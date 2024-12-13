Республика Молдова: нейтральная страна между ЕС и Россией

Республика Молдова приютила у себя огромное количество беженцев из Украины. Какое отношение к этой бывшей советской республике имеет Швейцария? Подробности в нашем досье.

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У Республики Молдова много общего со Швейцарией: это маленькая, нейтральная, четырехъязычная страна, не имеющая выхода к морю. Но есть и фундаментальные различия: Швейцария относится к числу самых развитых и богатых стран Европы, Республика Молдова — одна из беднейших европейских стран.

Молдова в центре геополитической напряженности

Вот уже как три десятилетия Молдова живет в условиях «замороженного» территориального конфликта: имеется в виду конфликт в Приднестровье. Начало российского полномасштабного вторжения России в соседнюю Украину снова выдвинул Молдову на передний план мировой геополитической повестки дня.

В Молдове живут сейчас тысячи беженцев из Украины, при этом в отделившемся де-факто государстве Приднестровье, которое, согласно международному праву, является частью Республики Молдова, то есть на западной границе Украины, расположен ограниченный контингент российских военнослужащих. На данный момент ни одно государство Европы не приняло столько украинских беженцев в пересчете на численность собственного населения как Молдова.

Для страны, где порой еще не в каждой деревне есть водопровод, миграционная проблема является особенно сложным вызовом как экономического, так и социально-политического характера. В октябре 2024 года на референдуме в Республике Молдова было принято решение о том, что страна должна включить в свою Конституцию вступление в ЕС в качестве долгосрочной политической цели.

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За это свои голоса отдали 50,38% граждан республики, то есть 750 075 молдаван проголосовали «за», 738 799 — «против» такой перспективы. Накануне референдума многие эксперты исходили из того, что за вступление в Евросоюз проголосует куда больше граждан. Пророссийские силы также показали куда лучшие, чем ожидалось, результаты на состоявшихся параллельно с референдумом президентских выборах.

Но о чем реально шла речь на том референдуме? О Европе? Или о России?

Во время своей командировки в Молдову портал SWI swissinfo часто встречал молдаван, убежденных в тесной связи этой страны с Россией. В общественных дебатах практических различий между вступлением в ЕС и вступлением в западный оборонный альянс НАТО не проводится. А один такой пророссийски настроенный молдаванин так и сказал в беседе со SWI swissinfo, что хотел бы, чтобы в его стране была введена система федерализма по образцу в Швейцарии.

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В итоге референдум прошел по сути с результатом 50 на 50, и, если верить швейцарскому опыту, это означает, что единого консенсуса по вопросу о траектории своего дальнейшего исторического развития в стране нет. Есть и некоторые признаки того, что причиной такого итога мог стать и подкуп избирателей. По крайней мере в день референдума и президентских выборов, 20 октября 2024 года, журналисты BBC сообщали о «имеющихся у них доказанных фактах подкупа избирателей».

Переизбранная президент Молдовы Майя Санду заявила со своей стороны о «беспрецедентном нападении на свободу и демократию», утверждая, что речь могла бы идти о 300 000 избирателей, чьи голоса были куплены в пользу России. По данным таких СМИ, как Deutsche Welle, молдаване, проголосовавшие против вступления в ЕС и за кандидата, дружественного России, получали сумму, эквивалентную примерно 100 франкам / 113 долларам. Даже для бедной Молдовы эта сумма может считаться пренебрежимо малой.

Молдавская диаспора

И если в итоге референдум все-таки завершился в пользу ЕС, то благодарить за это следует многочисленную молдавскую зарубежную диаспору. Во многих странах Западной Европы, включая Швейцарию (она, напомним, в Евросоюз не входит), молдавские сообщества активно призывали всех имеющих право голоса принять участие в референдуме. В последние годы Республика Молдова рассматривает своих граждан, проживающих за рубежом, в качестве ценного актива.

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Она разработала стратегию сотрудничества с диаспорой, учредив отдельное ведомство по делам диаспоры. В Швейцарии соотечественников, желающих вернуться в Молдову и / или открыть там свой бизнес от имени и по поручению этого ведомства консультирует Валентина Чебан (Valentina Ceban), у которой два гражданства: швейцарское и молдавское.

Какую роль играет Швейцария в Молдове

Как говорит Министерство иностранных дел Швейцарии Конфедерация является одним из «наиболее важных внешних доноров Молдовы, оказывающих ей поддержку на двусторонней основе». Швейцария даже способствовала появлению в школьных программах Молдовы обязательного предмета «Образование для общества», призванного готовить молдавских школьников к роли ответственных граждан демократического государства.

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Но при этом в Швейцарии все еще хранятся средства, присвоенные коррумпированными молдавскими олигархами. Самый известный из них — Владимир Плахотнюк. Его вилла на Женевском озере была в сентябре 2024 года конфискована властями. В свое время Владимир Плахотнюк был настоящим «некоронованным королем» Молдовы, в эту виллу он вложил 31,5 млн франков.

Молдова в центре внимания Швейцарии

В связи с этим журналист-расследователь Франсуа Пиле (François Pilet), считает, что решающее значение для будущих отношений между двумя нейтральными странами — Швейцарией и Молдовой — будут иметь как курс швейцарской дипломатии, так и конкретные действия юстиции Конфедерации.

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За последние два года между Швейцарией и Молдовой состоялось четыре раунда межправительственных консультаций. Швейцария постепенно наращивает свою поддержку Молдовы и такой интерес Берна к ней связан прежде всего с возросшим региональным значением этой страны, особенно после начала агрессивной войны России против Украины.

Перевод, адаптация и редактирование русскоязычного оригинала: русскоязычная редакция SWI / ип / нк / ап.

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