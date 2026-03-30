Правительство кантона Берн осталось бюргерским, парламент поправел
Состав кантонального правительства Берна остался в целом прежним, а парламент заметно сместился вправо. Таков итог всеобщих выборов, прошедших в минувшие выходные в кантоне Берн.
По итогам выборов 29 марта 2026 года в правительстве кантона Берн (Regierungsrat), одного из самых крупных кантонов Швейцарии, большинство по-прежнему сохраняют правая Швейцарская народная партия (SVP, два места), правоцентристская партия «Либералы» (FDP.Die Liberalen, одно место), и партия «Центр» (Die Mitte, одно место). Левый фланг в лице социал-демократической партии (SP) и партии «Зелёные» (Grüne) сохранил свои позиции. Швейцарская народная партия ставила перед собой задачу получить третье место в правительстве за счёт левых, но потерпела неудачу.
Лучшие результаты показали три действующих члена правительства: директор (министр) финансового департамента (министерства кантона) Астрид Берчи (Astrid Bärtschi) от партии «Центр» получила 138 672 голоса, директор департамента юстиции Эви Аллеманн (Evi Allemann) от социал-демократов получила 129 824 голоса, директор департамента общественной безопасности Филипп Мюллер (Philippe Müller) от партии «Либералы» — 120 623 голоса.
На четвёртом месте оказался новичок в кабинете Рафаэль Ланц (Raphael Lanz) от Швейцарской народной партии, председатель муниципального правления города Тун. Он набрал 109 078 голосов и тем самым опередил своего однопартийца Пьера-Алена Шнегга (Pierre Alain Schnegg), получившего 108 022 голоса. Одновременно Шнегг будет и дальше представлять в правительстве франкофонный регион Бернской Юры, гарантированно всегда имеющий в правительстве Берна одно место.
Депутат Национального совета Швейцарии Алин Треде (Aline Trede) от партии «Зелёные» прошла в состав правительства, набрав 101 511 голосов. Борьба за седьмое место до последнего момента шла практически вровень между Рето Мюллером (Reto Müller) от социал-демократов и Даниэлем Бикселем (Daniel Bichsel) от Швейцарской народной партии. В итоге социал-демократ, мэр города Лангенталь, всё же победил. Рето Мюллер получил 99 021 голос, Даниэль Биксель — лишь 92 121 голос. Явка составила 33,8%.
Фактор Бернской Юры
Новый представитель Швейцарской народной партии в правительстве Рафаэль Ланц заявил, что своим результатом обязан, в том числе, работе на посту главы Туна. Алин Треде от партии «Зелёные» сказала, что хотела бы видеть у кантона «больше амбиций». Слишком часто, по её словам, внимание сосредоточено лишь на том, что идёт плохо, хотя у кантона есть много разных возможностей — например, в сфере «энергетического перехода». Таким образом, соотношение сил в правительстве кантона Берн и дальше определяется местом Бернской Юры. Политический лагерь, которому оно достаётся, получает и большинство в правительстве. До 2016 года это преимущество принадлежало красно-зелёному лагерю благодаря представителю социал-демократов из Бернской Юры.
Затем на дополнительных выборах победил представитель Швейцарской народной партии Пьер-Ален Шнегг. Новый расклад сил появится не позднее 2030 года, когда Пьер-Ален Шнегг уже не будет участвовать в выборах. Его соперник на нынешних выборах, Эрве Гюлотти (Hervé Gullotti) от социал-демократов, уже заявил, что намерен баллотироваться снова. Всего на выборах в кантональное правительство баллотировались 16 человек. Среди них, как и обычно, были и политические экзоты, но шансов у них не было. Кандидаты от Евангелической народной партии Швейцарии (EVP), Зелёно-либеральной партии Швейцарии (GLP), а также бывшая представительница Швейцарской народной партии также провалились у избирателей.
Трое действующих членов правительства могли спокойно наблюдать за воскресным голосованием со стороны: представитель Швейцарской народной партии Кристоф Нойхаус (Christoph Neuhaus), социал-демократ Кристоф Амманн (Christoph Ammann) и представительница партии «Зелёные» Кристина Хэслер (Christine Häsler) больше не баллотировались. На выборах в кантональный парламент Швейцарская народная партия добилась крупного успеха. Она получила дополнительно семь мест и теперь имеет 51 из 160 мандатов в Большом совете кантона Берн (Grosser Rat). Социал-демократы прибавили четыре места и теперь располагают 36 мандатами.
Далее следуют партия «Либералы» — 18 мест (без изменений), «Зелёные» — 17 мест, минус два, Зелёно-либеральная партия (GLP) — 15 мест, минус одно, партия «Центр» — 9 мест, минус три, и EDU — 8 мест, плюс два. Больше всех потеряла Евангелическая народная партия: теперь у неё лишь 5 мест, то есть на четыре меньше, чем прежде. Интерес к выборам в кантональный парламент был высоким: за 160 мест в Большом совете боролся 2261 кандидат — больше, чем когда-либо прежде. Доля женщин среди кандидатов составила около 40%.
Из действующих депутатов Большого совета на переизбрание шли 148 человек. Для новых кандидатов попасть в парламент в таких условиях было совсем непросто. При этом депутатских мандатов лишились и некоторые известные политики. Переизбраться не смогли, в частности, председатель муниципального правления Бургдорфа Штефан Бергер (Stefan Berger) от социал-демократов, депутат Национального совета Швейцарии Эрих Хесс (Erich Hess) от Швейцарской народной партии, а также бывший председатель Большого совета Франческо Раппа (Francesco Rappa) от партии «Центр».
Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.
