает, что западная часть Молдовы всегда традиционно была очень проевропейски настроенным регионом. Вера Балан и Аурелия Андрис прекрасно знают друг друга, они принадлежат к одному поколению, и это можно понять уже хотя бы по тому, что и как они говорят о школьном предмете «Образование для общества». Вера Балан подчеркивает, что в прошлом нам всем вдалбливали в голову советский образ мысли, так что страны с другой историей вполне могут предпочесть иной подход к преподаванию основ государства и права, но для Молдовы сейчас очень важно иметь школьный предмет, который прицельно развивает в школьниках демократические принципы.

Аурелия Андрис говорит, что в Молдове на школах лежит огромная ответственность, дети ведь проводят там очень много времени — и в некоторых случаях они чаще и больше общаются с учителями и одноклассниками, чем со своими собственными родителями. «Я бы предпочла, чтобы демократические ценности прививались им прежде всего дома, а не в школе, но, к сожалению, пока этого не происходит», — говорит Аурелия Андрис. В советское время она сама училась критическому мышлению не только у своих учителей, но и у отца. А он как раз очень интересовался политикой и слушал «Голос Америки».

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Немецкоязычная оригинальная версия материала отредактирована Давидом Ойгстером (David Eugster), русскоязычная оригинальная версия материала подготовлена и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.