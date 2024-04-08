Население каких регионов Швейцарии увеличивается особенно быстро?

Наибольший прирост населения в 2023 году был зафиксирован в кантонах Вале (на фото, +2,4 процента), Шаффхаузен и Ааргау (по +2,2 процента). KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Сейчас в Швейцарии живет на 145 400 человек больше, чем еще год назад. Это соответствует численности населения Лозанны, четвертого по величине города страны. Эксперты сравнивают такие темпы прироста населения с периодом в начале 1960-х годов, когда в Швейцарию на заработки приезжали в основном итальянцы.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Причина нынешнего рекордного прироста населения не в последнюю очередь связана с тем, что в стране проживает сейчас около 50 тыс. украинцев, покинувших свою страну из-за российской агрессии и имеющих особый миграционный «защитный» статус S. Спустя два года эти лица впервые учитываются уже в качестве постоянного населения страны. Однако большинство иммигрантов (чуть менее 45 процентов) как и прежде приезжают в Швейцарию из стран ЕС или ЕАСТ. На первых трех местах находятся Германия, Франция и Италия.

Согласно предварительным данным Федерального статистического Ведомства (BfS) наибольший прирост населения в 2023 году был зафиксирован в кантонах Вале (+2,4 процента), Шаффхаузен и Ааргау (по +2,2 процента). Наименьший прирост имел место в кантонах Юра (+0,9 процента), Невшатель, Тичино и Аппенцелль-Внутренний (по +1 проценту). Почему же лидером стал туристический и деревенский кантон Вале?

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«В основном это связано с бурным развитием в регионе современной промышленности. В кантоне размещены производства таких фирм, как Lonza, она находится в Верхнем Вале, ряд технологических компаний основали свои промышленные площадки в Нижнем Вале. А это в свою очередь значительно повысило налоговые поступления кантона: только в 2023 году кантон получил примерно 4 500 новых налогоплательщиков», — отмечает обозревательница швейцарского общественного телеканала SRFВнешняя ссылка Рут Зеехольцер (Ruth Seeholzer).

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В кантоне Аргау в 2023 году был зафиксирован самый высокий прирост населения с момента начала ведения кантональной статистики, и это несмотря на падение рождаемости. По словам обозревательницы SRF Фабьен Хубера (Fabienne Huber) здесь основной причиной такого тренда является иммиграция. «Чаще всего сюда мигрировали жители Цюриха. Другая причина роста носит чисто бюрократический характер: украинские беженцы и прежде всего беженки со статусом S теперь, после двенадцати месяцев проживания в кантоне, считаются постоянными жителями региона».

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Аналогичная ситуация сложилась и в кантоне Шаффхаузен. В последние годы этот самый северный швейцарский субъект федерации активно старается привлекать как бизнес-компании, так и новых жителей, то есть налогоплательщиков. «В последние годы кантон неоднократно снижал налоги и вел активное жилищное и коммерческое строительство», — говорит региональный редактор радио SRF Катрин Оллер (Katrin Oller) «В самом городе Шаффхаузен, например, создается целый новый жилой район Stahlgiesserei. Благодаря доступным квартирам кантон стал привлекателен для молодых семей, будучи прекрасной альтернативой дорогому соседнему кантону Цюрих».

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Увеличение численности населения Швейцарии происходит на фоне падения рождаемости. Средний показатель в прошлом году продолжил снижаться, дойдя до только 1,33 ребенка на одну женщину. В двенадцати кантонах умерло больше людей, чем родилось детей. Особенно в этом смысле выделяется Тичино, там умерло на 1 000 человек больше, чем родилось детей. Тем самым ясно, что без иммиграции Швейцария старела бы еще быстрее. Но поскольку население страны практически растет только за счет иммиграции, то и доля иностранцев в населении также постоянно увеличивается. Сейчас этот показатель составляет уже 27 процентов.

Уточним, что Федеральное статистическое Ведомство учитывает в качестве постоянного населения всех граждан Швейцарии с основным местом жительства в Швейцарии и всех иностранных граждан с видом на жительство, выданным на срок не менее двенадцати месяцев или лиц с общей продолжительностью пребывания в Швейцарии не менее одного года. Таким образом в 2023 году впервые в эту категорию были включены и украинские беженцы. По истечении первых двенадцати месяцев, то есть в 2023 году, они перешли из непостоянных в категорию постоянных жителей Швейцарии.

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