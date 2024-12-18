Покерный бум в Швейцарии: игра — это не всегда только деньги

Швейцария — страна, в которой такие игры на деньги, как покер, пользуются огромной популярностью. Keystone / Gaetan Bally

Швейцария — это страна, в которой такие игры на деньги, как покер, пользуются огромной популярностью. И независимо от того, играют ли участники покерных турниров только ради удовольствия или в качестве профессионалов, им в равной степени может светить как значительный выигрыш, так и риск потерять вообще всё — что очень радует организаторов таких состязаний.

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Швейцария — страна, в которой такие игры на деньги, как покер, пользуются огромной популярностью, при этом всего несколько лет назад ситуация выглядела совсем иначе. И это понятно: покер — это особая игра. С одной стороны, она гарантирует адреналин и азарт и в итоге может даже маячить солидный выигрыш. С другой стороны, игрок может спустить буквально всё и залезть в долги. Карим Гожлани (Karim Gozhlani) может много чего рассказать на эту тему. Ведь он во всей франкофонной Швейцарии — один из немногих профессиональных игроков в покер.

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Три-четыре раза в неделю он принимает участие в онлайн-турнирах и делает ставки в среднем по 1 000 швейцарских франков (1 156 долларов) — и все это без какого-либо гарантированного дохода. «Реальность турнирного покера такова, что большую часть времени Вы находитесь в проигрыше», — рассказал он недавно в интервью швейцарскому общественному франкоязычному телеканалу RTS. Когда его попросили оценить место Швейцарии на мировой покерной сцене, он ответил, что «мы все еще отстаем, но в целом наша страна идет верной дорогой».

Новые законы оживили «покерную сцену»

В наши дни (конец октября 2024 года) эта самая «покерная сцена» в Швейцарии развивается куда активнее, чем всего несколько лет назад. В 2010 году законодательство страны запрещало проведение покерных турниров вне помещений казино. Новая версия Федерального Закона «Об азартных играх» (Bundesgesetz über Geldspiele или кратко Geldspielgesetz / loi sur les jeux d’argent) от 2019 года либерализировала общую правовую ситуацию, так называемые «покер-румы» можно было теперь открывать не только под крышей казино.

Расследование случаев нарушения положений Федерального Закона «Об азартных играх» входит в сферу юрисдикции расположенной в Берне Федеральной Комиссии по азартным играм. Keystone

«Они (покер-румы) действительно стали очень популярны, и их уже открылось несколько штук. Может быть, их теперь даже слишком много, но в любом случае между ними теперь царит конкуренция». Таково мнение Шарли Маурона (Charly Mauron), владельца Fripoker, одного из первых «покер-румов» во франкоязычной Швейцарии. В рамках таких турниров ставки ограничены 200 швейцарскими франками на турнир и максимум 300 франками в день. Однако ходят слухи, что некоторые игры проходят нелегально, так сказать, за закрытыми дверями вне зоны закона.

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«Если Вы играете в нелегальном турнире где-нибудь в подвале, то Вы не сможете обратиться в полицию, если вдруг вас обчистят на крупную сумму незаконными методами. Так что тут начинается довольно сложная материя», — добавляет Шарли Маурон. Расследование случаев нарушения положений Федерального Закона «Об азартных играх» входит в сферу юрисдикции расположенной в Берне Федеральной Комиссии по азартным играм (Eidgenössische Spielbankenkommission / Commission fédérale des maisons de jeu / ESBK).

«Если Вы играете в нелегальном турнире где-нибудь в подвале, то Вы не сможете обратиться в полицию, если вдруг вас обчистят на крупную сумму незаконными методами». Keystone

По состоянию на январь 2024 года в состоянии расследования находились 33 административных и уголовных дела, связанных с играми в покер в незаконном формате. Указанная Комиссия, осуществляющая функции службы надзора за работой казино и за соблюдением условий организации турниров, принимает какие-то меры только в случае подачи официальной жалобы. В 2022 году в лицензированных заведениях по всей Швейцарии было проведено около 5 тыс. небольших покерных турниров, общая сумма ставок в которых достигла 50 млн франков.

Азарт и риск

Есть в стране и по-настоящему крупные легальные турниры. Так, в знаменитом, воспетом в композиции Smoke on the Water, казино города Монтрё на Женевском озере с недавних пор проходит швейцарский этап мировой покерной серии (Swiss Poker Series). Каждый игрок платит за вход 500 франков. Чем больше игроков участвует в турнире, тем больше призовой фонд. В течение пяти дней более примерно 450 игроков смогут побороться за призовой фонд, составляющий около 200 тыс. франков.

«На кону может вполне стоять и что-то иное. Это так здорово, сидеть за столом с друзьями и ловко управляться с фишками и картами. Но и выигрывать я тоже люблю, а без азарта и хотя бы минимального риска в покере никак нельзя». Keystone / Gaetan Bally

Этот формат «марафонского покерного турнира» был привезен в страну только в прошлом 2023 году усилиями Даниэля Дютона (Daniel Duthon), одного из ведущих швейцарских игроков в покер. «Более десяти лет я обращался к крупным международным организаторам, предлагая им провести турнир в Швейцарии. Но их ответ всегда был один и тот же: Швейцария — это сложно, прежде всего потому, что налоговая система там отличается от европейской», — объяснил он в разговоре с телеканалом RTS (Швейцария, напомним, не входит в ЕС).

Но покер в Швейцарии — это не только деньги. Сотрудничающая примерно с 70 игорными заведениями в Швейцарии и Франции компания Infinite Player предлагает и бесплатные турниры. Как говорит основатель Infinite Player Дэвид Галианж (David Galiange), деньги не всегда являются основной целью. «На кону может вполне стоять и что-то иное. Меня лично привлекает социальный аспект игры, это так здорово, сидеть за столом с друзьями и ловко управляться с фишками и картами. Но и выигрывать я тоже люблю, а без азарта и хотя бы минимального риска в покере никак нельзя».

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