Пандемия коронавируса заставила в Швейцарии обратить пристальное внимание на формы удаленной работы.

(Keystone)

Пандемия коронавируса привела к тому, что в Швейцарии беспрецедентное количество людей перешли к работе на дому, в связи с чем возникли вопросы в связи с правовым регулированием так называемых «домашних офисов». Особый интерес вызывает постановление Федерального суда в Лозанне о том, что работодатели должны компенсировать часть арендной платы работников, если те обязаны работать на дому. Только у нас: разговор с экспертом и все тонкости, о которых умалчивают другие СМИ.

«Это решение свидетельствует прежде всего о том, что обязанности работодателя или компании [по отношению к работникам] распространяются и на работу в удаленном формате», — говорит Кристина Мишель (Christine Michel), эксперт по технике безопасности и охране труда ведущего швейцарского профсоюза UniaВнешняя ссылка.

«Работодатель продолжает нести ответственность за здоровье своих работников даже если те находятся дома, включая соблюдение условий эргономики, наличие возможности перерывов на обед и обеспечение точного соблюдения рабочего времени. Удаленная работа не может быть форматом программы экономии накладных расходов компании».

Мы побеседовали с экспертами по трудовому праву Куртом Пэрли (Kurt PärliВнешняя ссылка) из Базельского университета и Томасом Гайзером (Thomas GeiserВнешняя ссылка) из Университета Санкт-Галлена, чтобы прояснить, каковы конкретно последствия этого судебного постановления и какие тут есть другие вопросы, связанные с работой в «домашнем офисе» в эпоху Ковид-19.



swissinfo.ch: Правительство и работодатели заставили массы людей работать дома. Каковы непосредственные последствия упомянутого постановления суда?

Курт Пэрли: Этим решением Федеральный суд дал понять, что работодатель обязан участвовать в финансировании арендной платы за рабочее помещение, выделенное в доме работника. При этом нет никакой необходимости заключать отдельное соглашение, обязательство по оплате таких расходов вытекает из положений швейцарского Обязательственного права (ст. 327а, статья Auslagen, Obligationenrecht). Важно отметить, что работодатель не обязан платить, если возникает обратная ситуация: на предприятии имеется рабочее место, но работник требует обеспечить ему возможность работать на дому.

Если в связи с острым кризисом работник временно, но по указанию работодателя, вынужден работать из дома, то в большинстве случаев работодатель не обязан брать на себя расходы по аренде жилья. Иная ситуация возникает, если работнику пришлось арендовать дополнительное помещение для домашнего офиса или, например, использовать помещение для работы, которое обычно сдается в аренду другим людям. Работники, которые постоянно, а не только временно, работают в домашнем офисе по требованию работодателя, имеют право потребовать от него компенсацию. Решение же суда, о котором мы говорим, связано только с данным конкретном случаем иска того сотрудника, который работал в бухгалтерской фирме.



Дополнительные ресурсы: домашний офис Ассоциация работодателей Швейцарии EconomiesuisseВнешняя ссылка со своей стороны отмечает, что «в большинстве случаев в распоряжении работника имеется стационарное рабочее место. «Надомный офис» может дополнять обычную работу в привычном формате и поэтому обычно не приводит к необходимым дополнительным расходам для работника. Однако если работник по согласованию с работодателем вынужден закупать и тратить оборудование и материалы, нужные для выполнения работы, то компенсация вполне может стать возможным вариантом. Это относится и к нынешнему коронавирусному кризису». Ассоциация также отмечает, что не всякая работа может выполняться в виде «домашнего офиса». Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам (SECO, подразделение Минэкономики Швейцарии) предлагает краткий обзорВнешняя ссылка прав и обязанностей работников и работодателей при работе на дому.

Конец инфобокса

Томас Гайзер: На данный момент ситуация в Швейцарии складывается немного необычная, потому что правительство-то на самом деле вовсе не заставляет людей работать удаленно. Решение Федерального совета (правительства Швейцарии от 16 марта о введении карантина) предусматривает, что некоторые люди, относящиеся к группам риска, «могут это сделать».

А если по той или иной причине это невозможно, то тогда работодатель может попросить сотрудников и дальше работать на своем рабочем месте, при соблюдении всех гигиенических и санитарных рекомендаций Федерального ведомства по делам здравоохранения. Так что пока не совсем понятно, может ли работник, проработав в течение одного-двух месяцев из дома, уже просить работодателя заплатить за аренду жилья, или нет. Это будет зависеть от конкретной ситуации.

swissinfo.ch: Как на практике могли бы выглядеть эти выплаты от работодателей?

Курт Пэрли: Во многих случаях условия работы на дому оговариваются в трудовом договоре, который также всегда настоятельно рекомендуется заключать. Вопросы, которые необходимо регулировать в таком документе, касаются компенсируемой доли расходов на аренду жилья, на подключение к интернету, бумагу для принтера и, при необходимости, на покупку офисного кресла. В отсутствие таких договорных положений решающую роль играет ст. 327 Обязательственно-правового кодекса Швейцарии.

Там говорится, что работодатель обязан нести все необходимые расходы по организации надлежащих условий, необходимых для выполнения лицом наёмного труда своей работы. И в принципе, если работодатель решает обратиться к работнику с указанием перенести свое рабочее место к нему домой или если предприятие просто не располагает достаточным количеством рабочих мест, то тогда работодатель обязан оплатить расходы, уходящие на содержание такого домашнего офиса.

Томас Гайзер: В самом деле, разумно всегда предусматривать в трудовом договоре определенную сумму компенсаций за возникновение похожей ситуации, в том числе и потому, что работодатель просто должен знать в принципе, какова у него стоимость труда. В противном случае компания просто не может производить все необходимые экономические расчеты.



swissinfo.ch: Как определяется сумма компенсации?

Курт Пэрли: Принцип таков: если помещение может быть использовано и в частном порядке, то расходы должны быть распределены между работодателем и работником. То же самое говорится и в постановлении Федерального суда.

Томас Гайзер: В этом и заключается реальная проблема. Поэтому здесь стороны должны вместе обсудить положение и найти какое-то решение. Конечно, многое зависит от того, что необходимо для работы данного человека с учетом его должности. Очевидно, что тот, кто занимается программированием, наверное, нуждается в одном, а тот, кто должен принимать клиентов дома, имеет совершенно иные потребности.

swissinfo.ch: Оказывают ли эти особенности влияние на готовность компании разрешить данному человеку перейти на домашний офис?

Курт Пэрли: Я так не думаю, во многих компаниях уже сейчас ведь можно работать [неполный рабочий день] из дома. А это напрямую влияет на количество офисных помещений, требующихся для компании. Опыт работы на удалёнке во время пандемии стал мощным мотивом начать вводить такую практику еще более активно. Законодательство в любом случае устанавливает рамки, гарантирующие, что расходы не останутся висеть на одном только сотруднике в одностороннем порядке.



swissinfo.ch: А если все уйдут по домам и «залипнут» там в соцсети или телевизор? Как можно гарантировать высокую производительность труда работников даже во время работы на дому?

Курт Пэрли: Работодатель имеет право и даже обязан контролировать рабочее время сотрудников, в том числе и находящихся в домашнем офисе. Даже в условиях пандемии запреты на работу в ночное время и в воскресенье, установленные «Федеральным законом о работе на промышленности, в кустарном промысле и в области торговли» (Bundesgesetz über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel) нарушены быть не могут.

Надомные офисы чреваты рисками как для работодателей, так и для работников. Для работодателей существует риск того, что в открытый доступ «уплывут» конфиденциальные данные. Здесь работники должны быть очень осторожны. Для работника в домашнем офисе существует опасность, что под контролем окажутся не только его работа, но и его частная жизнь. Здесь необходимы четкие договорные основания и правила.

Томас Гайзер: Все то время, что работник предоставляет компании, своему работодателю, засчитывается в его рабочее время. Если вы работаете на дому, то разумеется возникает вопрос, выполняете ли вы свою работу или сидите и читаете газету. С другой стороны, у работодателей порой создается впечатление, что когда работа выполняется дома, то тогда они не могут ее контролировать, а если работа выполняется в офисе, то вы как работодатель сохраняете контроль над процессом. Но это ошибка.

swissinfo.ch: Может ли работник выполнять работу на дому из-за границы?

Курт Пэрли: Это еще одна сложная проблема, так как тут могут возникнуть вопросы, связанные с пенсионным правом. Если работник является гражданином стран ЕС/ЕАСТ или Швейцарии или же если он постоянно проживает в странах ЕС/ЕАСТ или в Швейцарии, и если его рабочая нагрузка от вас составляет более 25% его рабочего времени, то тогда на него распространяется действие законодательства о социальном страховании страны проживания, так что швейцарский работодатель обязан уплачивать тогда и пенсионные и прочие взносы. Поэтому в случае трансграничных трудовых отношений следует ограничивать работу на дому вашего, скажем, фрилансера, уровнем не более четверти его рабочего времени.



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