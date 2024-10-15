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Большинство швейцарцев не засыпает без смартфона

Большинство швейцарцев не засыпает без смартфона. Таков результат опроса, проведенного в Швейцарии известным мебельным брендом Ikea.
Большинство швейцарцев не засыпает без смартфона. Таков результат опроса, проведенного в Швейцарии известным мебельным брендом Ikea. Keystone / Gaetan Bally

Большинство швейцарцев уже не может заснуть, не полистав ленту в мобильном телефоне. Таков результат опроса, проведенного в Швейцарии известным мебельным брендом Ikea. На 60% швейцарских прикроватных тумбочек мобильный телефон заменил книгу.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Среди тех, кто принадлежит к возрастной группе от 18 до 39 лет, этот показатель возрастает до 79%. Книгам всё ещё отдают предпочтение 38% респондентов, говорящих по-немецки, примерно половина опрошенных, говорящих по-итальянски, и 46% говорящих по-французски.

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Итоги опроса также выявил и некоторые другие необычные привычки швейцарцев. Более четверти жителей италоязычного кантона Тичино спят вместе с каким-то домашним животным, а вот в среде немецкоговорящих жителей страны этот показатель составляет всего 9%.

Опрос, проведенный с 19 по 30 августа 2024 г. с участием 1 020 человек в возрасте от 18 до 75 лет, также показал, что семь из десяти человек хотели бы улучшить качество сна.

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Этот результат подтверждает итоги опроса, проведенного Федеральным ведомством статистики Швейцарии (BfS), в соответствии с которыми в 2022 году по меньшей мере треть населения Швейцарии страдала от расстройств сна, что на 5% больше, чем четверть века назад.

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