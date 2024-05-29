Многие жертвы вакцинации в Швейцарии оказались забытыми

Эти люди до сих пор страдают от самых разных проблем, но главное, что их угнетает, так это ощущение, что общество их забыло. Copyright 2020 The Associated Press. All Rights Reserved.

Во время пандемии коронавируса вакцинация бесспорно помогла взять болезнь под контроль. Однако у некоторых людей вакцина, и это тоже бесспорно, вызвала серьезные побочные эффекты. Эти люди до сих пор страдают от самых разных проблем, но главное, что их угнетает, так это ощущение, что власти и общество их забыли.

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Ирен Дичи (Irène Dietschi), телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Если верить оценкам Университетской клиники города Марбург (ФРГ), на каждые 100 000 удачно привитых приходится от 20 до 30 человек, у которых в результате вакцинации от коронавируса возникли серьезные проблемы со здоровьем. Ещё в марте 2023 года министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах пообещал помощь пострадавшим и с того момента и до сих пор в Германии уже несколько сот человек получили соответствующие финансовые компенсации.

В Швейцарии аналогичная возможность предусмотрена Федеральным Законом «О противодействии инфекционным заболеваниям человека» (Bundesgesetz über die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten des Menschen / Epidemiengesetz / EpG). Курирует эту сферу Федеральное Ведомство здравоохранения (BAG, подразделение МВД), но оно, как видно, не торопится выплачивать компенсации. В ответ на запрос телеканала SRFВнешняя ссылка ведомство написало, что на сегодняшний день в Генеральный секретариат МВД поступило около 300 заявлений с ходатайствами о рассмотрении возможности компенсационных выплат. Но на сегодняшний день пока ни одна компенсация так и не была официально назначена».

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Грегор Хааб (Gregor Haab), президент «Швейцарской Ассоциации поствакцинального синдрома» (Verein Post Vakzin Syndrom Schweiz) такой позиции не принимает и не понимает. «Эта тема всё ещё в обществе табуирована, спустя более трёх лет после начала кампании по вакцинации мы чувствуем, что её активно замалчивают». Если опять же ориентироваться на цифры из Марбурга, то в Швейцарии пострадать от «побочек» могли бы от 1 200 до 1 800 человек. Одна из пострадавших: дочь самого Грегора Хааба.

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«У нее постоянные головокружения, приступы мигрени, есть проблемы с вестибулярным аппаратом, любая более или менее заметная нагрузка вызывает упадок сил». Его жена после вакцинации хронически страдает от ухудшения зрения, головокружений и сильной усталости. «Швейцарская Ассоциация поствакцинального синдрома» неоднократно пыталась наладить диалог с органами здравоохранения и попросить о помощи. Однако успеха пока она так и не добилась. «Для тех, кто страдает от поствакцинального синдрома, ничего не делается», — резюмирует Грегор Хааб.

Представители Ведомства здравоохранения BAG с этим не согласны. В ответ на запрос телеканала SRF чиновники пишут, что они очень серьезно относятся к этому вопросу и поддерживают диалог с различными заинтересованными сторонами, а из всех поданных заявлений с ходатайствами о компенсации по состоянию на конец мая 2024 года не рассмотренными остаются всего только 30 заявлений.

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Один из таких заявителей: Михаэль Хирт (Michael Hirt), независимый предприниматель в области консалтинга. Заявление он подал полтора года назад за свою жену, которая практически полностью утратила трудоспособность после вакцинации от коронавируса, состоявшейся в апреле 2021 года. «Она проводит 18 часов в день лежа, а остальные часы сидит в инвалидном кресле. Она не в состоянии сама ухаживать за собой и зависит от посторонней помощи, медики диагностировали у 57-летней женщины ортостатический коллапс (синдром резкого снижения артериального давления при переходе положения тела из горизонтального в вертикальное)».

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Сыну супругов Хирт также был поставлен аналогичный диагноз, из-за чего 22-летний юноша был даже вынужден прервать учебу. В июне 2023 года Ведомство BAG запросило у Михаэля Хирта дополнительные документы, но с тех больше чиновники на связь с ним не выходили. «Ни слова от них больше не услышал»! Михаэль Хирт уже не хочет иметь каких-либо дел с властями, всё его внимание сосредоточено сейчас на его семье: по его словам, с помощью нескольких доверенных лиц он постарался обеспечить жене и сыну жизнь, достойную того, чтобы ее можно было назвать жизнью. И — да, компенсация была бы в такой ситуации заметным подспорьем.