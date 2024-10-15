Большинство швейцарцев не засыпает без смартфона

Большинство швейцарцев не засыпает без смартфона. Таков результат опроса, проведенного в Швейцарии известным мебельным брендом Ikea. Keystone / Gaetan Bally

Большинство швейцарцев уже не может заснуть, не полистав ленту в мобильном телефоне. Таков результат опроса, проведенного в Швейцарии известным мебельным брендом Ikea. На 60% швейцарских прикроватных тумбочек мобильный телефон заменил книгу.

1 минута

Среди тех, кто принадлежит к возрастной группе от 18 до 39 лет, этот показатель возрастает до 79%. Книгам всё ещё отдают предпочтение 38% респондентов, говорящих по-немецки, примерно половина опрошенных, говорящих по-итальянски, и 46% говорящих по-французски.

Показать больше

Показать больше Оптимальный сон снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний Этот контент был опубликован на Как показали результаты исследования, проведенного швейцарскими и французскими медиками, оптимальный режим сна заметно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Читать далее Оптимальный сон снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Итоги опроса также выявил и некоторые другие необычные привычки швейцарцев. Более четверти жителей италоязычного кантона Тичино спят вместе с каким-то домашним животным, а вот в среде немецкоговорящих жителей страны этот показатель составляет всего 9%.

Опрос, проведенный с 19 по 30 августа 2024 г. с участием 1 020 человек в возрасте от 18 до 75 лет, также показал, что семь из десяти человек хотели бы улучшить качество сна.

Показать больше

Показать больше Кратко общественные темы от swissinfo.ch Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется. Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Этот результат подтверждает итоги опроса, проведенного Федеральным ведомством статистики Швейцарии (BfS), в соответствии с которыми в 2022 году по меньшей мере треть населения Швейцарии страдала от расстройств сна, что на 5% больше, чем четверть века назад.