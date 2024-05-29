Многие жертвы вакцинации в Швейцарии оказались забытыми
Во время пандемии коронавируса вакцинация бесспорно помогла взять болезнь под контроль. Однако у некоторых людей вакцина, и это тоже бесспорно, вызвала серьезные побочные эффекты. Эти люди до сих пор страдают от самых разных проблем, но главное, что их угнетает, так это ощущение, что власти и общество их забыли.
Если верить оценкам Университетской клиники города Марбург (ФРГ), на каждые 100 000 удачно привитых приходится от 20 до 30 человек, у которых в результате вакцинации от коронавируса возникли серьезные проблемы со здоровьем. Ещё в марте 2023 года министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах пообещал помощь пострадавшим и с того момента и до сих пор в Германии уже несколько сот человек получили соответствующие финансовые компенсации.
В Швейцарии аналогичная возможность предусмотрена Федеральным Законом «О противодействии инфекционным заболеваниям человека» (Bundesgesetz über die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten des Menschen / Epidemiengesetz / EpG). Курирует эту сферу Федеральное Ведомство здравоохранения (BAG, подразделение МВД), но оно, как видно, не торопится выплачивать компенсации. В ответ на запрос телеканала SRFВнешняя ссылка ведомство написало, что на сегодняшний день в Генеральный секретариат МВД поступило около 300 заявлений с ходатайствами о рассмотрении возможности компенсационных выплат. Но на сегодняшний день пока ни одна компенсация так и не была официально назначена».
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Грегор Хааб (Gregor Haab), президент «Швейцарской Ассоциации поствакцинального синдрома» (Verein Post Vakzin Syndrom Schweiz) такой позиции не принимает и не понимает. «Эта тема всё ещё в обществе табуирована, спустя более трёх лет после начала кампании по вакцинации мы чувствуем, что её активно замалчивают». Если опять же ориентироваться на цифры из Марбурга, то в Швейцарии пострадать от «побочек» могли бы от 1 200 до 1 800 человек. Одна из пострадавших: дочь самого Грегора Хааба.
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«У нее постоянные головокружения, приступы мигрени, есть проблемы с вестибулярным аппаратом, любая более или менее заметная нагрузка вызывает упадок сил». Его жена после вакцинации хронически страдает от ухудшения зрения, головокружений и сильной усталости. «Швейцарская Ассоциация поствакцинального синдрома» неоднократно пыталась наладить диалог с органами здравоохранения и попросить о помощи. Однако успеха пока она так и не добилась. «Для тех, кто страдает от поствакцинального синдрома, ничего не делается», — резюмирует Грегор Хааб.
Представители Ведомства здравоохранения BAG с этим не согласны. В ответ на запрос телеканала SRF чиновники пишут, что они очень серьезно относятся к этому вопросу и поддерживают диалог с различными заинтересованными сторонами, а из всех поданных заявлений с ходатайствами о компенсации по состоянию на конец мая 2024 года не рассмотренными остаются всего только 30 заявлений.
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Один из таких заявителей: Михаэль Хирт (Michael Hirt), независимый предприниматель в области консалтинга. Заявление он подал полтора года назад за свою жену, которая практически полностью утратила трудоспособность после вакцинации от коронавируса, состоявшейся в апреле 2021 года. «Она проводит 18 часов в день лежа, а остальные часы сидит в инвалидном кресле. Она не в состоянии сама ухаживать за собой и зависит от посторонней помощи, медики диагностировали у 57-летней женщины ортостатический коллапс (синдром резкого снижения артериального давления при переходе положения тела из горизонтального в вертикальное)».
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Сыну супругов Хирт также был поставлен аналогичный диагноз, из-за чего 22-летний юноша был даже вынужден прервать учебу. В июне 2023 года Ведомство BAG запросило у Михаэля Хирта дополнительные документы, но с тех больше чиновники на связь с ним не выходили. «Ни слова от них больше не услышал»! Михаэль Хирт уже не хочет иметь каких-либо дел с властями, всё его внимание сосредоточено сейчас на его семье: по его словам, с помощью нескольких доверенных лиц он постарался обеспечить жене и сыну жизнь, достойную того, чтобы ее можно было назвать жизнью. И — да, компенсация была бы в такой ситуации заметным подспорьем.
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