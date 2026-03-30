Правительство кантона Берн осталось бюргерским, парламент поправел

Состав кантонального правительства Берна остался в целом прежним, а парламент заметно сместился вправо. Таков итог всеобщих выборов, прошедших в минувшие выходные в кантоне Берн.

6 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 1 другом языке Deutsch de Berner Regierung bleibt bürgerlich — Parlament rutscht nach rechts Оригинал Читать далее Berner Regierung bleibt bürgerlich — Parlament rutscht nach rechts

По итогам выборов 29 марта 2026 года в правительстве кантона Берн (Regierungsrat), одного из самых крупных кантонов Швейцарии, большинство по-прежнему сохраняют правая Швейцарская народная партия (SVP, два места), правоцентристская партия «Либералы» (FDP.Die Liberalen, одно место), и партия «Центр» (Die Mitte, одно место). Левый фланг в лице социал-демократической партии (SP) и партии «Зелёные» (Grüne) сохранил свои позиции. Швейцарская народная партия ставила перед собой задачу получить третье место в правительстве за счёт левых, но потерпела неудачу.

Лучшие результаты показали три действующих члена правительства: директор (министр) финансового департамента (министерства кантона) Астрид Берчи (Astrid Bärtschi) от партии «Центр» получила 138 672 голоса, директор департамента юстиции Эви Аллеманн (Evi Allemann) от социал-демократов получила 129 824 голоса, директор департамента общественной безопасности Филипп Мюллер (Philippe Müller) от партии «Либералы» — 120 623 голоса.

На четвёртом месте оказался новичок в кабинете Рафаэль Ланц (Raphael Lanz) от Швейцарской народной партии, председатель муниципального правления города Тун. Он набрал 109 078 голосов и тем самым опередил своего однопартийца Пьера-Алена Шнегга (Pierre Alain Schnegg), получившего 108 022 голоса. Одновременно Шнегг будет и дальше представлять в правительстве франкофонный регион Бернской Юры, гарантированно всегда имеющий в правительстве Берна одно место.

Депутат Национального совета Швейцарии Алин Треде (Aline Trede) от партии «Зелёные» прошла в состав правительства, набрав 101 511 голосов. Борьба за седьмое место до последнего момента шла практически вровень между Рето Мюллером (Reto Müller) от социал-демократов и Даниэлем Бикселем (Daniel Bichsel) от Швейцарской народной партии. В итоге социал-демократ, мэр города Лангенталь, всё же победил. Рето Мюллер получил 99 021 голос, Даниэль Биксель — лишь 92 121 голос. Явка составила 33,8%.

Фактор Бернской Юры

Новый представитель Швейцарской народной партии в правительстве Рафаэль Ланц заявил, что своим результатом обязан, в том числе, работе на посту главы Туна. Алин Треде от партии «Зелёные» сказала, что хотела бы видеть у кантона «больше амбиций». Слишком часто, по её словам, внимание сосредоточено лишь на том, что идёт плохо, хотя у кантона есть много разных возможностей — например, в сфере «энергетического перехода». Таким образом, соотношение сил в правительстве кантона Берн и дальше определяется местом Бернской Юры. Политический лагерь, которому оно достаётся, получает и большинство в правительстве. До 2016 года это преимущество принадлежало красно-зелёному лагерю благодаря представителю социал-демократов из Бернской Юры.

Затем на дополнительных выборах победил представитель Швейцарской народной партии Пьер-Ален Шнегг. Новый расклад сил появится не позднее 2030 года, когда Пьер-Ален Шнегг уже не будет участвовать в выборах. Его соперник на нынешних выборах, Эрве Гюлотти (Hervé Gullotti) от социал-демократов, уже заявил, что намерен баллотироваться снова. Всего на выборах в кантональное правительство баллотировались 16 человек. Среди них, как и обычно, были и политические экзоты, но шансов у них не было. Кандидаты от Евангелической народной партии Швейцарии (EVP), Зелёно-либеральной партии Швейцарии (GLP), а также бывшая представительница Швейцарской народной партии также провалились у избирателей.

Читайте также:

Показать больше

Трое действующих членов правительства могли спокойно наблюдать за воскресным голосованием со стороны: представитель Швейцарской народной партии Кристоф Нойхаус (Christoph Neuhaus), социал-демократ Кристоф Амманн (Christoph Ammann) и представительница партии «Зелёные» Кристина Хэслер (Christine Häsler) больше не баллотировались. На выборах в кантональный парламент Швейцарская народная партия добилась крупного успеха. Она получила дополнительно семь мест и теперь имеет 51 из 160 мандатов в Большом совете кантона Берн (Grosser Rat). Социал-демократы прибавили четыре места и теперь располагают 36 мандатами.

Далее следуют партия «Либералы» — 18 мест (без изменений), «Зелёные» — 17 мест, минус два, Зелёно-либеральная партия (GLP) — 15 мест, минус одно, партия «Центр» — 9 мест, минус три, и EDU — 8 мест, плюс два. Больше всех потеряла Евангелическая народная партия: теперь у неё лишь 5 мест, то есть на четыре меньше, чем прежде. Интерес к выборам в кантональный парламент был высоким: за 160 мест в Большом совете боролся 2261 кандидат — больше, чем когда-либо прежде. Доля женщин среди кандидатов составила около 40%.

Из действующих депутатов Большого совета на переизбрание шли 148 человек. Для новых кандидатов попасть в парламент в таких условиях было совсем непросто. При этом депутатских мандатов лишились и некоторые известные политики. Переизбраться не смогли, в частности, председатель муниципального правления Бургдорфа Штефан Бергер (Stefan Berger) от социал-демократов, депутат Национального совета Швейцарии Эрих Хесс (Erich Hess) от Швейцарской народной партии, а также бывший председатель Большого совета Франческо Раппа (Francesco Rappa) от партии «Центр».

Показать больше

Показать больше Демократия Наша рассылка на тему демократии Если ты сторонник демократии, то правильно, что ты пришел именно к нам. Мы сообщаем о последних событиях, о дебатах и проблемах – оставайся с нами. Читать далее Наша рассылка на тему демократии

Как мы используем ИИ Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.

Показать больше

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch