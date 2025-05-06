Швейцарский федерализм: его исторические корни и особенности

Федерализм в Швейцарии — это основа политической культуры. В стране с четырьмя национальными языками и 26 кантонами политическое единство основано на согласии разных культур, языков и регионов жить вместе, сохраняя свою автономию.
Этот контент был опубликован на
06 мая 2025 года - 13:00
Один из примеров швейцарского единства в многообразии вы узнаете из этого видео: а вы знали, что федеральные налоги в Швейцарии — это временная мера?
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Швейцарский федерализм: как он устроен и откуда берёт своё начало
Этот контент был опубликован на
14 апреля 2025 года
Федерализм в Швейцарии — это не просто административный принцип, но один из краеугольных камней политической культуры.
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Как Швейцария из деревни стала городом
Этот контент был опубликован на
04 апреля 2024 года
В 2022 году почти три четверти населения Швейцарии проживало в городских центрах и агломерациях. И этот показатель постоянно растет.
Читать далее Как Швейцария из деревни стала городом
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