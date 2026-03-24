Цюрихский музей покажет коллекцию Эмиля Бюрле в новом формате
Художественная коллекция Бюрле будет вновь представлена в Цюрихском художественном музее в рамках новой выставки.
Художественная коллекция Эмиля Бюрле будет вновь представлена в Цюрихском художественном музее (Kunsthaus Zürich) в рамках новой выставки. Экспозиция получила название «Промежуточный итог. Коллекция Бюрле» (Zwischenstand. Sammlung Bührle) и задумана в качестве формата, соединяющий взгляд в историю назад с подготовкой к будущей новой презентации всего собрания.
Напомним, что в 2023–2025 годах в этом музее проходила широко обсуждавшаяся выставка «Будущее без прошлого. Коллекция Бюрле: искусство, контекст, война и конфликт» (Eine Zukunft ohne Vergangenheit. Sammlung Bührle: Kunst, Kontext, Krieg und Konflikt). И вот на 2027–2028 годы уже запланирована уже, как указано, «тематически сфокусированная», экспозиция коллекции Бюрле.
А пока, начиная с 10 апреля 2026 года, цюрихский музей покажет почти все полотна из постоянного депозитария Фонда коллекции Э. Г. Бюрле (Stiftung Sammlung E. G. Bührle) в формате так называемой «салонной развески», когда картины размещаются на стенках очень плотно, одна рядом с другой. Как пояснил музей, такой способ показа должен наглядно представить масштаб и разнообразие этого собрания.
Среди работ, которые можно будет увидеть, представлена, например, картина Винсента ван Гога (Vincent van Gogh) «Сеятель на закате солнца» (Le Semeur au soleil couchant) и портретное полотно Огюста Ренуара (Auguste Renoir) «Ирен Каэн д’Анверс» (Irène Cahen d’Anvers). Временная выставка сосредоточена на искусствоведческом контексте, на роли еврейских коллекционеров в становлении визуального модерна, а также на истории самой коллекции и на её связи с Цюрихским художественным музеем. Напомним, это собрание создал швейцарский торговец оружием Эмиль Бюрле (Emil Bührle, 1890–1956).
Уже много лет его коллекция остаётся в Цюрихе предметом общественных споров. Проведённое расследование пришло в 2024 году к выводу о том, что прежняя работа по изучению провенанса (происхождения) полотен из этого собрания «была недостаточной». Многие эти картины в эпоху национал-социализма находились в собственности еврейских владельцев. Музей также сообщил, что с 1 апреля 2026 года вновь возобновляет исследование происхождения работ из коллекции Бюрле. В феврале 2026 года город Цюрих выделил на это специальные средства.
Кратко о Культуре от swissinfo.ch
Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deep l или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch.
