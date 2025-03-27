Когда наступает точка невозврата в отношениях?

Ученые выяснили: за один-два года до расставания удовлетворённость отношениями резко снижается. И надо бить тревогу. Keystone-SDA

Способны ли отношения сохранить прочность на долгие годы? Многим хорошо знаком этот вопрос. Согласно исследованию с участием швейцарских респондентов существует отчётливый признак того, что пара приближается к полному разрыву: приблизительно за один-два года до расставания удовлетворённость отношениями резко снижается.

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Способны ли отношения сохранить прочность на долгие годы? Многим знаком этот вопрос. Согласно исследованию с участием швейцарских респондентов, существует отчётливый признак того, что пара приближается к разрыву: приблизительно за один-два года до расставания удовлетворённость отношениями резко снижается. Эти данные основаны на анализе долгосрочных наблюдений за динамикой отношений пар в разных странах Европы.

Как объясняет Янина Бюлер (Janina Bühler) из Университета Майнца (ФРГ), процесс расставания обычно проходит в два этапа. Сначала удовлетворённость снижается постепенно — в течение нескольких лет, — а затем наступает резкий спад за 7–28 месяцев до окончательного разрыва. Это ключевой сигнал наступления «претерминальной фазы» — стадии, после которой пары, как правило, уже не восстанавливают отношения.

В рамках исследования, проведённого совместно с Ульрихом Ортом (Ulrich Orth) из Университета Берна (Швейцария), учёные проанализировали данные четырёх крупных долгосрочных социометрических проектов в Германии, Австралии, Великобритании и Нидерландах. Участников регулярно опрашивали о качестве их отношений и степени личной удовлетворённости отношениями. Такой подход исключал искажения, связанные с ретроспективной памятью, и позволил точно отследить хронологию расставаний.

Снижение удовлетворённости не всегда сигнализирует о кризисе — это естественная часть любой долгосрочной связи. Однако в парах, которые в итоге расстались, наблюдался выраженный спад, начавшийся за несколько лет до разрыва и достигший кульминации в финальной фазе. Именно этот сдвиг, подчёркивает Янина Бюлер, оказался универсальным фактором: «Как только пара входит в эту фазу, разрыв происходит позже во всех случаях — без исключений».

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Согласно публикации в Journal of Personality and Social Psychology, наиболее уязвимым периодом оказываются первые годы совместной жизни. Ещё один рискованный рубеж — около десяти лет вместе, когда у многих пар фиксируется особенно низкий уровень удовлетворённости отношениями. Несмотря на узнаваемость паттерна за профессиональной помощью партнёры часто обращаются слишком поздно — когда критическая точка невозврата уже пройдена.

По словам Янины Бюлер, важна именно стадия, предшествующая обострению: «Если начать работу с отношениями до того, как начинается спад, шансы сохранить связь значительно выше». Исследование подчёркивает: внимательное отношение к собственному состоянию и регулярный диалог в паре — это не абстрактные советы, а реальные инструменты предотвращения полного расставания. Особенно в Швейцарии, где растёт интерес к психологическому благополучию и партнёрской терапии, такие выводы могут стать ориентиром не только для ученых-исследователей, но и для широкой аудитории.

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