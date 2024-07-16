Швейцарские консерваторы выступают против «Евровидения»
Швейцарский Федеральный демократический союз (EDU, нишевая правая партия, близкая к Швейцарской народной партии, SVP) выступает против планов профинансировать проведение в 2025 году в Швейцарии конкурса песни «Евровидение».
По словам представителей EDU конкурс эволюционирует в сторону «антисемитского, сатанистского и оккультного мероприятия», при этом они напоминают о недавних протестах против участия в конкурсе Израиля. По мнению партии такого рода демонстрации свидетельствуют о повышенном риске беспорядков и прочих инцидентов, с которым непременно будет связано проведение конкурса «Евровидение» в Швейцарии в мае следующего 2025 года.
Партия заявила о намерении организовать и провести референдум против планов профинансировать это шоу городами, стремящимися принять у себя финал конкурса — Цюрихом, Женевой, Базелем, а также Берном и Билем. В частности в Цюрихе местные ячейки Федерального демократического союза приняли решение о проведении референдума против рамочного кредита в размере 20 миллионов швейцарских франков (22 миллиона долларов), одобренного городом на днях.
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Эти деньги будут предназначены для финансирования проведения шоу в случае, если Цюрих будет выбран в качестве города-хозяина «Евровидения». Со своей стороны кантональный парламент Цюриха одобрил кредит в размере 5 млн франков, который также пойдет на возможное финансирование конкурса песни в этом городе. В Берне политики от правого Федерального демократического союза также и некоторые представители левых «Зелёных» решили также провести референдум против выделения кредита на финансирование конкурса, за право принять который хотят побороться Берн и Биль/Бьенн.
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Кратко о Культуре от swissinfo.ch
Если кантональный парламент Берна одобрит кредит в размере почти 30 млн франков на финансирование шоу в кантоне Берн, то тогда Швейцарская народная партия (SVP) и Федеральный демократический союз (EDU) начнут организацию референдума на уровне этого кантона (субъекта федерации). Эта последняя партия намерена внимательно следить и за тем, что будет с кредитами на финансирование «Евровидения» в Женеве и Базеле. Пока там вопрос о выделении соответствующих кредитов парламентами не обсуждался.
В Цюрихе против выделения денег на «Евровидение» выступает и «Союз налогоплательщиков» (Bund der Steuerzahler). Он утверждает, что налогоплательщикам Цюриха нет смысла участвовать в финансировании конкурса «Евровидение», который они считают «частным мероприятием». Этой структуре ассистирует и молодежное крыло Швейцарской народной партии (SVP), которое считает, что кредит в 20 миллионов на «такое спорное мероприятие» никоим образом не оправдан. В своем заявлении «молодые народники» выразили обеспокоенность тем, что «общественные средства пойдут на поддержку мероприятия, которое используется для политических заявлений, включая пропаганду „третьего пола“ и антисемитизм».
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Какую выгоду надеется получить Швейцария от «Евровидения»?
Выбрать город проведения конкурса «Евровидение» в 2025 году до конца августа текущего 2024 года должна будет вместе с Европейским вещательным союзом (EBU) швейцарская общественная (негосударственная) телерадиовещательная корпорация SRG SSR, автономным подразделением которой является наш сайт швейцарского иновещания SWI swissinfo.ch. Все референдумы если и состоятся, то только после этого решения.
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