Гийом Анри Дюфур — универсальный гений Швейцарии

Гийом Анри Дюфур до сих пор остаётся одной из самых значимых личностей в истории Швейцарии. Wikimedia / swisstopo

Гуманный военачальник, картограф-новатор: но Гийом Анри Дюфур вошел в историю еще и как пионер транспортной мобильности, инженер и политик (хотя и поневоле).

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Андрей Абпланальп (Andrej Abplanalp), Блог Национального исторического музея Швейцарии

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Ровно 150 лет назад, в 1875 году, умер Гийом Анри Дюфур, один из самых выдающихся исторических деятелей Швейцарии. Уроженец Женевы, он вошел в историю как гениальный картограф и гуманный военачальник. Созданная под его руководством топографическая карта Швейцарии стала первым в истории страны кадастровым документом, задав в области картографии действующие и сегодня международные стандарты. В 1855 году она была удостоена золотой медали на Всемирной выставке в Париже.

В 1847 году Дюфур с большим тактом провёл Швейцарию через последнюю гражданскую войну в её истории, предотвратив эскалацию конфликта и заложив основы для быстрого примирения враждующих политических лагерей. Гийом Анри Дюфур до сих пор почитается в Швейцарии как «национальный строитель мостов» — причем не только в инженерном, но и в символическом смысле.

Главнокомандующий войсками Швейцарской Конфедерации во время гражданской войны 1847 года Анри Дюфур всегда действовал с рассудительностью, на основе принципов гуманизма и идеалов примирения. Гравюра, около 1856 года. Schweizerisches Nationalmuseum

Он строил мосты

Житель Женевы Гийом Анри Дюфур (Guillaume Henri Dufour) вошёл в историю как человек, строивший мосты — не только между враждующими сторонами после гражданской войны, но и в самом прямом смысле слова. С 1817 по 1850 год он занимал должность кантонального инженера Женевы и отвечал за строительство нескольких значимых городских мостов. Среди них — Пон-де-Берг (Pont des Bergues) через Рону, который после завершения в 1834 году стал одним из архитектурных символов города.

Ещё раньше, в 1823 году, Дюфур построил Passerelle de Saint-Antoine — первый в Европе стационарный подвесной мост на стальных тросах. Он соединил центр Женевы, в то время ещё окружённый мощными городскими укреплениями и имеющий всего три выхода, с расположенным за их пределами районом Сен-Антуан. Этот пешеходный мост существенно улучшил пешеходную мобильность в городе — это был очень важный проект в эпоху, когда развитие транспорта становилось решающим фактором. Промышленная революция и стремительное распространение железных дорог уже стали причиной коренных общественно-политических преобразований в Европе и Швейцарии, так что инженерные проекты Дюфура оказались тогда в авангарде всех этих перемен.

Пешеходный мост Saint-Antoine соединял центр Женевы с кварталом Сен-Антуан. Wikimedia

Он нёс людям свет

С увеличением степени транспортной подвижности населения и с развитием городских транспортных маршрутов люди стали проводить в пути всё больше времени. Это напрямую отразилось и на уличной инфраструктуре: дороги требовалось не только расширять и реконструировать, но и обеспечивать полноценным освещением. Отдельные улицы и площади крупных европейских городов освещались масляными фонарями уже в 17 веке, но два столетия спустя уличное освещение стало неотъемлемой частью городского благоустройства. Передвижение в тёмное время суток становилось всё более привычным стандартом, а это ставило перед городскими властями новые задачи.

Для удовлетворения растущей потребности в освещении стали внедряться наружные газовые светильники. Они давали более яркий и устойчивый свет и позволяли интегрировать уличное освещение в централизованную инженерную систему управления городским хозяйством, что значительно упрощало его эксплуатацию. Одним из первых швейцарских городов, внедривших газовое освещение, стал Берн — это произошло в 1843 году. Через год по инициативе Гийома Анри Дюфура в Женеве была введена в эксплуатацию система из 300 газовых светильников. В течение следующих шестнадцати лет их число увеличилось примерно до 6 000. Базель и Цюрих внедрили аналогичные системы позднее, а Ла-Шо-де-Фон — лишь в 1894 году, когда в некоторых швейцарских городах уже начали переходить на электрическое освещение.

Газовый фонарь в старом городе Берна, 1865 год. Wikimedia

Он был пионером развития общественного транспорта

Гийом Анри Дюфур отличался стратегическим мышлением и инженерной дальновидностью. Уже в 1820-х годах он предвидел увеличение степени персональной мобильности населения в качестве одного из ключевых последствий процесса индустриализации. Это позволило ему своевременно определить потребности города Женева в развитии транспортной инфраструктуры. Занимая должность кантонального инженера, Дюфур сыграл решающую роль в запуске регулярного пароходного сообщения по Женевскому озеру, и так с 1823 года между Женевой и портом Уши в Лозанне шесть раз в неделю начало курсировать судно «Вильгельм Телль» (Guillaume Tell), став новым шагом в развитии региональной мобильности.

Позднее Дюфур активно участвовал в проекте подключения Женевы к французской железнодорожной сети — обеспечив прежде всего транспортную достижимость Лиона, важнейшего торгово-транспортного узла региона. После ухода с госслужбы он был избран в совет директоров компании Compagnie de Lyon, занимавшейся прокладкой соответствующей железнодорожной линии. Благодаря его усилиям с 1857 года между Женевой и Лионом начали регулярно курсировать поезда. Так Женева одной из первых в Швейцарии вошла в железнодорожную эпоху.

Вид на Женеву. Справа — пароход Guillaume Tell, который с 1823 года регулярно курсировал между Женевой и Лозанной-Уши. Wikimedia Wikimedia

Он занимался политикой (пусть и неохотно)

Может показаться, что у Гийома Анри Дюфура, одного из самых выдающихся швейцарцев 19 века, вообще не было слабых сторон. Это почти так — за исключением политики. В этой сфере «строитель мостов» и «носитель света» ощущал себя неуверенно. Дюфур не был человеком власти. Несмотря на свои авторитет, сеть контактов и статус национального героя, который он приобрел после гражданской войны 1847 года, Дюфур не испытывал склонности к политической борьбе. Дебаты, партийная конкуренция и стратегические манёвры были ему чужды. Он предпочитал оставаться беспристрастным экспертом, нейтральным посредником, стоящим над партийными интересами. Такая позиция вызывала глубокое уважение, но она редко когда превращалась в реальное политическое влияние.

Политикой Гийом Анри Дюфур занимался только по мере необходимости. Wikimedia / swisstopo

Тем не менее Дюфур почти полвека оставался активным участником политической жизни страны. Сначала — в качестве представителя Женевы в Соборе, швейцарском протопарламенте (Tagsatzung), затем как депутат в парламенте Женевы. В 1850-х годах он также входил уже в состав Национального совета, большой палаты нового федерального парламента всей Швейцарии.

Политика, тем не менее, никогда не была его страстью, скорее это был гражданский долг, который он стремился исполнить с честью и достоинством. На политической арене он не сражался за власть, но стремился к равновесию и к аргументированным дебатам с опорой на факты. И, возможно, именно эта политическая слабость (дистанция по отношению к власти) и лежала в основании его сильных сторон, сделавших его тем, кем он и вошёл навсегда в историю — великим инженером, военачальником и картографом.

Автор Andrej AbplanalpВнешняя ссылка историк и глава отела связей с общественностью Национального исторического Музея Швейцарии в Цюрихе.

В оригинале на немецком языке материал был опубликован в Блоге Национального исторического музея Швейцарии по этой ссылке. Внешняя ссылка

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована для целевой аудитории и научно отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

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