Информация из Швейцарии на 10 языках
Вход на сайт
Новости
Идентичность

Швейцарские консерваторы выступают против «Евровидения»

По словам представителей EDU конкурс «Евровидение» эволюционирует в сторону «антисемитского, сатанистского и оккультного мероприятия», при этом они напоминают о недавних протестах против участия в конкурсе Израиля.
По словам представителей EDU конкурс «Евровидение» эволюционирует в сторону «антисемитского, сатанистского и оккультного мероприятия», при этом они напоминают о недавних протестах против участия в конкурсе Израиля. Keystone-SDA

Швейцарский Федеральный демократический союз (EDU, нишевая правая партия, близкая к Швейцарской народной партии, SVP) выступает против планов профинансировать проведение в 2025 году в Швейцарии конкурса песни «Евровидение».

Этот контент был опубликован на
3 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

По словам представителей EDU конкурс эволюционирует в сторону «антисемитского, сатанистского и оккультного мероприятия», при этом они напоминают о недавних протестах против участия в конкурсе Израиля. По мнению партии такого рода демонстрации свидетельствуют о повышенном риске беспорядков и прочих инцидентов, с которым непременно будет связано проведение конкурса «Евровидение» в Швейцарии в мае следующего 2025 года.

Партия заявила о намерении организовать и провести референдум против планов профинансировать это шоу городами, стремящимися принять у себя финал конкурса — Цюрихом, Женевой, Базелем, а также Берном и Билем. В частности в Цюрихе местные ячейки Федерального демократического союза приняли решение о проведении референдума против рамочного кредита в размере 20 миллионов швейцарских франков (22 миллиона долларов), одобренного городом на днях.

Показать больше
За право провести Евровидение-2025 уже начали конкурировать три швейцарских города. Хотеть, однако, это одно, а быть в состоянии — это совсем иное.

Показать больше

Женева, Базель, Санкт-Галлен хотят провести «Евровидение» в 2025 году

Этот контент был опубликован на За право провести Евровидение-2025 уже начали конкурировать три швейцарских города. Хотеть, однако, это одно, а быть в состоянии — это совсем иное.

Читать далее Женева, Базель, Санкт-Галлен хотят провести «Евровидение» в 2025 году

Эти деньги будут предназначены для финансирования проведения шоу в случае, если Цюрих будет выбран в качестве города-хозяина «Евровидения». Со своей стороны кантональный парламент Цюриха одобрил кредит в размере 5 млн франков, который также пойдет на возможное финансирование конкурса песни в этом городе. В Берне политики от правого Федерального демократического союза также и некоторые представители левых «Зелёных» решили также провести референдум против выделения кредита на финансирование конкурса, за право принять который хотят побороться Берн и Биль/Бьенн.

Показать больше

Если кантональный парламент Берна одобрит кредит в размере почти 30 млн франков на финансирование шоу в кантоне Берн, то тогда Швейцарская народная партия (SVP) и Федеральный демократический союз (EDU) начнут организацию референдума на уровне этого кантона (субъекта федерации). Эта последняя партия намерена внимательно следить и за тем, что будет с кредитами на финансирование «Евровидения» в Женеве и Базеле. Пока там вопрос о выделении соответствующих кредитов парламентами не обсуждался.

В Цюрихе против выделения денег на «Евровидение» выступает и «Союз налогоплательщиков» (Bund der Steuerzahler). Он утверждает, что налогоплательщикам Цюриха нет смысла участвовать в финансировании конкурса «Евровидение», который они считают «частным мероприятием». Этой структуре ассистирует и молодежное крыло Швейцарской народной партии (SVP), которое считает, что кредит в 20 миллионов на «такое спорное мероприятие» никоим образом не оправдан. В своем заявлении «молодые народники» выразили обеспокоенность тем, что «общественные средства пойдут на поддержку мероприятия, которое используется для политических заявлений, включая пропаганду „третьего пола“ и антисемитизм».

Показать больше
«Положительный момент заключается в том, что такой конкурс как Евровидение обладает невероятной внешней притягательностью»

Показать больше

Какую выгоду надеется получить Швейцария от «Евровидения»?

Этот контент был опубликован на Европейский песенный конкурс возвращается в Швейцарию, с ним связаны большие расходы, но он же обещает и значительные выгоды.

Читать далее Какую выгоду надеется получить Швейцария от «Евровидения»?

Выбрать город проведения конкурса «Евровидение» в 2025 году до конца августа текущего 2024 года должна будет вместе с Европейским вещательным союзом (EBU) швейцарская общественная (негосударственная) телерадиовещательная корпорация SRG SSR, автономным подразделением которой является наш сайт швейцарского иновещания SWI swissinfo.ch. Все референдумы если и состоятся, то только после этого решения.

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Донелл О`Салливан

Чего сможет добиться швейцарец Ален Берсе на должности главы Совета Европы?

Насколько эффективно Совет Европы защищает европейские ценности? На каких направлениях должен будет сосредоточиться новый Генсекретарь?

Присоединяйтесь к дискуссии
37 Отметки «мне нравится»
31 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Саймон Бредли

Почему мы отказываемся читать новости?

Рекордное количество людей отказывается сейчас по всему миру от потребления новостного контента. Но почему? В чем причина?

Присоединяйтесь к дискуссии
46 Отметки «мне нравится»
55 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Елена Серветтаз

Следует ли смешивать спортивные и культурные мероприятия с политикой?

Культурные и спортивные мероприятия становятся все более политизированными. Является ли это проблемой?

Присоединяйтесь к дискуссии
19 Отметки «мне нравится»
19 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Предложение ввести налог на наследство раскалывает Швейцарию

Показать больше

Предложение ввести налог на наследство раскалывает Швейцарию

Этот контент был опубликован на Эта инициатива «швейцарских комсомольцев» не имеет шансов на референдуме, но она показывает, как работает прямая демократия.

Читать далее Предложение ввести налог на наследство раскалывает Швейцарию
Президент Швейцарии осудила покушение на Трампа

Показать больше

Президент Швейцарии осудила покушение на Трампа

Этот контент был опубликован на Виола Амхерд шокирована попыткой покушения на бывшего президента США Дональда Трампа, она пожелала ему скорейшего выздоровления.

Читать далее Президент Швейцарии осудила покушение на Трампа
Федеральная прокуратура Швейцарии (BA) ведет следствие в отношении возможного российского агента и еще двух человек.

Показать больше

Швейцария расследует деятельность возможного российского шпиона

Этот контент был опубликован на Федеральная прокуратура Швейцарии (BA) ведет следствие в отношении возможного российского агента и еще двух человек.

Читать далее Швейцария расследует деятельность возможного российского шпиона
Швейцария будет зависеть от импорта продовольствия

Показать больше

Швейцария теперь зависит от импорта продовольствия

Этот контент был опубликован на «Начиная со вторника 9 июля и далее до конца 2024 года Швейцария будет фундаментально зависеть от импорта продовольствия».

Читать далее Швейцария теперь зависит от импорта продовольствия
Искусственный интеллект становится все более распространенным в Швейцарии, но как он влияет на рынок труда?

Показать больше

Швейцарцы не опасаются потерять работу из-за ИИ

Этот контент был опубликован на Искусственный интеллект становится все более распространенным в Швейцарии, но как он влияет на рынок труда?

Читать далее Швейцарцы не опасаются потерять работу из-за ИИ
Целый пакет мер призван предотвратить в будущем недоразумения и конфликты между населением Давоса и иностранными гостями, например из Израиля.

Показать больше

В Давосе урегулируют отношения с гостями из Израиля

Этот контент был опубликован на Целый пакет мер призван предотвратить в будущем недоразумения и конфликты между населением Давоса и иностранными гостями, например из Израиля.

Читать далее В Давосе урегулируют отношения с гостями из Израиля
Иностранные специалисты охотно приезжают в Швейцарию в длительные командировки, но жалуются, что им трудно контактировать с местными жителями.

Показать больше

Швейцария популярна у экспатов, пусть и трудна для знакомств

Этот контент был опубликован на Иностранные специалисты охотно приезжают в Швейцарию в длительные командировки, но жалуются, что им трудно контактировать с местными жителями.

Читать далее Швейцария популярна у экспатов, пусть и трудна для знакомств
Президент Швейцарского национального (центрального) банка Томас Йордан заявил газете Le Temps, что эксперты ЦБ «относительно спокойно» относятся к перспективам развития в стране показателей инфляции.

Показать больше

ЦБ Швейцарии: инфляция в стране «под контролем»

Этот контент был опубликован на Эксперты ЦБ Швейцарии «относительно спокойно» относятся к перспективам развития в стране показателей инфляции.

Читать далее ЦБ Швейцарии: инфляция в стране «под контролем»
Цюрих и Берн хотят улучшить условия содержания в СИЗО

Показать больше

Цюрих и Берн хотят улучшить условия содержания в СИЗО

Этот контент был опубликован на Кантоны Цюрих и Берн разрабатывают программу улучшения условий содержания заключенных в кантональных СИЗО.

Читать далее Цюрих и Берн хотят улучшить условия содержания в СИЗО

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Швейцария победила на 68 конкурсе песни Евровидение

Показать больше

Швейцария проведет 69-й конкурс песни «Евровидение» в 2025 году

Этот контент был опубликован на Швейцария победила на 68-м конкурсе «Евровидение» в шведском городе Мальмё, поэтому в 2025 году 69-й конкурс песни пройдёт в Швейцарии.

Читать далее Швейцария проведет 69-й конкурс песни «Евровидение» в 2025 году
Швейцария победила на 68 конкурсе песни Евровидение

Показать больше

Швейцария победила на 68 конкурсе песни «Евровидение»

Этот контент был опубликован на Небинарная персона Немо победил с композицией The Code на 68-м конкурсе песни «Евровидение» в шведском городе Мальмё.

Читать далее Швейцария победила на 68 конкурсе песни «Евровидение»

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Елена Серветтаз

Следует ли смешивать спортивные и культурные мероприятия с политикой?

Культурные и спортивные мероприятия становятся все более политизированными. Является ли это проблемой?

Присоединяйтесь к дискуссии
19 Отметки «мне нравится»
19 Комментарии
Просмотреть обсуждение

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR