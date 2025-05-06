The Swiss voice in the world since 1935
Вход на сайт
Демократия

Швейцарский федерализм: его исторические корни и особенности

Федерализм в Швейцарии — это основа политической культуры. В стране с четырьмя национальными языками и 26 кантонами политическое единство основано на согласии разных культур, языков и регионов жить вместе, сохраняя свою автономию.

Этот контент был опубликован на
1 минута
Игорь Петров , Людмила Клот , Беньямин фон Виль

Один из примеров швейцарского единства в многообразии вы узнаете из этого видео: а вы знали, что федеральные налоги в Швейцарии — это временная мера?

Показать больше
Швейцария как федеративное государство подразделяется на 26 кантонов (субъектов федерации) и на 2121 общину/коммуну (по состоянию на начало 2025 года), число которых постоянно сокращается.

Показать больше

Швейцарский федерализм: как он устроен и откуда берёт своё начало

Этот контент был опубликован на Федерализм в Швейцарии — это не просто административный принцип, но один из краеугольных камней политической культуры.

Читать далее Швейцарский федерализм: как он устроен и откуда берёт своё начало
Показать больше

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Айлин Эльчи

Как в вашей стране лечат психические заболевания? 

Какие методы используются в психиатрии там, где живёте вы? Не используется ли психиатрия в карательных целях политического характера?

Присоединяйтесь к дискуссии
8 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Представляет ли дезинформация для прямой демократии особую угрозу?

Считаете ли вы, что дезинформация особенно опасна для обществ, граждане которых могут непосредственно принимать решения по важным политическим вопросам?

Присоединяйтесь к дискуссии
57 Отметки «мне нравится»
152 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Зено Дзокателли

Вы узнали что-то странное о Швейцарии? Расскажите нам!

Вы узнали о Швейцарии что-то странное, нелогичное, удивительное, веселое или просто вам что-то не понятно? Пишите нам! Вместе разберемся и посмеёмся!

Присоединяйтесь к дискуссии
52 Отметки «мне нравится»
54 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Швейцарская Конституция гарантирует личную физическую и психическую неприкосновенность. Появится ли у нас и третья форма этой неприкосновенности — цифровая? Женева, 2024 год.

Показать больше

Как швейцарский федерализм способствует становлению нового цифрового права

Этот контент был опубликован на Два швейцарских кантона закрепили в своих конституциях нормы, защищающие права человека в их цифровом формате.

Читать далее Как швейцарский федерализм способствует становлению нового цифрового права
Многие хотели бы, чтобы референдумы, подобные швейцарским, проводились и у них в стране тоже. Но как работает эта система?

Показать больше

А как, кстати, устроена швейцарская прямая демократия?

Этот контент был опубликован на Швейцария сочетает представительную парламентскую демократию с инструментами прямого народного волеизъявления.

Читать далее А как, кстати, устроена швейцарская прямая демократия?
Самым сильным аргументом противников электронного голосования всегда была бумага, она, де, гарантирует безопасность. Теперь этот аргумент уже не столь убедителен.

Показать больше

«Подписной скандал» в Швейцарии: удар по доверию граждан к власти?

Этот контент был опубликован на Самым сильным аргументом противников электронного голосования всегда была бумага, она, де, гарантирует безопасность. Теперь этот аргумент уже не столь убедителен.

Читать далее «Подписной скандал» в Швейцарии: удар по доверию граждан к власти?
Референдум 9 июня 2024 года снова выявил существование в Швейцарии линии политического размежевания, четко совпавшей с границей языковых регионов.

Показать больше

Oui или nein: языковые аспекты прямой демократии в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Референдум 9 июня 2024 года снова выявил существование в Швейцарии линии политического размежевания, четко совпавшей с границей языковых регионов.

Читать далее Oui или nein: языковые аспекты прямой демократии в Швейцарии
В 2022 году почти три четверти населения Швейцарии проживало в городских центрах и агломерациях. И этот показатель постоянно растет.

Показать больше

Как Швейцария из деревни стала городом

Этот контент был опубликован на В 2022 году почти три четверти населения Швейцарии проживало в городских центрах и агломерациях. И этот показатель постоянно растет.

Читать далее Как Швейцария из деревни стала городом

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR