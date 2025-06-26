Компания Novartis против болезней зрелого возраста

Швейцарский фармацевтический концерн Novartis открывает для себя новые горизонты — рынок препаратов, помогающих сохранять здоровье в зрелом возрасте. SWI swissinfo.ch / Helen James

Швейцарский фармацевтический концерн Novartis открывает для себя рынок лекарственных препаратов, помогающих сохранять здоровье и в зрелом возрасте. Он стремится разрабатывать препараты для одного из самых быстрорастущих и потенциально прибыльных направлений медицины: поддержание здоровья пожилых людей.

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В декабре 2024 года Novartis заключил соглашение о партнёрстве с калифорнийским стартапом BioAge Labs. Эта относительно малоизвестная биотехнологическая компания не обещает немедленного доступа к какому-то конкретному лекарственному препарату или технологии. Но в центре внимания интереса Novartis и находится нечто совсем иное — большие объемы данных. Дело в том, что BioAge Labs располагает обширной базой биомедицинской информации, охватывающей широкий спектр процессов, связанных со старением.

Почему мы написали этот текст Люди на протяжении веков стремились разгадать тайны долголетия. За последние десять лет достижения в науке о старении и технологиях, включая искусственный интеллект, позволили исследователям говорить о возможном качественном прорыве. Швейцария уже давно занимает особое место в этой гонке за продлением жизни. Ещё в 19 веке сюда приезжали люди со всего мира в надежде омолодиться под целебным воздействием термальных источников. Сегодня швейцарские оздоровительные клиники, учёные, инвесторы и фармацевтические компании активно развивают исследования в области здоровья и долголетия. Но насколько серьёзна новая волна интереса к вечной молодости? Не является ли она просто модным трендом и результатом удачного маркетинга? И действительно ли мы можем продлить человеческую жизнь — и если да, то зачем? Этот материал — часть серии публикаций, посвящённых стремительно развивающейся сфере долголетия и особой роли Швейцарии в её формировании.

Для фармацевтической индустрии такие конгломераты информации становятся новым стратегическим ресурсом, их уже называют «новой нефтью». Биофизика старения – это уже не просто тема в области геронтологии, это стратегическое направление, в рамках которого всё чаще пересекаются интересы науки, биотехнологий и фармацевтического бизнеса. И концерн Novartis, похоже, намерен занять в этой области лидирующие позиции.

Искусственный интеллект и старение: стратегический разворот Novartis

Американская компания BioAge Labs утверждает, что располагает одним из крупнейших и наиболее полных в мире массивов данных о человеческом долголетии, пригодных для разработки лекарственных препаратов. Эту уникальную базу компания сформировала, получив эксклюзивный доступ к геномным профилям, историям болезни и другим параметрам тысяч людей, за состоянием здоровья которых наблюдение велось в течение по меньшей мере полувека.

С помощью искусственного интеллекта BioAge способен определять ключевые факторы, обеспечивающие продолжительную и здоровую жизнь. Эти данные, по замыслу компании, должны существенно ускорить открытие и разработку новых методов лечения возрастных заболеваний. Такой профиль делает BioAge идеальным партнёром для Novartis. Швейцарская компания не хочет повторять старых ошибок: в свое время она не успела воспользоваться фактом стремительного увеличения масштабов рынка препаратов против ожирения.

В отличие от конкурентов, базельский концерн не разрабатывает сегодня собственных аналогов таких хитовых препаратов, как Wegovy или Ozempic, и теперь он активно ищет новые направления для инвестиций и роста. Старение? Почему нет? В 2023 году швейцарская компания создала новое исследовательское подразделение под названием DAReВнешняя ссылка или Diseases of Ageing and Regenerative Medicine («Болезни старения и регенеративная медицина»).

Внешний контент

Его задача — используя накопленный опыт глубже понимать биофизиологические механизмы, лежащие в основе процесса старения. «Наша цель — выявить биологические причины старения, с тем чтобы разрабатывать инновационные методы лечения заболеваний, связанных с возрастом. Мы надеемся, что это откроет путь не только к терапии отдельных заболеваний, но и к борьбе с целыми группами таких недугов».

Об этом порталу SWI swissinfo.ch рассказала руководитель DARe Михаэла Кнайссель (Michaela Kneissel), работающая в Novartis с 1996 года. В условиях стремительного старения населения Земли интерес к лекарствам от болезней, возникающих или обостряющихся с возрастом, резко усиливается. Согласно прогнозу ООН к 2050 году число людей старше 60 лет удвоится с 1 миллиарда в 2020 году до 2,1 миллиарда, что составит около 20% населения планеты. Количество людей старше 80 лет утроится до почти 430 миллионов.

С возрастом увеличивается риск таких заболеваний, как ишемическая болезнь сердца, деменция и онкологические патологии. По оценкам дублинской аналитической компании Research and Markets, мировой рынок гериатрических препаратов вырастет с 153 миллиардов долларов в 2023 году до 222,5 миллиарда в 2030 году. Ряд стран уже активно инвестирует в укрепление здоровья пожилого населения и в профилактику хронических заболеваний. Бразилия, Китай, Саудовская Аравия и Япония входят в число государств, делающих на это направление стратегическую ставку. Так, в 2024 году Бразилия приняла первую в своей истории национальную политику по уходу за людьми с деменцией. По оценкам, к 2050 году число пациентов с этим диагнозом в стране вырастет с 1,8 миллиона (в 2019 году) до 5,6 миллиона.

От терапии к причинам: Novartis и биология старения

Биологические причины старения — процессы, объясняющие, почему клетки, ткани и органы со временем утрачивают свои функции — долгое время оставались на обочине внимания, несмотря на то что фармацевтические компании, включая Novartis, за последние десятилетия инвестировали миллиарды долларов в разработку препаратов, направленных на лечение возрастных заболеваний и облегчение их симптомов. Сегодня, однако, ситуация начала меняться.

На фоне стремительных достижений в науке и технологиях, а также миллиардных инвестиций таких технологических предпринимателей, как Джефф Безос и Сэм Альтман, в стартапы, работающие над продлением жизни, крупнейшие фармкомпании, включая Novartis, вступают в новую гонку за инновациями и господство на рынке. «Мы вступили в эпоху количественной биологии, — говорит Михаэла Кнайссель. — Сегодня мы располагаем колоссальным объёмом данных о человеческом организме. Мы наконец можем заниматься тем, что раньше было невозможно: использовать информацию о человеке, а не полагаться почти исключительно на данные, полученные по итогам экспериментов на животных».

Искусственный интеллект способен анализировать миллионы медицинских досье, геномных профилей и лабораторных показателей, что сделало исследования в области физиологии старения быстрее, точнее и доступнее. «Теперь мы можем секвенировать весь геном всего за пригоршню долларов», — говорит Витторио Себастьяно (Vittorio Sebastiano), биолог из Стэнфордского университета и основатель стартапа Turn Biotechnologies, разрабатывающего методы восстановления клеточных функций.

Уроки прошлого

Для Novartis исследования в области биофизики старения не являются чем-то принципиально новым. В 2014 году компания вела клинические испытания своего противоракового препарата эверолимус, желая проверить его потенциальные антивозрастные свойства. Поводом стали данные о том, что родственный препарат рапамицин заметно продлевает срок жизни нескольких видов животных. Оба вещества воздействуют на белок mTOR, ключевой регулятор клеточных процессов, первым попадающий под удар возрастных изменений. Испытания вызвали большой интерес: в СМИ их рассматривали в качестве возможного прорыва к «эре антивозрастной фармакологии».

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Казалось, что крупные фармкомпании впервые вплотную подошли к разработке препаратов, способных воздействовать на старение как на биологическое явление. Однако уже через несколько лет Novartis передал это направление небольшой компании ResTORbio, сохранив в ней лишь миноритарную долю. Сам концерн начал масштабную реструктуризацию, сосредоточившись на новых препаратах и других областях. Дополнительным сдерживающим фактором стала позиция Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Оно не признаёт старение заболеванием, поддающимся лечению. А поскольку срок действия патентов на эверолимус подходил к концу, то экономическая отдача от проекта оказалась под вопросом. Отсюда и такое решение швейцарского концерна

Причины же, по которым сегодня Novartis возвращается в эту сферу, более чем весомы. Во-первых, многие возрастные заболевания слабо поддаются лечению традиционными методами. Один из самых ярких примеров — болезнь Альцгеймера. Десятилетия исследований так и не дали ответа на вопрос о причинах её возникновения, а доступные препараты лишь незначительно замедляют процесс утраты памяти. Переход от симптоматического лечения к пониманию биофизических основ процесса старения может стать шагом к новой фармацевтической парадигме: от борьбы с отдельными диагнозами — к системной профилактике целых классов заболеваний. Именно в этом направлении Novartis сегодня и ориентирует свои стратегические и научные приоритеты.

Смещение фокуса: от симптомов к первопричинам

Остеоартроз — хроническое дегенеративное заболевание суставов, от которого страдают около 600 миллионов человек, преимущественно старше 55 лет — лишь одно из возрастных состояний, с которыми современная фармацевтика не справляется традиционными средствами. В апреле 2024 года компания Novartis отказалась от двух кандидатов на препарат от остеоартроза на Второй стадии клинических испытаний: они не обеспечили клинически значимого обезболивания. Эта неудача, однако, стала симптомом более широкой тенденции: ставка только на подавление симптомов оказывается недостаточной.

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Именно такие случаи и подталкивают фарминдустрию к более пристальному изучению биологических причин возрастных заболеваний. «Крупные фармкомпании всё чаще рассматривают биологию старения в качестве источника новых «терапевтических мишеней». В случае болезни Альцгеймера, например, ясно, что лечение необходимо начинать ещё до появления симптомов, на самых ранних стадиях развития заболевания», — объясняет Кристен Фортни, основательница и директор компании BioAge.

Конкретные цели подразделения DARe в рамках Novartis пока не раскрываются. Однако, по словам Михаэлы Кнайссель, одним из приоритетов обозначена так называемая биология физических упражнений. Доказано, что физическая активность — одно из немногих средств, эффективно влияющих на широкий спектр заболеваний, связанных со старением. Такой подход может, к примеру, позволить сохранять мышечную массу при потере веса или способствовать регенерации хрящевой ткани в коленном суставе при остеоартрозе. «По мере развития науки о старении появляется возможность воздействовать на заболевания ещё до появления клинических симптомов, а в долгосрочной перспективе это откроет путь к истинной профилактике», — говорит Михаэла Кнайссель.

Развитие клеточной и генной терапии позволяет говорить уже не только о том, чтобы лечить болезни, но и о том, чтобы воздействовать на молекулярные и генетические механизмы, лежащие в их основе. Некоторые учёные уверены: со временем можно будет поворачивать вспять процесс старения клеток и даже восстановливать утраченные функции, характерные для молодого организма. Феноменальный успех таких препаратов, как Ozempic — агониста рецепторов GLP-1, применяемого при ожирении и диабете — усилил интерес к идее универсальных препаратов, воздействующих сразу на несколько возрастных механизмов.

Известно, что активность GLP-1, гормона кишечника, регулирующего уровень сахара в крови, с возрастом снижается. «Многие люди стареют, скажем так, „успешнее“ других. и если мы поймём, почему так происходит, то мы сможем найти истинные причины болезней и создать препараты, которые будут работать не с последствиями, а с их источником. Возможно, даже одновременно для нескольких диагнозов», — говорит Кристен Фортни.

Финансовые стимулы и регуляторные барьеры

Сдвиг в сторону ранней диагностики и профилактики совпал с растущей тревогой по поводу социальных и экономических издержекЮ связанных со стареющим населением, что одновременно стимулирует государственные и частные инвестиции в область биологии старения. Так, Национальные институты здравоохранения США (NIH) увеличили свой бюджет на соответствующие исследования с 3,1 млрд в 2016 году до 6,3 млрд в 2023-м. Даже администрация Дональда Трампа включила хронические заболевания в список приоритетов программы «Сделаем Америку снова здоровой». Но пока старение не признано заболеванием у фармкомпаний не будет ни одобрения регулирующих органов, ни компенсаций от страховых систем за препараты, направленные на замедление старения.

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Поэтому сейчас компании концентрируются на отдельных диагнозах — таких, как болезнь Альцгеймера, остеопороз или саркопения (возрастное атрофическое дегенеративное изменение скелетной мускулатуры, приводящее к постепенной потере мышечной массы и силы). «Национальные системы здравоохранения и страховые компании уже не справляются с увеличивающимися расходами», — предупреждает Йохан Ауверкс (Johan Auwerx), эксперт по клеточному метаболизму из Лозаннского политехнического института (EPFL). «Нам нужна модель, в рамках которой компании, действительно работающие на снижение страховых затрат, смогут возвращать свои инвестиции. Только тогда в эту сферу масштабно войдёт фармацевтическая индустрия».

«Подразделение DARe как раз ориентировано на разработку конкретных препаратов. Такой подход отличается от проектов по долголетию. Там цель — просто жить дольше. В нашем же случае долгая жизнь — это побочное следствие, но не основной фокус», — подчёркивает Михаэла Кнайссель. Иными словами: если препарат, основанный на биологии старения, окажется успешным, то он станет прорывом не только с точки зрения терапии, но и в качестве поворотного момента для всей фармацевтической отрасли, которой десятилетиями не удавалось выводить фундаментальные исследования на массовый рынок. Примеры недавних неудач, однако, показывают, насколько трудным остаётся путь к такому прорыву.

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В частности, компания Calico (дочерняя структура Alphabet / Google), вложившая в антивозрастные проекты около 3,5 млрд долларов, за 10 лет не вывела на рынок ни одного препарата. В январе 2025 года провалились клинические испытания фозиготифатора, потенциального лекарства от БАС (бокового амиотрофического склероза, также известного как болезнь Лу Герига), разработанного вместе с компанией AbbVie.

В мае 2025 года Unity Biotechnology, стартап из Сан-Франциско, занимавшийся возрастными нарушениями зрения, уволил весь персонал после неубедительных результатов. А BioAge свернула разработку препарата от ожирения из-за проблем с безопасностью. «Сегодня всё больше людей осознают: профилактика — это стратегическая необходимость, а не дополнительный бонус. Но чтобы это стало реальностью, некоторые препараты должны наконец дойти до финиша», — резюмирует Кристен Фортни (Kristen Fortney).

Русскоязычная оригинальная версия материала подготовлена, адаптирована для целевой аудитории, выверена и научно отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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