Как Швейцария за НЛО охотилась

Как выяснил швейцарский телеканал RTS, к предполагаемым наблюдениям НЛО проявляли интерес и швейцарские военные. Keystone / Anthony Anex

Потенциальные случаи появления так называемых неопознанных летающих объектов (НЛО) расследовались многими странами. Как выясняется, Швейцария — вовсе не исключение. Вооруженные силы этой страны тоже собирали информацию об НЛО. Недавно швейцарский телеканал на французском языке RTSВнешняя ссылка получил доступ к «швейцарским файлам Х».

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В хранилищах швейцарского Федерального архива в Берне собраны многочисленные документы, касающиеся фактов наблюдений НЛО в небе над Конфедерацией. Среди них и встречаются официальные досье, составленные армейскими структурами, правоохранительными органами и даже посольствами Швейцарии по всему миру. Большая часть этих документов была оцифрована и теперь доступна онлайн.

Вот, например, несколько дел из наследия швейцарских ВВС, они архивированы в выцветших папках, каждая из которых подписана Fliegende Teller (нем. «летающие тарелки»). Дело под кодовым грифом E5465B датировано 1954 годом и содержит наставление, составленное разведкой ВВС для пилотов и чиновников. В нем детально расписано, как, каким порядком, в какой форме и кому следует сообщать о наблюдавшихся в Швейцарии НЛО.

Цитата: «В этом документе указан порядок заполнения анкет относительно фиксации фактов наблюдения неопознанных летающих объектов (…) В нашу задачу при этом не входит расследование характера, происхождения или назначения этих объектов. Наша задача скорее заключается в том, чтобы систематически фиксировать их появления».

Анкеты для точной регистрации фактов наблюдения НЛО были разработаны, как и положено в Швейцарии на трех официальных языках (немецком, французском, итальянском). RTS / François Ruchti

Анкеты для регистрации наблюдения НЛО были разработаны, как и положено в Швейцарии, на трех официальных языках (немецком, французском, итальянском). В анкете были учтены такие рубрики, как «положение НЛО / направление / высота (…) размер относительно лунного диска / видимые результаты работы возможных движительных установок (например, дым) / форма / скорость». Телеканал RTS связался с бывшими пилотами швейцарских ВВС, и примерно десяток из них подтвердили, что эти формы использовались и аккуратно заполнялись вплоть до 1990-х годов. В архиве, однако, сохранилось лишь только несколько документов такого рода, большинство их было, как видно, уничтожено.

Таинственное явление НЛО зимой 1971 года

Среди архивированных анкет можно найти также отчеты чиновников Министерства обороны Швейцарии. Самый примечательный случай относится к зиме 1971 года, когда об одном и том же случае наблюдения НЛО сообщалось сразу в трёх документах. В первом отчете говорится, что пилоты истребителя Mirage III во время ночного полета 23 февраля 1971 года наблюдали яркое свечение, и этот источник света весьма необычным порядком двигался над городом Интерлакен в центральном регионе Швейцарии.

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Характер траектории движения объекта описан в качестве нетипичного, непохожего на траекторию движения любого военного самолета того времени: «Светящийся объект двигался волнообразным, змееподобным движением, а затем исчез». Во втором отчете описывался тот же объект, наблюдавшийся другим пилотом несколько часов спустя уже гораздо севернее Интерлакена — над городом Винтертур в кантоне Цюрих.

Отчет содержит также рукописную схему, иллюстрирующую размеры и характер движения объекта. Наблюдение за НЛО продолжалось несколько минут. Наконец, три дня спустя, еще один пилот на истребителе Mirage наблюдал тот же объект, сначала приняв его за самолет с посадочными огнями. Но затем оказалось, что он никуда не двигался, просто зависая на одном месте с характерным для него конусообразным лучом света. Затем этот объект тоже исчез.

Никакого научного объяснения

Несмотря на эти подробные отчеты, никакого научного объяснения такого рода явлениям дано так и не было. Загадочности всему делу добавляет факт исчезновения оригиналов докладов. В военной библиотеке Минобороны в Берне на площади им. Анри Гизана хранятся только копии, оригиналы же найти возможным не представляется. В самих документах буквально всё было анонимизировано, в частности, все имена пилотов из досье были удалены. Телеканалу RTS удалось, однако, найти Мишеля Пердрисата (Michel Perdrisat), бывшего пилота, летавшего на «Миражах», и поговорить с ним.

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По его словам, пилоты между собой, разумеется, обсуждали все такого рода наблюдения, пытаясь найти им какое-то объяснение. Одна из теорий заключалась в том, что все предполагаемые наблюдения НЛО могли быть результатом сгорания спутников, входящих в плотные слои атмосферы. Однако спутники сгорают быстро, а такие НЛО наблюдались порой относительно продолжительное время. «Это настоящая загадка, хотя всё это вовсе не значит, что это была летающая тарелка. Мы все-таки воспитаны в картезианском* духе, тут должно быть какое-то рациональное объяснение, его не может не быть».

Метеозонды, самолеты? Или все-таки?..

Эрнст Гмюндер (Ernst Gmünder), еще один пилот, наблюдавший свечение над Интерлакеном, хорошо помнит тот инцидент, но скептически относится к возможному внеземному происхождению источника необычного света. Сейчас, спустя более полувека, он признает, что многие подробности выветрились у него из памяти. Официально швейцарские Вооруженные силы утверждают, что никогда не интересовались проблематикой НЛО. Представитель Министерства обороны Швейцарии (VBS) Дельфина Шваб-Аллеман (Delphine Schwab-Allemand) говорит, что у швейцарских Вооруженных сил нет и никогда не было специального отдела или структуры по сбору информации об НЛО.

Одна из теорий заключалась в том, что все предполагаемые наблюдения НЛО могли быть результатом сгорания спутников, входящих в верхние слои атмосферы. RTS / François Ruchti

«После каждого полета проводился дебрифинг, отчеты о полетах впоследствии распределялись по архивным категориям, и именно в этом контексте и следует понимать „файлы икс“, собранные в Федеральном архиве». Ни фотографий НЛО, ни видеозаписей летающих тарелок в швейцарских архивах нет, но зато есть письма от граждан, в которых выражаются, например, опасения по поводу инопланетного присутствия в Швейцарии и даже содержатся предложения помочь в поиске и обнаружении НЛО. В большинстве же случаев все такие случаи имели весьма простое объяснение.

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Например, в деле под названием Ausländische Luftraumverletzungen («Нарушения воздушного пространства Швейцарии иностранными летательными аппаратами») собраны документы об иностранных воздушных судах, непреднамеренно вторгавшихся в воздушное пространство Швейцарии. Среди них были французские, итальянские и американские военные самолеты. В некоторых случаях, когда происхождение таких летательных аппаратов устанавливать не удавалось, подозрения часто падали на советские или американские самолеты-шпионы. Например, в одном из отчетов 1975 года было подробно описано, как американский разведывательный самолет проводил несанкционированные полеты в небе над Швейцарией.

Несколько дел из наследия швейцарских ВВС архивированы в выцветших папках, каждая из которых подписана Fliegende Teller (нем. «летающие тарелки»). RTS / François Ruchti

Для ответа на письма граждан и на сообщения в прессе о наблюдавшихся НЛО была подготовлена и стандартная форма ответа: «Ваше письмо, касающееся наблюдения внеземных явлений, мы передали в авиационную и зенитную службу, которая тщательно изучает все подобные сообщения». За НЛО часто принимали не только самолеты, но и метеозонды, одноразовые беспилотные аэростаты, предназначенные для изучения атмосферы. Однако многие сообщения о наблюдениях НЛО так и остаются без удовлетворительного ответа, что дает приятную возможность предполагать в глубине души, что «истина существует, но находится она где-то в совсем другом месте».

Примечание:

*Картезианство (от лат. Cartesius) — направление в истории философии, идеи которого восходят к Рене Декарту. Для картезианства характерны скептицизм, рационализм, критика схоластической философской традиции.