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ИИ и работа

Компания Microsoft вложит в Швейцарии 400 млн в развитие ИИ

Компания Microsoft вложит в Швейцарии 400 миллионов в развитие облачных технологий и искусственного интеллекта (ИИ).
Компания Microsoft вложит в Швейцарии 400 миллионов в развитие облачных технологий и искусственного интеллекта (ИИ). Keystone

Компания Microsoft вложит в Швейцарии 400 миллионов в развитие облачных технологий и искусственного интеллекта (ИИ). В рамках этой инвестиции планируется, в частности, расширение существующих дата-центров в Женеве и Цюрихе.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo
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Как пояснил президент Microsoft Брэд Смит (Brad Smith) на пресс-конференции в Берне, таким образом компания намерена удовлетворить растущий спрос на облачные и ИИ-сервисы. О планах расширения Брэд Смит объявилВнешняя ссылка совместно с членом Федерального совета (министром экономики) Ги Пармеленом (Guy Parmelin) и генеральным директором Microsoft Schweiz Катрин Хинкель (Catrin Hinkel).

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По словам Брэда Смита, в рамках этой инвестиционной программы также будут укрепляться и отношения партнёрства в самой Швейцарии — например, с национальной сетью швейцарских инновационных технопарков. Кроме того, Microsoft планирует расширить сотрудничество с международными организациями, базирующимися в Женеве. Чтобы сделать технологии ИИ более доступными для широкой общественности компания намерена поддерживать программы повышения квалификации. Цель — охватить к концу 2027 года этими программами около одного миллиона человек.

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